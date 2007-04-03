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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 31 бер, 2025 11:32
vitaxa2006 написав:
Щоб перезайти, треба вірити
Віра тут ні до чого. Голий разрахунок. Купіть хоча б на 50%, а далі розставте сєтку з інтервалом 1% на покупку. Піде нижче, то купите ще дешевше. Піде вище - хоча б в 0 вийдите. Дурню робите на емоціях, чесно кажу Вам! Маніпулька зміг замаринувати Вас. Не дайте йому пограбувати себе.
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Козак-характерник
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Додано: Пон 31 бер, 2025 12:21
Открыл только что ради интереса график Эфира...Я его редко смотрю,потому как у меня его нет...Там 100%,101% в этом году будут цены 2850-3000$...Выше- нужно будет смотреть по ситуации рынка,по факту достижения сперва указанной зоны,а так же,где будет биткоин и много других факторов...На тех значениях,будет сильнейшее сопротивление и развилка "куда дальше" Если вдруг Эфир таки прийдет в зону 1500-1535$,я бы на месте Витахи откупал бы позу взад % на 60-70 и не занимался бы херней..Пойдет на 1370$-еще вход на 20%,район 1100+ еще на 20% или бы вообще увеличил позу до +30%(но он туда не прийдет)В самом худшем раскладе,если и не выйти в ноль,то минимизировать потери хотя бы до приемлимых..а скорее,можно было бы даже в + остаться.Потому как проданное сейчас,по сути моментом превратилось бы в прибыльный шорт своей позы.Но,у каждого свой "болевой и ментальный" порог.
По теханализу,я уже еще с месяц назад писал,что Эфир сломал бычью структуру роста с 22года...и ключом к этому,был уход ниже уровня цены 2040$.Сейчас нужно будет смотреть,во что это выльется,потому как падать бесконечно,как и рости-не может никто и ничто..Протестировать пробитую трендовую и 61 фибу,должны стопудово...и оба эти значений приходят в район 3К.Вот Вам всем "Эфироманам" расклад по монете на ближайшие полгода наверное....Скриньте.Проверим по осени...а может и раньше.
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osafly
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Додано: Пон 31 бер, 2025 12:36
osafly написав:
Открыл только что ради интереса график Эфира...Я его редко смотрю,потому как у меня его нет...Там 100%,101% в этом году будут цены 2850-3000$...Выше- нужно будет смотреть по ситуации рынка,по факту достижения сперва указанной зоны,а так же,где будет биткоин и много других факторов...На тех значениях,будет сильнейшее сопротивление и развилка "куда дальше" Если вдруг Эфир таки прийдет в зону 1500-1535$,я бы на месте Витахи откупал бы позу взад % на 60-70 и не занимался бы херней..Пойдет на 1370$-еще вход на 20%,район 1100+ еще на 20% или бы вообще увеличил позу до +30%(но он туда не прийдет)В самом худшем раскладе,если и не выйти в ноль,то минимизировать потери хотя бы до приемлимых..а скорее,можно было бы даже в + остаться.Потому как проданное сейчас,по сути моментом превратилось бы в прибыльный шорт своей позы.Но,у каждого свой "болевой и ментальный" порог.
По теханализу,я уже еще с месяц назад писал,что Эфир сломал бычью структуру роста с 22года...и ключом к этому,был уход ниже уровня цены 2040$.Сейчас нужно будет смотреть,во что это выльется,потому как падать бесконечно,как и рости-не может никто и ничто..Протестировать пробитую трендовую и 61 фибу,должны стопудово...и оба эти значений приходят в район 3К.Вот Вам всем "Эфироманам" расклад по монете на ближайшие полгода наверное....Скриньте.Проверим по осени...а может и раньше.
що по солані бачите?
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gonzo
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Додано: Пон 31 бер, 2025 13:10
osafly написав:
я бы на месте Витахи откупал бы позу взад % на 60-70 и не занимался бы херней..Пойдет на 1370$-еще вход на 20%,район 1100+ еще на 20% или бы вообще увеличил позу до +30%(но он туда не прийдет)
Чисто психологически нужно откупаться там, где будет получен доход (от шорта) в таком размере, какой он хотел получить. Допустим, он рассчитывал получить +10к (то есть цена эфира 4450), значит нужно закупаться когда будет +10к от цены 2011, то есть в районе 1400. Если хотел заработать 20к (то есть ждал эфир по 5,1к), то тогда закупаться на 800 нужно ) Так будет легче купить в голове.
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Додано: Пон 31 бер, 2025 13:48
gonzo написав:
що по солані бачите?
У меня ее тоже нет и она мне не интересна..Альткоин сделавший уже 35Х роста...Ну сами подумайте,зачем она уже нужна?? По тех.анализу-она завершила свой рост пятиволновой структурой и двойной вершиной...Даже если и начнется альтсезон,думаю Солану это мало затронет...любой ее дальнейший незначительный рост,будет мной рассматриваться как удлиннение и растянутость 5 заключительной волны роста...Хотя.....после такого падения в 4 месяца-тут уже явно не растянутость...разве что на месячном таймфрейме.Тут реально по ходу уже все в рамках пятиволновой структуры..Падение и начинаем снова рисовать какую то пятиволновку вверх...а на мясячном да,еще одна подволна пятая вверх..Мысли вслух так сказать.Графики тут к сожалению крепить больше нельзя,у людей припадки...потому мысли вслух.В самом-самом лучшем случае,я не вижу ее не выше 350-370$.Я бы пристально наблюдал за зоной 95-100$ вот прям на этот момент(сегодняшний день) пробой и закрепление ниже этих значений-подтвердит медвежий тренд и долговременную тенденцию к снижению в зону 17-30$ на предстоящий медвежий даунтренд.
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osafly
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