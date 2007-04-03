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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 кві, 2025 23:00
Уроды откупили настолько много Битка, что вместо цены по 50-55к (при текущем рынке) он стоит почти на 60% дороже. Разрыв между Битком и Альтами слишком велик, при этом переливом из Битка в Альты и не пахнет, потому что вышеупомянутые уроды будут держать его мертвой хваткой. А самое важное - помнить, что "завтра" рынок станет зеленым, нужен просто катализатор, желательно агрессивный катализатор, им может стать что угодно: от сильного снижения ставки ФРС до запуска нового QE.
Эту историю уже проходили много раз, скучно, никакой изобретательности.
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чик
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Додано: Пон 07 кві, 2025 09:20
osafly написав: чик написав:
походу завтра ждемс черный понедельник...
купил дешевую клаву на ней буквы ё нема и вместо ы i при русском раскладе и э наоборот
Мне вот тоже интересно...Будет таки какой то отскок и потом продолжение падения в течении первых нескольких дней,или сразу без прилюдий будут продолжать всех чпокать..
Меня больше интересует фонда и рынок металлов(платина-золото-серебро) которые улетели просто в ад буквально за полтора дня...С биткоином и криптой тут уже походу понятно..начали жарить с воскресенья..здесь,свои "извращения"
Я за чпокать))) переговоры по пошлинам - дело долгое. На этой неделе и вступление в силу амер пошлин, и ответы пострадавших стран на это. Фьючерсы на фонду уже показывают минус 4-5% - на открытии амер сессии полетим вниз
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Додано: Пон 07 кві, 2025 09:34
Шорты по CAKE от 2,6 и TON от 4 даже е понимаю где закрывать))))
Ну а общий баланс все также уменьшается - доля стейблов уже 50%
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Додано: Пон 07 кві, 2025 09:52
всех с праздником! красный день календаря)))
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Додано: Пон 07 кві, 2025 10:13
я б прикупив ефірчика по 1000
і бітка по 50
а так да - вітаю із кровавими місячними в к-валютному світі ))
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greenozon
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Додано: Пон 07 кві, 2025 10:17
ташник :
Все уровни сверху которые я раньше показывал - более не актуальны, снизу как говорилось уже ближайший 72000, если он не устоит то за ним 62000
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чик
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Додано: Пон 07 кві, 2025 10:27
чик написав:
ташник :
Все уровни сверху которые я раньше показывал - более не актуальны, снизу как говорилось уже ближайший 72000, если он не устоит то за ним 62000
А за ним і наш таргет - 50К. А там вже і мрія - 30К недалеко. Накопичуємо ліквідність.
PS Сьогодні триватиме кровава баня на фондовому ринку штатів. З одного боку вона провокує паніку також і на крипторинку, але з іншого боку частина сильно схуднувших грошей точно піде у біткоїн (не кажу про всю крипту, бо для великих грошей існує тільки біткоїн). Нажаль для мене, це може утримати ціну, або загальмувати падіння.
Востаннє редагувалось airmax78
в Пон 07 кві, 2025 10:35, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 07 кві, 2025 10:32
greenozon написав:
я б прикупив ефірчика по 1000
і бітка по 50
а так да - вітаю із кровавими місячними в к-валютному світі ))
Ефір по 1000 буде, гарантую. Буде, навіть, нижче.
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Додано: Пон 07 кві, 2025 10:35
чик написав:
ташник :
Все уровни сверху которые я раньше показывал - более не актуальны, снизу как говорилось уже ближайший 72000, если он не устоит то за ним 62000
Если оно пойдет на 62К,хай той Ташник сушит сухари потом,года полтора
Еще раз напоминаю,что писал еще несколько месяцев назад..Нам очень не желательно уходить под 73800..Есть некие закономерности трейдинга-графика,нарушения которых,не сулит позитива в будующем..Даже если таки мы и пробьем(заколем) уровни ниже,нужно для будующего позитива возвращаться обратно выше сразу же.И то-пробой,это пробой уже..Закреп дневкой или двумя дневками-ну,пздц.. как по моему..Бычка будет скорее всего все..Без обновления хаев в этом году..Отскоки естественно будут,супервершины-вряд ли.Потому пристально наблюдаем..Мы так близко там...Крест смерти-отработал как всегда филигранно,скользящие уже пересеклись.
Снова оформили лошадиный ГЭП 79600-81970,естественно-это первые цели на отскок и перекрытие этой дыры
На дневке по битку-конвергенция..Хоть какой то оптимизм..и сломать ее,практически невозможно на RSI(но на крипте-невозможного нет).. просто кричит-набирайте лонги с текущих и добирайте(вплоть до 70К-если туда пойдем) с ближ целями 80К(не финансовый совет)
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Додано: Пон 07 кві, 2025 10:52
osafly написав:
Если оно пойдет на 62К,хай той Ташник сушит сухари потом,года полтора
как всегда пишет ему покуй вверх-вниз = он на фьючах торгует и грамотно закрывается или в бз или с небольшим -
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чик
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