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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3585358635873588
Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 16:20

Airdrop Binance.

Мои GUNы превратились в BNB на сумму 27 $. In BNB We trust! :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 16:29

SAndriy1
ну я не агитацией занимаюсь просто эту тему раньше не обсуждали - хотел прояснить для себя = спс...
чик
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 17:35

  чик написав:SAndriy1
ну я не агитацией занимаюсь просто эту тему раньше не обсуждали - хотел прояснить для себя = спс...

Я и не заподозрил агитацию)))
Зашел на МЕХС , посмотрел на условия для новых пользователей (у меня там нет аккаунта) - 2000 USDC на три дня под 100% годовых можно на депозит бросить (16,5 бакса с лица заработка) и возможность внести до 04 апреля в лаунчпул 2000 USDT (обещают нормальный заработок). Сейчас пару человек сделаем и посмотрим, что дадут!
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 13:04

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Які криптовалюти декларують українські посадовці
Модератор
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 15:20

  Модератор написав:Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Які криптовалюти декларують українські посадовці

Гораздо интереснее, как они их конвертируют в фиат (помним, что каждый первый банк за продажу крипты норовит тебя террористом объявить и разорвать отношения) и сколько налогов при этом платят. А то одна местная мадам из городской власти год назад задекларировала 14 битков, а сейчас уже 6. И никакая собака не спросила куда делись ещё 8, хотя "единственное платёжное средство в Украине - это гривня".
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 19:04

  osafly написав:Сдается мне,EOS в этом году таки предпримет очередную попытку "убийства" эфира...После того как анонсировали ребрендинг,что то на этой какашуле затевается и в мае будет маленька "ядрена бімба" На удивление держится бодряком в отличие от остальной альты,в кои то веки показывая силу...Пора уже на 2 бакса сходить первой целью..


Писалось несколько дней при цене EOSa 0.55$ Сейчас,уже +50% и выглядит по рынку крепче всех,на всем падении остальной альты последние два дня...Столько лет накопления...Точно с этим ребрендингом устроят ему движуху...Целевые зоны уже помню по памяти,в график можно и не смотреть-1.9- 2.42 -3- 3.9 -4.5- 5.4(последние две весьма опитимистичны) но думаю под 4 бакса,монета сходить должна в этом цикле...а там кто знает,вверху еще куча целей и зон...Но задрюкали всю альту конкретно,прогнозировать столь высоко-пока не имеет смысла.
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 19:21

  osafly написав:
  osafly написав:Сдается мне,EOS в этом году таки предпримет очередную попытку "убийства" эфира...После того как анонсировали ребрендинг,что то на этой какашуле затевается и в мае будет маленька "ядрена бімба" На удивление держится бодряком в отличие от остальной альты,в кои то веки показывая силу...Пора уже на 2 бакса сходить первой целью..


Писалось несколько дней при цене EOSa 0.55$ Сейчас,уже +50% и выглядит по рынку крепче всех,на всем падении остальной альты последние два дня...Столько лет накопления...Точно с этим ребрендингом устроят ему движуху...Целевые зоны уже помню по памяти,в график можно и не смотреть-1.9- 2.42 -3- 3.9 -4.5- 5.4(последние две весьма опитимистичны) но думаю под 4 бакса,монета сходить должна в этом цикле...а там кто знает,вверху еще куча целей и зон...Но задрюкали всю альту конкретно,прогнозировать столь высоко-пока не имеет смысла.

Я как раз, только что вас вспомнил за ваш прогноз по ЕОS. Вы как предсказатель. Ваш прогноз отработал четко, +42% за неделю и +52% за месяц. Возможно, повторит успех XRP. Жаль, что эфир оказался никому не интересен. Сегодня новое дно по паре ЕтВтс 0.021. Не понимаю, зачем его сейчас люди откупают? Покупают, а он падает, снова покупают, он дальше падает. Где логика? 4 месяца подряд беспрерывного падения. С такой динамикой к осени пара ЕтнВтс будет на уровне 0.010. С таким соотношением, даже если биток вырастет назад до 100к, то эфир будет по 1к. Вероятно, в этом цикле, у эфира своя собственная лютая медвежка. Неужели, соскамят второй по капитализации фундаментал.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 19:58

  vitaxa2006 написав:
  osafly написав:
  osafly написав:Сдается мне,EOS в этом году таки предпримет очередную попытку "убийства" эфира...После того как анонсировали ребрендинг,что то на этой какашуле затевается и в мае будет маленька "ядрена бімба" На удивление держится бодряком в отличие от остальной альты,в кои то веки показывая силу...Пора уже на 2 бакса сходить первой целью..


Писалось несколько дней при цене EOSa 0.55$ Сейчас,уже +50% и выглядит по рынку крепче всех,на всем падении остальной альты последние два дня...Столько лет накопления...Точно с этим ребрендингом устроят ему движуху...Целевые зоны уже помню по памяти,в график можно и не смотреть-1.9- 2.42 -3- 3.9 -4.5- 5.4(последние две весьма опитимистичны) но думаю под 4 бакса,монета сходить должна в этом цикле...а там кто знает,вверху еще куча целей и зон...Но задрюкали всю альту конкретно,прогнозировать столь высоко-пока не имеет смысла.

Я как раз, только что вас вспомнил за ваш прогноз по ЕОS. Вы как предсказатель. Ваш прогноз отработал четко, +42% за неделю и +52% за месяц. Возможно, повторит успех XRP. Жаль, что эфир оказался никому не интересен. Сегодня новое дно по паре ЕтВтс 0.021. Не понимаю, зачем его сейчас люди откупают? Покупают, а он падает, снова покупают, он дальше падает. Где логика? 4 месяца подряд беспрерывного падения. С такой динамикой к осени пара ЕтнВтс будет на уровне 0.010. С таким соотношением, даже если биток вырастет назад до 100к, то эфир будет по 1к. Вероятно, в этом цикле, у эфира своя собственная лютая медвежка. Неужели, соскамят второй по капитализации фундаментал.


Будет и Эфир пучком...Подвезут и по нему новости...полетит как миленький...Люди наоборот сейчас биток в эфир частично переливают,потому что это умное решение,для тех кто брал биткоин дешево...Вон Весельчак сделал весьма грамотный ход...и не только он.
EOS-монета поганая...долбаная скамина с дебилами управленцами и командой не понимающей в раскрутке и брендинге-абсолютно ничего...но неплохой блокчейн,хотя трошки и подустаревший уже...но в свое время-это была "технология" как можно было умудриться просрасть,да-да..именно просрать все свои возможности по раскрутке этого блокчейна-ума не приложу и втоптать в грязь эту монету,где она как свинья провалялась с 2021 в полном каматозе...
4млрд собрать инвестиций еще в первом цикле(никто больше не собирал) и .....все проипать!
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 21:58

навскидку - гівняний TON, поганенький блокчейн і розсадник скаму типу "тапалок", зараз вартує 10 ярдів. Для EOS 10 ярдів це 5 баксів за монету, цілком досяжна ціль. ATH теж, при всіх сприятливих обставинах.
kotyk222
 
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