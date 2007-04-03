Додано: Сер 02 кві, 2025 19:21

osafly написав: osafly написав: Сдается мне,EOS в этом году таки предпримет очередную попытку "убийства" эфира...После того как анонсировали ребрендинг,что то на этой какашуле затевается и в мае будет маленька "ядрена бімба" На удивление держится бодряком в отличие от остальной альты,в кои то веки показывая силу...Пора уже на 2 бакса сходить первой целью.. Сдается мне,EOS в этом году таки предпримет очередную попытку "убийства" эфира...После того как анонсировали ребрендинг,что то на этой какашуле затевается и в мае будет маленька "ядрена бімба" На удивление держится бодряком в отличие от остальной альты,в кои то веки показывая силу...Пора уже на 2 бакса сходить первой целью..



Писалось несколько дней при цене EOSa 0.55$ Сейчас,уже +50% и выглядит по рынку крепче всех,на всем падении остальной альты последние два дня...Столько лет накопления...Точно с этим ребрендингом устроят ему движуху...Целевые зоны уже помню по памяти,в график можно и не смотреть-1.9- 2.42 -3- 3.9 -4.5- 5.4(последние две весьма опитимистичны) но думаю под 4 бакса,монета сходить должна в этом цикле...а там кто знает,вверху еще куча целей и зон...Но задрюкали всю альту конкретно,прогнозировать столь высоко-пока не имеет смысла. Писалось несколько дней при цене EOSa 0.55$ Сейчас,уже +50% и выглядит по рынку крепче всех,на всем падении остальной альты последние два дня...Столько лет накопления...Точно с этим ребрендингом устроят ему движуху...Целевые зоны уже помню по памяти,в график можно и не смотреть-1.9- 2.42 -3- 3.9 -4.5- 5.4(последние две весьма опитимистичны) но думаю под 4 бакса,монета сходить должна в этом цикле...а там кто знает,вверху еще куча целей и зон...Но задрюкали всю альту конкретно,прогнозировать столь высоко-пока не имеет смысла.

Я как раз, только что вас вспомнил за ваш прогноз по ЕОS. Вы как предсказатель. Ваш прогноз отработал четко, +42% за неделю и +52% за месяц. Возможно, повторит успех XRP. Жаль, что эфир оказался никому не интересен. Сегодня новое дно по паре ЕтВтс 0.021. Не понимаю, зачем его сейчас люди откупают? Покупают, а он падает, снова покупают, он дальше падает. Где логика? 4 месяца подряд беспрерывного падения. С такой динамикой к осени пара ЕтнВтс будет на уровне 0.010. С таким соотношением, даже если биток вырастет назад до 100к, то эфир будет по 1к. Вероятно, в этом цикле, у эфира своя собственная лютая медвежка. Неужели, соскамят второй по капитализации фундаментал.