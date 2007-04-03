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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3581358235833584
Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 15:17

  vitaxa2006 написав:Может кому пригодится для информации: в четверг полностью вышел из эфира в кеш по цене 2011. Продал все 16 етн. Зафиксировал убыток в $29к. Кто-то тут спрашивал, когда я все продам. Вот, продал.

Плюс поставил за честность
По сути прошла капитуляция, рынок освобождается от лонгов
Какие планы , если не секрет? Будет новый вход, чтоб отиграться или нет? И ,если будет, то в какую монету?
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 15:23

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Так надо по-другому смотреть на ситуацию. Купить сейчас 16 эфиров по 1830. И радоваться, что заработал 2800. А та позиция как бы до сих пор висит без изменений )))
maksymzp88
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 15:25

  vitaxa2006 написав:Может кому пригодится для информации: в четверг полностью вышел из эфира в кеш по цене 2011. Продал все 16 етн. Зафиксировал убыток в $29к. Кто-то тут спрашивал, когда я все продам. Вот, продал.


vitaxa2006-Вы что,сдурели что ли?? Это пожалуй самое тупое решение,которое я вообще встречал...Ну разве что,от шортил с 100-м плечом...Ваши деньги-Ваше конечно решение...Но блд..Я реально не могу подобрать слов...Представьте что Вы будете ощущать,когда он снова отростет к тем самым 4К...а он отростет. Выходить из рынка на максимальной практически доминации....Здается мне,с рынком Вы теперь завязали остаточно...
Собственно-Вы флюгер и показатель настроения всех хомяков,которые не в силах перенести просадку...и они из виртуальных потерь-переводят их в потери реальные и осязаемые..Или Вы думаете что Эфир обнулится,приняв такое решение??? Как по мне,это называется эмоциональным выгоранием...Но Вам реальный респект,кто признался в этом честно...99% замяли бы эту тему,а через пол-года,сказали бы,вышел по безубытку и все...Честно говоря,мне пздц как за Вас обидно...и что не смог убедить-переубедить Вас продолжать держать позицию...
А тем временем,дивера на доминации уже просто....дивергенция в дивергенции..Краткосрочно-среднесрочно...Хаш Риббонс дал сигнал на покупку.11 апреля утверждение выплат ФТХ...30-31 мая-запланированные выплаты ФТХ(если снова не перенесут)...И к этому времени,должны альту уже хоть немного накачать...
Негатив-2 апреля...все ждут что снова ляпнет обосранный рыжий шизофрейник по пошлинам.Всех уже заеб...во всем мире. :lol: Пальма первенства от русского куйла,плавно переходит к американскому куйлуше!


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Dr_English-знаю что у Вас ничего не открывается.Извините заранее :D :mrgreen:
Востаннє редагувалось osafly в Нед 30 бер, 2025 15:25, всього редагувалось 1 раз.
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 15:25

  vitaxa2006 написав:Может кому пригодится для информации: в четверг полностью вышел из эфира в кеш по цене 2011. Продал все 16 етн. Зафиксировал убыток в $29к. Кто-то тут спрашивал, когда я все продам. Вот, продал.

Велика помика. Все ж, маніпулька замаринував Вас. Мабуть, тепер кефір забродить. Час купляти!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 15:51

  Козак-характерник написав:
  vitaxa2006 написав:Может кому пригодится для информации: в четверг полностью вышел из эфира в кеш по цене 2011. Продал все 16 етн. Зафиксировал убыток в $29к. Кто-то тут спрашивал, когда я все продам. Вот, продал.

Велика помика. Все ж, маніпулька замаринував Вас. Мабуть, тепер кефір забродить. Час купляти!
Я от теж подумав, що треба на останню тищу, шо замилив від дружини таки купити Кефиру, але почекаю 1600... або Солану на 115 :mrgreen:
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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  #<1 ... 3581358235833584
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