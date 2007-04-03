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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 31 бер, 2025 16:20
Airdrop Binance.
Мои GUNы превратились в BNB на сумму 27 $. In BNB We trust!
Додано: Пон 31 бер, 2025 16:29
SAndriy1
ну я не агитацией занимаюсь просто эту тему раньше не обсуждали - хотел прояснить для себя = спс...
Додано: Пон 31 бер, 2025 17:35
Я и не заподозрил агитацию)))
Зашел на МЕХС , посмотрел на условия для новых пользователей (у меня там нет аккаунта) - 2000 USDC на три дня под 100% годовых можно на депозит бросить (16,5 бакса с лица заработка) и возможность внести до 04 апреля в лаунчпул 2000 USDT (обещают нормальный заработок). Сейчас пару человек сделаем и посмотрим, что дадут!
Додано: Сер 02 кві, 2025 13:04
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