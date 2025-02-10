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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3583358435853586
Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 21:37

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Сдается мне,EOS в этом году таки предпримет очередную попытку "убийства" эфира...После того как анонсировали ребрендинг,что то на этой какашуле затевается и в мае будет маленька "ядрена бімба" На удивление держится бодряком в отличие от остальной альты,в кои то веки показывая силу...Пора уже на 2 бакса сходить первой целью..
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 21:42

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  osafly написав:Так я и через сторонний хостинг картинок грузил картинку,крепил ссылками встроенными,доктор все равно всегда жалуется..

Хостинг по-любому сторонний. На этом форуме своего хостинга нет.

  osafly написав:Почему с VPN тогда работает??? "Умные" украинские провайдеры так перебдели-"перебздели" призраком русской пропаганды,что покидали в запрет кучу украинских сайтов очевидно,не говоря уже о том,что с приставкой ru вообще ничего невозможно открыть,даже самое безобидное-ничегонезначащее..

Иногда бывает, что сам сайт украинские адреса блокирует (бояццо украинских хакеров). Тогда тоже VPN помогает. Но в данном случае скорее второе: болгар в москали записали.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 21:53

Ну зачем мне,посетителю форума криптовалют,изучать вопрос хостинга картинок??Согласитесь?? Хост загрузки через форум-не открывается...Пробовал через два других хоста заливать картинку-тоже не открывается...Нихера не открывается,как ни загрузи..Выход один-ничего не грузить.Всем спокойнее.Никто не перевозбуждается,а я и так это знаю...Зато всем спокойно :D :lol: Меньше знаешь-лучше спишь! :mrgreen:
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 23:35

Не открывается hostingkartinok.com.

У домена hostingkartinok.com регистратор в Тульской области. Отсюда и проблемы с открытием картинок у большинства украинских провайдеров.

Domain Name: HOSTINGKARTINOK.COM
Registry Domain ID: 1584437380_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.webnames.ru
Registrar URL: http://www.webnames.ru
Updated Date: 2025-02-10T17:45:06Z
Creation Date: 2010-02-05T19:04:52Z
Registry Expiry Date: 2026-02-05T19:04:52Z
Registrar: Regtime Ltd.
Registrar IANA ID: 1362
Registrar Abuse Contact Email: abuse@regtime.net
Registrar Abuse Contact Phone: +78463733047
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 23:57

  Козак-характерник написав:
  vitaxa2006 написав:Но, увы, средства не бесплатные

Ви на кредитні купляли?

Ні, не кредитні. Я мав на увазі, що ці гроші це не прибуток від заробітку на крипті, висловлюючись мовою криптанів, не "безкоштовні монети", якими можна гратися до обнулення.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 00:24

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  osafly написав:доктор все равно всегда жалуется..У него никогда ничего не отображается
После моих жалоб Вы всегда делаете чудо и изображения открываются без VPN.
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 00:57

  vitaxa2006 написав:Ні, не кредитні. Я мав на увазі, що ці гроші це не прибуток від заробітку на крипті, висловлюючись мовою криптанів, не "безкоштовні монети", якими можна гратися до обнулення.

Перезаходьте в кефір тоді і чекайте свого зіркового часу.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 01:00

Для Вітахи

Мій пост. Як у воду гледів.
  Козак-характерник написав:Поки не промаринують нашого Вітаху, щоб він плюнув і продав зі збитком свій кефір, росту не буде.


Вітаха, не дай маніпулю пощипати твій гаманець. Перезаходь в кефір! Наробив дурню, зафіксувавши збиток. Тут всі за тебе переживають. Не підводь кумпанію! Терпи, козак! Отаманом станеш!
Козак-характерник
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  #<1 ... 3583358435853586
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