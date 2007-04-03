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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3586358735883589
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 09:13

  osafly написав:
  kotyk222 написав:навскидку - гівняний TON, поганенький блокчейн і розсадник скаму типу "тапалок", зараз вартує 10 ярдів. Для EOS 10 ярдів це 5 баксів за монету, цілком досяжна ціль. ATH теж, при всіх сприятливих обставинах.


ATH там 22.8$ был...в апреле 2018г.На Трейдингвью,не полная история графиков..Что интересно,16 октября 2017г EOS стоил всего 0.47$-почти как сейчас.50Х показала монета за пол-года...во были времена.Так что,мне сдается на счет ATH-это вряд ли,с таким рынком,в котором ни хрена нет денег пока...С 5 баксами-согласен и совсем не против,потому как у самого этой какашули достаточно заначено..как и у Казака...валяется в стейкинге-аккамулирует и размножает дополнительные EOSы.Той хлопець тоже влюблен в EOS еще с начала 20-х..Да,Казаче??? Ты там живой друже?? Куды пропал? Дед дурной не обижает там??

Даже сегодня весь рынок красный, а Eos продолжает расти. Вот это реально манипулятивный пампинг. Итого, в этом цикле у нас уже пропампили Xrp, Solana, Eos. Cardano следующая?
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 09:41

  vitaxa2006 написав:
  osafly написав:
  kotyk222 написав:навскидку - гівняний TON, поганенький блокчейн і розсадник скаму типу "тапалок", зараз вартує 10 ярдів. Для EOS 10 ярдів це 5 баксів за монету, цілком досяжна ціль. ATH теж, при всіх сприятливих обставинах.


ATH там 22.8$ был...в апреле 2018г.На Трейдингвью,не полная история графиков..Что интересно,16 октября 2017г EOS стоил всего 0.47$-почти как сейчас.50Х показала монета за пол-года...во были времена.Так что,мне сдается на счет ATH-это вряд ли,с таким рынком,в котором ни хрена нет денег пока...С 5 баксами-согласен и совсем не против,потому как у самого этой какашули достаточно заначено..как и у Казака...валяется в стейкинге-аккамулирует и размножает дополнительные EOSы.Той хлопець тоже влюблен в EOS еще с начала 20-х..Да,Казаче??? Ты там живой друже?? Куды пропал? Дед дурной не обижает там??

Даже сегодня весь рынок красный, а Eos продолжает расти. Вот это реально манипулятивный пампинг. Итого, в этом цикле у нас уже пропампили Xrp, Solana, Eos. Cardano следующая?

Полно монет , которые росли в 3-4 раза, XLM AVAX NEAR TON и других. Это уже не говоря про SOL с 35 иксами. Откройте графики за 22-25 годы и все увидите
У вас все или белое, или черное. Пытаетесь подогнать ситуацию под выдуманную схему
SAndriy1
 
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