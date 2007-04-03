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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3592359335943595
Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 11:18

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Только что пересмотрел пару десятков альтов(из интересующих) на всех похожая ситуация один в один...кроме одной монеты..Вы можете смеяться,но это EOS!Эта какаха показывает реальные сигналы на закуп(я не призываю покупать) Более чем уверен,что до лета увидим реальные результаты.Не буду вдаваться в подробности и устраивать здесь курсы обучения,почему я так решил...Но,у кого есть EOS-держите его крепко и никуда не дергайтесь по ценам 1бакс с +....Думаю,это хреновина вышла уже из своего накопления...и скоро будет всех удивлять.
osafly
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  #<1 ... 3592359335943595
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