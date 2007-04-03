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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3592359335943595>
Повідомлення Додано: Нед 06 кві, 2025 23:00

мнение

Уроды откупили настолько много Битка, что вместо цены по 50-55к (при текущем рынке) он стоит почти на 60% дороже. Разрыв между Битком и Альтами слишком велик, при этом переливом из Битка в Альты и не пахнет, потому что вышеупомянутые уроды будут держать его мертвой хваткой. А самое важное - помнить, что "завтра" рынок станет зеленым, нужен просто катализатор, желательно агрессивный катализатор, им может стать что угодно: от сильного снижения ставки ФРС до запуска нового QE.
Эту историю уже проходили много раз, скучно, никакой изобретательности.
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 09:20

  osafly написав:
  чик написав:походу завтра ждемс черный понедельник...
купил дешевую клаву на ней буквы ё нема и вместо ы i при русском раскладе и э наоборот :o


Мне вот тоже интересно...Будет таки какой то отскок и потом продолжение падения в течении первых нескольких дней,или сразу без прилюдий будут продолжать всех чпокать.. :lol: Меня больше интересует фонда и рынок металлов(платина-золото-серебро) которые улетели просто в ад буквально за полтора дня...С биткоином и криптой тут уже походу понятно..начали жарить с воскресенья..здесь,свои "извращения" :mrgreen:

Я за чпокать))) переговоры по пошлинам - дело долгое. На этой неделе и вступление в силу амер пошлин, и ответы пострадавших стран на это. Фьючерсы на фонду уже показывают минус 4-5% - на открытии амер сессии полетим вниз
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 09:34

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Шорты по CAKE от 2,6 и TON от 4 даже е понимаю где закрывать))))
Ну а общий баланс все также уменьшается - доля стейблов уже 50%
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 09:52

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

всех с праздником! красный день календаря)))
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 10:13

я б прикупив ефірчика по 1000
і бітка по 50 :)

а так да - вітаю із кровавими місячними в к-валютному світі ))
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 10:17

ташник :
Все уровни сверху которые я раньше показывал - более не актуальны, снизу как говорилось уже ближайший 72000, если он не устоит то за ним 62000
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 10:27

  чик написав:ташник :
Все уровни сверху которые я раньше показывал - более не актуальны, снизу как говорилось уже ближайший 72000, если он не устоит то за ним 62000

А за ним і наш таргет - 50К. А там вже і мрія - 30К недалеко. Накопичуємо ліквідність.
PS Сьогодні триватиме кровава баня на фондовому ринку штатів. З одного боку вона провокує паніку також і на крипторинку, але з іншого боку частина сильно схуднувших грошей точно піде у біткоїн (не кажу про всю крипту, бо для великих грошей існує тільки біткоїн). Нажаль для мене, це може утримати ціну, або загальмувати падіння.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 07 кві, 2025 10:35, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 10:32

  greenozon написав:я б прикупив ефірчика по 1000
і бітка по 50 :)

а так да - вітаю із кровавими місячними в к-валютному світі ))


Ефір по 1000 буде, гарантую. Буде, навіть, нижче.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 10:35

  чик написав:ташник :
Все уровни сверху которые я раньше показывал - более не актуальны, снизу как говорилось уже ближайший 72000, если он не устоит то за ним 62000


Если оно пойдет на 62К,хай той Ташник сушит сухари потом,года полтора :-) Еще раз напоминаю,что писал еще несколько месяцев назад..Нам очень не желательно уходить под 73800..Есть некие закономерности трейдинга-графика,нарушения которых,не сулит позитива в будующем..Даже если таки мы и пробьем(заколем) уровни ниже,нужно для будующего позитива возвращаться обратно выше сразу же.И то-пробой,это пробой уже..Закреп дневкой или двумя дневками-ну,пздц.. как по моему..Бычка будет скорее всего все..Без обновления хаев в этом году..Отскоки естественно будут,супервершины-вряд ли.Потому пристально наблюдаем..Мы так близко там...Крест смерти-отработал как всегда филигранно,скользящие уже пересеклись.
Снова оформили лошадиный ГЭП 79600-81970,естественно-это первые цели на отскок и перекрытие этой дыры
На дневке по битку-конвергенция..Хоть какой то оптимизм..и сломать ее,практически невозможно на RSI(но на крипте-невозможного нет).. просто кричит-набирайте лонги с текущих и добирайте(вплоть до 70К-если туда пойдем) с ближ целями 80К(не финансовый совет) :mrgreen:
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 10:52

  osafly написав:Если оно пойдет на 62К,хай той Ташник сушит сухари потом,года полтора

как всегда пишет ему покуй вверх-вниз = он на фьючах торгует и грамотно закрывается или в бз или с небольшим -
чик
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