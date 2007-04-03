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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 кві, 2025 20:50
Всплыла инфа кто выкупил Витахин эфир - Блэкрок.
95% инфоцыган ждёт 75-70. Думаю не дойдем. потому, что работаем против толпы.
Есть мнение что Трамп такое чудит для :
Рынок закладывает четыре снижения % ставки ФРС в этом году после вчерашнего заявления о пошлинах Д. Трампа
Сегодня падает все:
📉S&P500
📉BTC
📉DXY (индекс доллара)
📉Доходность гос. облигаций США
В конечном счете все сведется к тому, что ФРС будет выкупать облиги с рынка, в случае их распродажи, также как и поддерживать экономику печатью новых долларов. Трамп просто ускоряет эти процессы, вместо того, что бы ждать год или два ©
Это все мысли после нескольких бокалов, так что не воспринимайте всерьез
Киты, у меня -89.5% спот. Не фиксирую.
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Игорь
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Додано: Чет 03 кві, 2025 21:42
airmax78 написав:
Отлично. Значит спокойно ждем район 70К и не рыпаемся.
ташник может ошибаться - мнение дж
:
Как и писал ранее, для меня любой рост без закрепа над 89000 - это лишь отскок. Также повторю свой тезис о том, что хочу увидеть съём ликвидности хотя бы под 81000-80000, ну а в идеальном варианте - под 76600 (ну это прям мечты).
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Додано: Чет 03 кві, 2025 21:53
airmax78 написав:
Сейчас меня волнует точка входа в биткоин. Принципиально не хочу все набирать по 80К, но ниже оно упорно не идет. Что думаете, сколько манипуль еще сможет удерживать этот неадекватный уровень?
Один уже продал,не выседев и недождавшись...Теперь Вам надо срочно купить,чтобы рынок со 100% гарантией спокойно пошел вниз...Первому-станет легче на душе...возможно,он даже перезайдет,прислушавшись.А Вы просто еще доберете позу,потому что там будет "не смертельно"...10тыс на битке-то таке...пук.А так Вы же сами рынку не даете движения...Вы что,не понимаете??
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Додано: Чет 03 кві, 2025 21:57
Игорь написав:
Это все мысли после нескольких бокалов, так что не воспринимайте всерьез
Киты, у меня -89.5% спот. Не фиксирую.
Игорь,Вы тут пишите,только когда "набухаетесь"
Судя по всему,с такой просадкой,набираете альту Вы тоже под градусом систематически
Вы что,на хаях все втарили,если некоторые монеты так и не сделали -90% с хаев от того года....
Витаха...вот-берите пример
с чувака с "железными шарами"
Это все равно,что Вы купили Эфир,а сейчас он бы стоил 400$...Вот где моральная устойчивость и вера...по воде можно ходить,как Апостол Андрей
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