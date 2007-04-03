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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3586358735883589 Додано: Чет 03 кві, 2025 09:13 osafly написав: kotyk222 написав: навскидку - гівняний TON, поганенький блокчейн і розсадник скаму типу "тапалок", зараз вартує 10 ярдів. Для EOS 10 ярдів це 5 баксів за монету, цілком досяжна ціль. ATH теж, при всіх сприятливих обставинах. навскидку - гівняний TON, поганенький блокчейн і розсадник скаму типу "тапалок", зараз вартує 10 ярдів. Для EOS 10 ярдів це 5 баксів за монету, цілком досяжна ціль. ATH теж, при всіх сприятливих обставинах.



ATH там 22.8$ был...в апреле 2018г.На Трейдингвью,не полная история графиков..Что интересно,16 октября 2017г EOS стоил всего 0.47$-почти как сейчас.50Х показала монета за пол-года...во были времена.Так что,мне сдается на счет ATH-это вряд ли,с таким рынком,в котором ни хрена нет денег пока...С 5 баксами-согласен и совсем не против,потому как у самого этой какашули достаточно заначено..как и у Казака...валяется в стейкинге-аккамулирует и размножает дополнительные EOSы.Той хлопець тоже влюблен в EOS еще с начала 20-х..Да,Казаче??? Ты там живой друже?? Куды пропал? Дед дурной не обижает там?? ATH там 22.8$ был...в апреле 2018г.На Трейдингвью,не полная история графиков..Что интересно,16 октября 2017г EOS стоил всего 0.47$-почти как сейчас.50Х показала монета за пол-года...во были времена.Так что,мне сдается на счет ATH-это вряд ли,с таким рынком,в котором ни хрена нет денег пока...С 5 баксами-согласен и совсем не против,потому как у самого этой какашули достаточно заначено..как и у Казака...валяется в стейкинге-аккамулирует и размножает дополнительные EOSы.Той хлопець тоже влюблен в EOS еще с начала 20-х..Да,Казаче??? Ты там живой друже?? Куды пропал? Дед дурной не обижает там??

Даже сегодня весь рынок красный, а Eos продолжает расти. Вот это реально манипулятивный пампинг. Итого, в этом цикле у нас уже пропампили Xrp, Solana, Eos. Cardano следующая? Даже сегодня весь рынок красный, а Eos продолжает расти. Вот это реально манипулятивный пампинг. Итого, в этом цикле у нас уже пропампили Xrp, Solana, Eos. Cardano следующая? vitaxa2006

Повідомлень: 243 З нами з: 25.01.18 Подякував: 619 раз. Подякували: 113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 кві, 2025 09:41 vitaxa2006 написав: osafly написав: kotyk222 написав: навскидку - гівняний TON, поганенький блокчейн і розсадник скаму типу "тапалок", зараз вартує 10 ярдів. Для EOS 10 ярдів це 5 баксів за монету, цілком досяжна ціль. ATH теж, при всіх сприятливих обставинах. навскидку - гівняний TON, поганенький блокчейн і розсадник скаму типу "тапалок", зараз вартує 10 ярдів. Для EOS 10 ярдів це 5 баксів за монету, цілком досяжна ціль. ATH теж, при всіх сприятливих обставинах.



ATH там 22.8$ был...в апреле 2018г.На Трейдингвью,не полная история графиков..Что интересно,16 октября 2017г EOS стоил всего 0.47$-почти как сейчас.50Х показала монета за пол-года...во были времена.Так что,мне сдается на счет ATH-это вряд ли,с таким рынком,в котором ни хрена нет денег пока...С 5 баксами-согласен и совсем не против,потому как у самого этой какашули достаточно заначено..как и у Казака...валяется в стейкинге-аккамулирует и размножает дополнительные EOSы.Той хлопець тоже влюблен в EOS еще с начала 20-х..Да,Казаче??? Ты там живой друже?? Куды пропал? Дед дурной не обижает там?? ATH там 22.8$ был...в апреле 2018г.На Трейдингвью,не полная история графиков..Что интересно,16 октября 2017г EOS стоил всего 0.47$-почти как сейчас.50Х показала монета за пол-года...во были времена.Так что,мне сдается на счет ATH-это вряд ли,с таким рынком,в котором ни хрена нет денег пока...С 5 баксами-согласен и совсем не против,потому как у самого этой какашули достаточно заначено..как и у Казака...валяется в стейкинге-аккамулирует и размножает дополнительные EOSы.Той хлопець тоже влюблен в EOS еще с начала 20-х..Да,Казаче??? Ты там живой друже?? Куды пропал? Дед дурной не обижает там??

Даже сегодня весь рынок красный, а Eos продолжает расти. Вот это реально манипулятивный пампинг. Итого, в этом цикле у нас уже пропампили Xrp, Solana, Eos. Cardano следующая? Даже сегодня весь рынок красный, а Eos продолжает расти. Вот это реально манипулятивный пампинг. Итого, в этом цикле у нас уже пропампили Xrp, Solana, Eos. Cardano следующая?

Полно монет , которые росли в 3-4 раза, XLM AVAX NEAR TON и других. Это уже не говоря про SOL с 35 иксами. Откройте графики за 22-25 годы и все увидите

У вас все или белое, или черное. Пытаетесь подогнать ситуацию под выдуманную схему Полно монет , которые росли в 3-4 раза, XLM AVAX NEAR TON и других. Это уже не говоря про SOL с 35 иксами. Откройте графики за 22-25 годы и все увидитеУ вас все или белое, или черное. Пытаетесь подогнать ситуацию под выдуманную схему SAndriy1 Повідомлень: 958 З нами з: 17.01.15 Подякував: 394 раз. Подякували: 421 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3586358735883589 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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