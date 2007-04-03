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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3586358735883589
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 09:13

  osafly написав:
  kotyk222 написав:навскидку - гівняний TON, поганенький блокчейн і розсадник скаму типу "тапалок", зараз вартує 10 ярдів. Для EOS 10 ярдів це 5 баксів за монету, цілком досяжна ціль. ATH теж, при всіх сприятливих обставинах.


ATH там 22.8$ был...в апреле 2018г.На Трейдингвью,не полная история графиков..Что интересно,16 октября 2017г EOS стоил всего 0.47$-почти как сейчас.50Х показала монета за пол-года...во были времена.Так что,мне сдается на счет ATH-это вряд ли,с таким рынком,в котором ни хрена нет денег пока...С 5 баксами-согласен и совсем не против,потому как у самого этой какашули достаточно заначено..как и у Казака...валяется в стейкинге-аккамулирует и размножает дополнительные EOSы.Той хлопець тоже влюблен в EOS еще с начала 20-х..Да,Казаче??? Ты там живой друже?? Куды пропал? Дед дурной не обижает там??

Даже сегодня весь рынок красный, а Eos продолжает расти. Вот это реально манипулятивный пампинг. Итого, в этом цикле у нас уже пропампили Xrp, Solana, Eos. Cardano следующая?
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 09:41

  vitaxa2006 написав:
  osafly написав:
  kotyk222 написав:навскидку - гівняний TON, поганенький блокчейн і розсадник скаму типу "тапалок", зараз вартує 10 ярдів. Для EOS 10 ярдів це 5 баксів за монету, цілком досяжна ціль. ATH теж, при всіх сприятливих обставинах.


ATH там 22.8$ был...в апреле 2018г.На Трейдингвью,не полная история графиков..Что интересно,16 октября 2017г EOS стоил всего 0.47$-почти как сейчас.50Х показала монета за пол-года...во были времена.Так что,мне сдается на счет ATH-это вряд ли,с таким рынком,в котором ни хрена нет денег пока...С 5 баксами-согласен и совсем не против,потому как у самого этой какашули достаточно заначено..как и у Казака...валяется в стейкинге-аккамулирует и размножает дополнительные EOSы.Той хлопець тоже влюблен в EOS еще с начала 20-х..Да,Казаче??? Ты там живой друже?? Куды пропал? Дед дурной не обижает там??

Даже сегодня весь рынок красный, а Eos продолжает расти. Вот это реально манипулятивный пампинг. Итого, в этом цикле у нас уже пропампили Xrp, Solana, Eos. Cardano следующая?

Полно монет , которые росли в 3-4 раза, XLM AVAX NEAR TON и других. Это уже не говоря про SOL с 35 иксами. Откройте графики за 22-25 годы и все увидите
У вас все или белое, или черное. Пытаетесь подогнать ситуацию под выдуманную схему
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 11:44

  osafly написав:
  vitaxa2006 написав:
  osafly написав:
Вон Весельчак сделал весьма грамотный ход...и не только он.


Вы неправильно поняли мой пост. Это был стёб над вновь прибывшими на форум агитаторами крипты и их рассказами про то, как они рубят бабло.
Я ничего не продавал и не покупал.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 12:03

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Комрады, многие из вас следят или даже участвуют в этом криптоцирке уже 10+ лет. Если за это время вы так и не привыкли к диким просадкам и обнулениям - надо дождаться выхода в 0 и забыть обо всем этом как о страшном сне.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 13:16

  airmax78 написав:Комрады, многие из вас следят или даже участвуют в этом криптоцирке уже 10+ лет. Если за это время вы так и не привыкли к диким просадкам и обнулениям - надо дождаться выхода в 0 и забыть обо всем этом как о страшном сне.


А к просадкам и обнулениям можно привыкнуть? Ну, это разве только под ксанаксом... Ну, или когда просадки и обнуления не у тебя :mrgreen:
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 14:23

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
  airmax78 написав:Комрады, многие из вас следят или даже участвуют в этом криптоцирке уже 10+ лет. Если за это время вы так и не привыкли к диким просадкам и обнулениям - надо дождаться выхода в 0 и забыть обо всем этом как о страшном сне.


А к просадкам и обнулениям можно привыкнуть? Ну, это разве только под ксанаксом... Ну, или когда просадки и обнуления не у тебя :mrgreen:

Абсолютно. Когда я впервые занял позицию на форексе и она очень быстро ушла в -500 баксов - я ни о чем другом думать не мог. Сейчас если позиция уходит в красное на 10К - я чувствую разве что легкую досаду и просто перестаю открывать терминал чтобы не раздражаться лишний раз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 14:37

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Сейчас меня волнует точка входа в биткоин. Принципиально не хочу все набирать по 80К, но ниже оно упорно не идет. Что думаете, сколько манипуль еще сможет удерживать этот неадекватный уровень?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 15:18

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

airmax78 написав:Сейчас меня волнует точка входа в биткоин. Принципиально не хочу все набирать по 80К, но ниже оно упорно не идет. Что думаете, сколько манипуль еще сможет удерживать этот неадекватный уровень?
Доки ви не здастеся
Faceless
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