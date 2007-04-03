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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3593359435953596
Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 18:39

  airmax78 написав: Действуем спокойно и полагаемся на интуицию. Но на интуицию, а не на FOMO или сжавшееся очко.


Вместо графиков и сигналов-интуиция...Великолепно,замечательно.А потом не только сжавшееся,но и порваное очко :lol: :mrgreen: на британский,или австрийский там флаг.. Очень умно. Дельный совет нестабильным хомячкам :lol: от "вечного покупателя биткоина". А как лучше "вызывать" интуицию-танцем с бубном,или пентаграммой?? :mrgreen:

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osafly
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 18:44

  osafly написав:
  airmax78 написав: Действуем спокойно и полагаемся на интуицию. Но на интуицию, а не на FOMO или сжавшееся очко.


Вместо графиков и сигналов-интуиция...Великолепно,замечательно.А потом не только сжавшееся,но и порваное очко :lol: :mrgreen: на британский,или австрийский там флаг.. Очень умно. Дельный совет нестабильным хомячкам :lol: от "вечного покупателя биткоина". А как лучше "вызывать" интуицию-танцем с бубном,или пентаграммой?? :mrgreen:

Зображення

Графиками и сигналами новая администрация в белом доме вытирает одно место. Твитор теперь генерит графики и сигналы. А интуиция - она либо есть, либо нет. Никак ее не вызвать. Может, разве что, с опытом приходит. Потому для тех у кого нет - универсальный совет на все времена: покупаем биткоин и холдим до смерти.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 07 кві, 2025 18:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 18:45

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Лонг кстати,о котором писал с утра,уже отлично бы отработал.Графики не врут,нужно уметь их читать и видеть сигналы.ГЭП чуток не дотянули перекрыть,осталось несколько сотен недозакрытых..Но то такое...
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 18:49

  airmax78 написав:
  osafly написав:
  airmax78 написав: Действуем спокойно и полагаемся на интуицию. Но на интуицию, а не на FOMO или сжавшееся очко.


Вместо графиков и сигналов-интуиция...Великолепно,замечательно.А потом не только сжавшееся,но и порваное очко :lol: :mrgreen: на британский,или австрийский там флаг.. Очень умно. Дельный совет нестабильным хомячкам :lol: от "вечного покупателя биткоина". А как лучше "вызывать" интуицию-танцем с бубном,или пентаграммой?? :mrgreen:


Графиками и сигналами новая администрация в белом доме вытирает одно место. Твитор теперь генерит графики и сигналы. А интуиция - она либо есть, либо нет. Никак ее не вызвать. Может, разве что, с опытом приходит. Потому для тех у кого нет - универсальный совет на все времена: покупаем биткоин и холдим до смерти.


Вы не правы.Падение было отображено на графике...Не будь Трампа с его пошлинами,был бы другой триггер..График не перестраивается молниеносно и под кого либо,тем более,я освещал сигнал дневки....Это не 15 минут,где может все измениться в течении часов..Потому,тратить время не буду...Удачи!
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 19:14

илья ютубовский https://www.youtube.com/watch?v=GkomDEgtr-s кстати, дж вроде тоже собирается видео на ютуб выкладывать...
читаю киты начали эфиром тариться от 1400+ манипулю будет кого стричь...
чик
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 19:29

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Новость-ЕЦБ готов к резкому снижению ставок из-за риска рецессии- https://ru.investing.com/news/economy-n ... le-2711993

А теперь подумаем,коснется ли это Америки??Несомненно,если "европейские партнеры" собрались это делать,да еще опережающими темпами..А значит....Как только ребятки это произойдет,пристегивайтесь..Цель деда достигнута по сути..В ближайшие несколько недель-месяцев может получиться такой отскок-рост,что у многих майка завернется и парик сдует....Эта новость,первый шар в лузу!
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 19:52

  osafly написав:Вы не правы.Падение было отображено на графике...Не будь Трампа с его пошлинами,был бы другой триггер..График не перестраивается молниеносно и под кого либо,тем более,я освещал сигнал дневки....Это не 15 минут,где может все измениться в течении часов..Потому,тратить время не буду...Удачи!

Да 100%. Если бы графики работали - никто бы тут из тех кто ими руководствуется не становился инвестором поневоле.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 20:04

  airmax78 написав:
  osafly написав:Вы не правы.Падение было отображено на графике...Не будь Трампа с его пошлинами,был бы другой триггер..График не перестраивается молниеносно и под кого либо,тем более,я освещал сигнал дневки....Это не 15 минут,где может все измениться в течении часов..Потому,тратить время не буду...Удачи!

Да 100%. Если бы графики работали - никто бы тут из тех кто ими руководствуется не становился инвестором поневоле.


Есть хорошая поговорка по этому поводу-"Смотрю в книгу-вижу фигу" и еще одна- "Лох-это судьба" Объяснять не буду.Доверьтесь своей интуиции :lol: и "купите" еще биткоина...что Вы и делаете беспрерывно с 2019г...тут,на форуме :mrgreen:
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 20:50

артур хейс с неделю взад :
"Если мой прогноз верен, минимум $76 500 остался в прошлом. Цель - 250 000 к концу года. Да, прогнозы на этом рынке сложно назвать точными, но если бы мне предложили выбрать : увидит ли биткоин сначала $76 500 или $110 000 - я бы без колебаний поставил на $110 000"
и обделался...
чик
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 21:10

  чик написав:артур хейс с неделю взад :
"Если мой прогноз верен, минимум $76 500 остался в прошлом. Цель - 250 000 к концу года. Да, прогнозы на этом рынке сложно назвать точными, но если бы мне предложили выбрать : увидит ли биткоин сначала $76 500 или $110 000 - я бы без колебаний поставил на $110 000"
и обделался...


Чик,между прочим он сказал,если биткоин до 15 чи до 12 апреля удержится выше 75 чи 72тыс,вот не помню уже,время уплаты каких то там налогов,то у битка есть шанс показать ралли.Среди всей этой кагалы "экзпертов" разнокалиберных,к нему прислушиваться следует больше всего.Необычайно точен,по сравнению с другими.Не зря был сооснователем Битмекс и его СЕО и в крипте,явно шарит..тем более,сейчас сам активно трейдит,как в лонг,так и шорт.К нему в Твиттер стоит заглядывать регулярно и прислушиваться...из немногих шарящий реально.Думаю,у него по старым связям там инсайды какие то есть..Не зря Битмекс прославилась в свое время выбриванием трейдеров-плечевиков и неадекватными проливами,заканчивающихся ликвидациями...Жук еще тот
osafly
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