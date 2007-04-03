Додано: Пон 31 бер, 2025 12:21

Открыл только что ради интереса график Эфира...Я его редко смотрю,потому как у меня его нет...Там 100%,101% в этом году будут цены 2850-3000$...Выше- нужно будет смотреть по ситуации рынка,по факту достижения сперва указанной зоны,а так же,где будет биткоин и много других факторов...На тех значениях,будет сильнейшее сопротивление и развилка "куда дальше" Если вдруг Эфир таки прийдет в зону 1500-1535$,я бы на месте Витахи откупал бы позу взад % на 60-70 и не занимался бы херней..Пойдет на 1370$-еще вход на 20%,район 1100+ еще на 20% или бы вообще увеличил позу до +30%(но он туда не прийдет)В самом худшем раскладе,если и не выйти в ноль,то минимизировать потери хотя бы до приемлимых..а скорее,можно было бы даже в + остаться.Потому как проданное сейчас,по сути моментом превратилось бы в прибыльный шорт своей позы.Но,у каждого свой "болевой и ментальный" порог.

По теханализу,я уже еще с месяц назад писал,что Эфир сломал бычью структуру роста с 22года...и ключом к этому,был уход ниже уровня цены 2040$.Сейчас нужно будет смотреть,во что это выльется,потому как падать бесконечно,как и рости-не может никто и ничто..Протестировать пробитую трендовую и 61 фибу,должны стопудово...и оба эти значений приходят в район 3К.Вот Вам всем "Эфироманам" расклад по монете на ближайшие полгода наверное....Скриньте.Проверим по осени...а может и раньше.