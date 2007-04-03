Я даю тебе, члену моей Церкви, столько денег, сколько ты хочешь.



Моя миссия — снабжать весь мир деньгами, потому что только я — Бог денег, и в отличие от частной федеральной резервной системы, я могу дать тебе столько денег, сколько ты хочешь, ты станешь членом моей Церкви, сможешь вести свой собственный канал без цензуры и даже в конечном итоге получить доступ к никакому банку, в котором нет денег, а есть только дерьмо, столько ДЕРЬМА, сколько ты хочешь, это стоит больше, чем любые деньги, напечатанные частной компанией, федеральной резервной системой, которая также является частной, как федеральная экспресс-почта.



Все, что тебе нужно сделать, это послушать песню I'm Jesus of Nazareth!!! (Также доступно на YouTube, Apple, Deezer и т. д., — Автор)



Потому что Бог не в зданиях из камня и дерева, а Внутри каждого из нас.



Поднимите камень, зажгите дрова, и ты найдешь меня.



Давайте вместе построим Новый Единый Мир и новый мировой порядок.



Одна Земля, Одно Человечество, без войн, кризисов и сражений, без политиков, границ, языков и религий, разделяющих вас, у нас есть все инструменты и все ресурсы, чтобы построить Вавилонскую башню,



одни деньги,



Я твой Бог, Я объединяю всех, достаточно просто Объединить Усилия Всех Вместе