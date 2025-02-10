|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 30 бер, 2025 21:37
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Сдается мне,EOS в этом году таки предпримет очередную попытку "убийства" эфира...После того как анонсировали ребрендинг,что то на этой какашуле затевается и в мае будет маленька "ядрена бімба" На удивление держится бодряком в отличие от остальной альты,в кои то веки показывая силу...Пора уже на 2 бакса сходить первой целью..
Додано: Нед 30 бер, 2025 21:42
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Хостинг по-любому сторонний. На этом форуме своего хостинга нет.
Иногда бывает, что сам сайт украинские адреса блокирует (бояццо украинских хакеров). Тогда тоже VPN помогает. Но в данном случае скорее второе: болгар в москали записали.
Додано: Нед 30 бер, 2025 21:53
Ну зачем мне,посетителю форума криптовалют,изучать вопрос хостинга картинок??Согласитесь?? Хост загрузки через форум-не открывается...Пробовал через два других хоста заливать картинку-тоже не открывается...Нихера не открывается,как ни загрузи..Выход один-ничего не грузить.Всем спокойнее.Никто не перевозбуждается,а я и так это знаю...Зато всем спокойно Меньше знаешь-лучше спишь!
Додано: Нед 30 бер, 2025 23:35
Не открывается hostingkartinok.com.
У домена hostingkartinok.com регистратор в Тульской области. Отсюда и проблемы с открытием картинок у большинства украинских провайдеров.
Domain Name: HOSTINGKARTINOK.COM
Registry Domain ID: 1584437380_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.webnames.ru
Registrar URL: http://www.webnames.ru
Updated Date: 2025-02-10T17:45:06Z
Creation Date: 2010-02-05T19:04:52Z
Registry Expiry Date: 2026-02-05T19:04:52Z
Registrar: Regtime Ltd.
Registrar IANA ID: 1362
Registrar Abuse Contact Email: abuse@regtime.net
Registrar Abuse Contact Phone: +78463733047
Додано: Нед 30 бер, 2025 23:57
Додано: Пон 31 бер, 2025 00:24
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: Пон 31 бер, 2025 00:57
Додано: Пон 31 бер, 2025 01:00
Для Вітахи
Мій пост. Як у воду гледів.
Вітаха, не дай маніпулю пощипати твій гаманець. Перезаходь в кефір! Наробив дурню, зафіксувавши збиток. Тут всі за тебе переживають. Не підводь кумпанію! Терпи, козак! Отаманом станеш!
|