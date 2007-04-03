Додано: Нед 30 бер, 2025 15:25

vitaxa2006 написав: Может кому пригодится для информации: в четверг полностью вышел из эфира в кеш по цене 2011. Продал все 16 етн. Зафиксировал убыток в $29к. Кто-то тут спрашивал, когда я все продам. Вот, продал. Может кому пригодится для информации: в четверг полностью вышел из эфира в кеш по цене 2011. Продал все 16 етн. Зафиксировал убыток в $29к. Кто-то тут спрашивал, когда я все продам. Вот, продал.

vitaxa2006-Вы что,сдурели что ли?? Это пожалуй самое тупое решение,которое я вообще встречал...Ну разве что,от шортил с 100-м плечом...Ваши деньги-Ваше конечно решение...Но блд..Я реально не могу подобрать слов...Представьте что Вы будете ощущать,когда он снова отростет к тем самым 4К...а он отростет. Выходить из рынка на максимальной практически доминации....Здается мне,с рынком Вы теперь завязали остаточно...Собственно-Вы флюгер и показатель настроения всех хомяков,которые не в силах перенести просадку...и они из виртуальных потерь-переводят их в потери реальные и осязаемые..Или Вы думаете что Эфир обнулится,приняв такое решение??? Как по мне,это называется эмоциональным выгоранием...Но Вам реальный респект,кто признался в этом честно...99% замяли бы эту тему,а через пол-года,сказали бы,вышел по безубытку и все...Честно говоря,мне пздц как за Вас обидно...и что не смог убедить-переубедить Вас продолжать держать позицию...А тем временем,дивера на доминации уже просто....дивергенция в дивергенции..Краткосрочно-среднесрочно...Хаш Риббонс дал сигнал на покупку.11 апреля утверждение выплат ФТХ...30-31 мая-запланированные выплаты ФТХ(если снова не перенесут)...И к этому времени,должны альту уже хоть немного накачать...Негатив-2 апреля...все ждут что снова ляпнет обосранный рыжий шизофрейник по пошлинам.Всех уже заеб...во всем мире.Пальма первенства от русского куйла,плавно переходит к американскому куйлуше!Dr_English-знаю что у Вас ничего не открывается.Извините заранее