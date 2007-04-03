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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3581358235833584>
Повідомлення Додано: Суб 29 бер, 2025 16:04

yaroslavoresh330 привет.
я статью нашла про них на Binance. Я перевела с английского в Google переводчике (извините если перевод кривой или некорректный, я английский не очень хорошо знаю), вот написано такое обращение
Я даю тебе, члену моей Церкви, столько денег, сколько ты хочешь.

Моя миссия — снабжать весь мир деньгами, потому что только я — Бог денег, и в отличие от частной федеральной резервной системы, я могу дать тебе столько денег, сколько ты хочешь, ты станешь членом моей Церкви, сможешь вести свой собственный канал без цензуры и даже в конечном итоге получить доступ к никакому банку, в котором нет денег, а есть только дерьмо, столько ДЕРЬМА, сколько ты хочешь, это стоит больше, чем любые деньги, напечатанные частной компанией, федеральной резервной системой, которая также является частной, как федеральная экспресс-почта.

Все, что тебе нужно сделать, это послушать песню I'm Jesus of Nazareth!!! (Также доступно на YouTube, Apple, Deezer и т. д., — Автор)

Потому что Бог не в зданиях из камня и дерева, а Внутри каждого из нас.

Поднимите камень, зажгите дрова, и ты найдешь меня.

Давайте вместе построим Новый Единый Мир и новый мировой порядок.

Одна Земля, Одно Человечество, без войн, кризисов и сражений, без политиков, границ, языков и религий, разделяющих вас, у нас есть все инструменты и все ресурсы, чтобы построить Вавилонскую башню,

одни деньги,

Я твой Бог, Я объединяю всех, достаточно просто Объединить Усилия Всех Вместе


короче типа криптоцерковь :lol: :lol: :lol: посягнули на святое))) Хотя идея в целом неплохая. Ничего плохого в этом нет. Хорошо замахнулись ребята :wink: :roll:
Источник цитаты https://www.binance.com/en/square/post/21542144410849 (статья)
annet_instagram47
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Повідомлення Додано: Суб 29 бер, 2025 17:59

  чик написав:лаунчпулами на банане, байбете, мехе и т.п. никто не балуется. читаю ребята на ровном месте и без риска получают в среднем па20-200баксов. завтра на банане можно неплохо заработать...

Сейчас печально с этим. Бинанс даёт по 0,25-0,4% за весь срок лаунчпула. Выгоднее всего в fdusd (раньше выгоднее было в бнб). Полгода-год назад давало по 1,5-2% за срок лаунчпула.
Байбит даёт по 1,2-1,5 доллара за день с 2000 usdt (нынешний пул 0,7, ниже пошло). Если вип-статус - то можно 3000 usdt закинуть.
Сейчас пошла тема с IDO от веб-3 кошелька бинанса. Закидываешь 3 бнб и через час забираешь новый токен, продаёшь его сразу и имеешь прибыль. Последние 3 таких раз дало - 70,150 (вроде 150 писали, я задержался сильно с продажей выданного токена и у меня 105 только вышло), 40 долларов.
Если аккаунтов много - то вообще красота.
Если нет 3 бнб и боишься потерять на курсе (а курс бнб упадет после окончания) - то покупаешь 3 бнб и ставишь шорт на эту сумму; если есть 3 бнб - то вообще не заморачиваешься.
maksymzp88
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Повідомлення Додано: Суб 29 бер, 2025 19:30

  vitaxa2006 написав:Вчера утром инфоцыгане все в один голос закричали: Рынок развернулся, дно пройдено! Идём вверх. Сегодня утром тишина (мем "Сверчки"). Какие трендовые, какой теханализ? Только манипуляции, только казино, только хардкор!

Да какое дно пройдено?! 2 апреля Штаты введут пошлины, Китай и ЕС пообещали ответить - торговая война только набирает обороты. И старику нельзя обосраться, поэтому готов он идти в клинч! Золото прет вверх - значит капитал из рисковых активов перетекает в безопасные. Вчера амер фонда минус 2% сделала - а крипта вслед за ней тянется
По эфиру теперь пишут уровни 1550-1570 и 1365
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 бер, 2025 22:09

  SAndriy1 написав: И старику нельзя обосраться, поэтому готов он идти в клинч!


Какой там клинч...Старик уже полностью обосрался...мало того,вывалялся с головы до ног,еще и нажрался своего же дерьма...Теперь его еще впридачу накормят и чужим,нравится ему это,или нет..Но как ни крути-реальный говноед получается :mrgreen:
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 29 бер, 2025 22:18

  maksymzp88 написав:Сейчас пошла тема с IDO от веб-3 кошелька бинанса. Закидываешь 3 бнб и через час забираешь новый токен, продаёшь его сразу и имеешь прибыль. Последние 3 таких раз дало - 70,150 (вроде 150 писали, я задержался сильно с продажей выданного токена и у меня 105 только вышло), 40 долларов.
Если аккаунтов много - то вообще красота.
Если нет 3 бнб и боишься потерять на курсе (а курс бнб упадет после окончания) - то покупаешь 3 бнб и ставишь шорт на эту сумму; если есть 3 бнб - то вообще не заморачиваешься.
собственно я больше это и имел ввиду, просто не до конца раскрыл тему, а именно так люди и поступают. еще на мехе такое делают, но только для новых пользователей.
чик
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Повідомлення Додано: Суб 29 бер, 2025 22:42

  SAndriy1 написав:По эфиру теперь пишут уровни 1550-1570 и 1365

ташник сегодня :
По Эфиру на следующей неделе буду ждать либо реакцию на локальный 1830 (особо не верю в него), либо уже продолжение снижения к 1570 - уровень со старших таймфреймов
чик
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Повідомлення Додано: Суб 29 бер, 2025 22:47

  annet_instagram47 написав:sergey_sryvkin какой еще Ощадбанк))) невже цим державним банком хтось ще реально користується?)))
ввод и вывод средств осуществляется обычно в криптовалюте. В данном случае как я понимаю в SOLяне. Уже потом можно через обменник или менял обменять на ваш Ощадбанк))). Ну или вывести через биржу или кошелек на банковский счет или кредитную (или дебетовую) карту (если биржа или кошелек (хранилище) позволяет прямой вывод))).

Вибачаюсь перед форумчанами, що ботів коментую :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 13:37

Может кому пригодится для информации: в четверг полностью вышел из эфира в кеш по цене 2011. Продал все 16 етн. Зафиксировал убыток в $29к. Кто-то тут спрашивал, когда я все продам. Вот, продал.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 13:43

vitaxa2006 По-моему, сейчас идёт период, когда всё надо покупать.
Dr_English
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 14:14

  Dr_English написав:vitaxa2006 По-моему, сейчас идёт период, когда всё надо покупать.

Трезво оценил ситуацию и принял такое решение. Если бы вложенные средства были "бесплатные", то есть чистая прибыль от ранее заработанного, то оставил бы, ради интереса проверить чем все закончится. Но, увы, средства не бесплатные, поэтому ждать дальше в надежде на чудо, бессмысленно. Если бы был в битке, возможно, тоже бы не вышел, т.к. к нему веры больше. Но к эфиру больше не вижу доверия.
vitaxa2006
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