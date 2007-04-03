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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Чет 03 кві, 2025 09:13
osafly написав: kotyk222 написав:
навскидку - гівняний TON, поганенький блокчейн і розсадник скаму типу "тапалок", зараз вартує 10 ярдів. Для EOS 10 ярдів це 5 баксів за монету, цілком досяжна ціль. ATH теж, при всіх сприятливих обставинах.
ATH там 22.8$ был...в апреле 2018г.На Трейдингвью,не полная история графиков..Что интересно,16 октября 2017г EOS стоил всего 0.47$-почти как сейчас.50Х показала монета за пол-года...во были времена.Так что,мне сдается на счет ATH-это вряд ли,с таким рынком,в котором ни хрена нет денег пока...С 5 баксами-согласен и совсем не против,потому как у самого этой какашули достаточно заначено..как и у Казака...валяется в стейкинге-аккамулирует и размножает дополнительные EOSы.Той хлопець тоже влюблен в EOS еще с начала 20-х..Да,Казаче??? Ты там живой друже?? Куды пропал? Дед дурной не обижает там??
Даже сегодня весь рынок красный, а Eos продолжает расти. Вот это реально манипулятивный пампинг. Итого, в этом цикле у нас уже пропампили Xrp, Solana, Eos. Cardano следующая?
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vitaxa2006
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Додано: Чет 03 кві, 2025 09:41
vitaxa2006 написав: osafly написав: kotyk222 написав:
навскидку - гівняний TON, поганенький блокчейн і розсадник скаму типу "тапалок", зараз вартує 10 ярдів. Для EOS 10 ярдів це 5 баксів за монету, цілком досяжна ціль. ATH теж, при всіх сприятливих обставинах.
ATH там 22.8$ был...в апреле 2018г.На Трейдингвью,не полная история графиков..Что интересно,16 октября 2017г EOS стоил всего 0.47$-почти как сейчас.50Х показала монета за пол-года...во были времена.Так что,мне сдается на счет ATH-это вряд ли,с таким рынком,в котором ни хрена нет денег пока...С 5 баксами-согласен и совсем не против,потому как у самого этой какашули достаточно заначено..как и у Казака...валяется в стейкинге-аккамулирует и размножает дополнительные EOSы.Той хлопець тоже влюблен в EOS еще с начала 20-х..Да,Казаче??? Ты там живой друже?? Куды пропал? Дед дурной не обижает там??
Даже сегодня весь рынок красный, а Eos продолжает расти. Вот это реально манипулятивный пампинг. Итого, в этом цикле у нас уже пропампили Xrp, Solana, Eos. Cardano следующая?
Полно монет , которые росли в 3-4 раза, XLM AVAX NEAR TON и других. Это уже не говоря про SOL с 35 иксами. Откройте графики за 22-25 годы и все увидите
У вас все или белое, или черное. Пытаетесь подогнать ситуацию под выдуманную схему
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SAndriy1
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Додано: Чет 03 кві, 2025 11:44
Вы неправильно поняли мой пост. Это был стёб над вновь прибывшими на форум агитаторами крипты и их рассказами про то, как они рубят бабло.
Я ничего не продавал и не покупал.
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ВЕСЕЛЬЧАК У
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Додано: Чет 03 кві, 2025 12:03
Комрады, многие из вас следят или даже участвуют в этом криптоцирке уже 10+ лет. Если за это время вы так и не привыкли к диким просадкам и обнулениям - надо дождаться выхода в 0 и забыть обо всем этом как о страшном сне.
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airmax78
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Додано: Чет 03 кві, 2025 14:23
ВЕСЕЛЬЧАК У написав: airmax78 написав:
Комрады, многие из вас следят или даже участвуют в этом криптоцирке уже 10+ лет. Если за это время вы так и не привыкли к диким просадкам и обнулениям - надо дождаться выхода в 0 и забыть обо всем этом как о страшном сне.
А к просадкам и обнулениям можно привыкнуть? Ну, это разве только под ксанаксом... Ну, или когда просадки и обнуления не у тебя
Абсолютно. Когда я впервые занял позицию на форексе и она очень быстро ушла в -500 баксов - я ни о чем другом думать не мог. Сейчас если позиция уходит в красное на 10К - я чувствую разве что легкую досаду и просто перестаю открывать терминал чтобы не раздражаться лишний раз.
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airmax78
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Додано: Чет 03 кві, 2025 14:37
Сейчас меня волнует точка входа в биткоин. Принципиально не хочу все набирать по 80К, но ниже оно упорно не идет. Что думаете, сколько манипуль еще сможет удерживать этот неадекватный уровень?
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airmax78
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Додано: Чет 03 кві, 2025 15:18
airmax78 написав:Сейчас меня волнует точка входа в биткоин. Принципиально не хочу все набирать по 80К, но ниже оно упорно не идет. Что думаете, сколько манипуль еще сможет удерживать этот неадекватный уровень?
Доки ви не здастеся
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Faceless
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Додано: Чет 03 кві, 2025 16:22
ташник :
Уровень 87200 дал хорошую реакцию, но вот выжить после такого дерзкого сквиза вверх было не возможно, так что если кто-то вчера шортил и получил стоп - не расстраивайтесь.
и апять за старое:
Локально продолжение роста может быть либо через захват тенью (свип) лоя от 18 марта возле которого сейчас тремся либо через такой же свип уровня 79000
Если полноценно 79000 продавит вниз, то следующую остановку буду ждать уже на 72000.
Это кстати мой основной сценарий еще с февраля, то есть более глубокая коррекция (или не коррекция уже 👀) со старшего таймфрейма
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чик
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Додано: Чет 03 кві, 2025 18:38
чик написав:
ташник :
Уровень 87200 дал хорошую реакцию, но вот выжить после такого дерзкого сквиза вверх было не возможно, так что если кто-то вчера шортил и получил стоп - не расстраивайтесь.
и апять за старое:
Локально продолжение роста может быть либо через захват тенью (свип) лоя от 18 марта возле которого сейчас тремся либо через такой же свип уровня 79000
Если полноценно 79000 продавит вниз, то следующую остановку буду ждать уже на 72000.
Это кстати мой основной сценарий еще с февраля, то есть более глубокая коррекция (или не коррекция уже 👀) со старшего таймфрейма
Отлично. Значит спокойно ждем район 70К и не рыпаемся.
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airmax78
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