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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3585358635873588
Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 16:20

Airdrop Binance.

Мои GUNы превратились в BNB на сумму 27 $. In BNB We trust! :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 16:29

SAndriy1
ну я не агитацией занимаюсь просто эту тему раньше не обсуждали - хотел прояснить для себя = спс...
чик
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 17:35

  чик написав:SAndriy1
ну я не агитацией занимаюсь просто эту тему раньше не обсуждали - хотел прояснить для себя = спс...

Я и не заподозрил агитацию)))
Зашел на МЕХС , посмотрел на условия для новых пользователей (у меня там нет аккаунта) - 2000 USDC на три дня под 100% годовых можно на депозит бросить (16,5 бакса с лица заработка) и возможность внести до 04 апреля в лаунчпул 2000 USDT (обещают нормальный заработок). Сейчас пару человек сделаем и посмотрим, что дадут!
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 13:04

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Які криптовалюти декларують українські посадовці
Модератор
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 15:20

  Модератор написав:Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Які криптовалюти декларують українські посадовці

Гораздо интереснее, как они их конвертируют в фиат (помним, что каждый первый банк за продажу крипты норовит тебя террористом объявить и разорвать отношения) и сколько налогов при этом платят. А то одна местная мадам из городской власти год назад задекларировала 14 битков, а сейчас уже 6. И никакая собака не спросила куда делись ещё 8, хотя "единственное платёжное средство в Украине - это гривня".
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 19:04

  osafly написав:Сдается мне,EOS в этом году таки предпримет очередную попытку "убийства" эфира...После того как анонсировали ребрендинг,что то на этой какашуле затевается и в мае будет маленька "ядрена бімба" На удивление держится бодряком в отличие от остальной альты,в кои то веки показывая силу...Пора уже на 2 бакса сходить первой целью..


Писалось несколько дней при цене EOSa 0.55$ Сейчас,уже +50% и выглядит по рынку крепче всех,на всем падении остальной альты последние два дня...Столько лет накопления...Точно с этим ребрендингом устроят ему движуху...Целевые зоны уже помню по памяти,в график можно и не смотреть-1.9- 2.42 -3- 3.9 -4.5- 5.4(последние две весьма опитимистичны) но думаю под 4 бакса,монета сходить должна в этом цикле...а там кто знает,вверху еще куча целей и зон...Но задрюкали всю альту конкретно,прогнозировать столь высоко-пока не имеет смысла.
osafly
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