airmax78 написав: Действуем спокойно и полагаемся на интуицию. Но на интуицию, а не на FOMO или сжавшееся очко.
Вместо графиков и сигналов-интуиция...Великолепно,замечательно.А потом не только сжавшееся,но и порваное очко на британский,или австрийский там флаг.. Очень умно. Дельный совет нестабильным хомячкам от "вечного покупателя биткоина". А как лучше "вызывать" интуицию-танцем с бубном,или пентаграммой??
airmax78 написав: Действуем спокойно и полагаемся на интуицию. Но на интуицию, а не на FOMO или сжавшееся очко.
Вместо графиков и сигналов-интуиция...Великолепно,замечательно.А потом не только сжавшееся,но и порваное очко на британский,или австрийский там флаг.. Очень умно. Дельный совет нестабильным хомячкам от "вечного покупателя биткоина". А как лучше "вызывать" интуицию-танцем с бубном,или пентаграммой??
Графиками и сигналами новая администрация в белом доме вытирает одно место. Твитор теперь генерит графики и сигналы. А интуиция - она либо есть, либо нет. Никак ее не вызвать. Может, разве что, с опытом приходит. Потому для тех у кого нет - универсальный совет на все времена: покупаем биткоин и холдим до смерти.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 07 кві, 2025 18:46, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав: Действуем спокойно и полагаемся на интуицию. Но на интуицию, а не на FOMO или сжавшееся очко.
Вместо графиков и сигналов-интуиция...Великолепно,замечательно.А потом не только сжавшееся,но и порваное очко на британский,или австрийский там флаг.. Очень умно. Дельный совет нестабильным хомячкам от "вечного покупателя биткоина". А как лучше "вызывать" интуицию-танцем с бубном,или пентаграммой??
Графиками и сигналами новая администрация в белом доме вытирает одно место. Твитор теперь генерит графики и сигналы. А интуиция - она либо есть, либо нет. Никак ее не вызвать. Может, разве что, с опытом приходит. Потому для тех у кого нет - универсальный совет на все времена: покупаем биткоин и холдим до смерти.
Вы не правы.Падение было отображено на графике...Не будь Трампа с его пошлинами,был бы другой триггер..График не перестраивается молниеносно и под кого либо,тем более,я освещал сигнал дневки....Это не 15 минут,где может все измениться в течении часов..Потому,тратить время не буду...Удачи!
А теперь подумаем,коснется ли это Америки??Несомненно,если "европейские партнеры" собрались это делать,да еще опережающими темпами..А значит....Как только ребятки это произойдет,пристегивайтесь..Цель деда достигнута по сути..В ближайшие несколько недель-месяцев может получиться такой отскок-рост,что у многих майка завернется и парик сдует....Эта новость,первый шар в лузу!
osafly написав:Вы не правы.Падение было отображено на графике...Не будь Трампа с его пошлинами,был бы другой триггер..График не перестраивается молниеносно и под кого либо,тем более,я освещал сигнал дневки....Это не 15 минут,где может все измениться в течении часов..Потому,тратить время не буду...Удачи!
Да 100%. Если бы графики работали - никто бы тут из тех кто ими руководствуется не становился инвестором поневоле.
osafly написав:Вы не правы.Падение было отображено на графике...Не будь Трампа с его пошлинами,был бы другой триггер..График не перестраивается молниеносно и под кого либо,тем более,я освещал сигнал дневки....Это не 15 минут,где может все измениться в течении часов..Потому,тратить время не буду...Удачи!
Да 100%. Если бы графики работали - никто бы тут из тех кто ими руководствуется не становился инвестором поневоле.
Есть хорошая поговорка по этому поводу-"Смотрю в книгу-вижу фигу" и еще одна- "Лох-это судьба" Объяснять не буду.Доверьтесь своей интуиции и "купите" еще биткоина...что Вы и делаете беспрерывно с 2019г...тут,на форуме
"Если мой прогноз верен, минимум $76 500 остался в прошлом. Цель - 250 000 к концу года. Да, прогнозы на этом рынке сложно назвать точными, но если бы мне предложили выбрать : увидит ли биткоин сначала $76 500 или $110 000 - я бы без колебаний поставил на $110 000"
"Если мой прогноз верен, минимум $76 500 остался в прошлом. Цель - 250 000 к концу года. Да, прогнозы на этом рынке сложно назвать точными, но если бы мне предложили выбрать : увидит ли биткоин сначала $76 500 или $110 000 - я бы без колебаний поставил на $110 000"
и обделался...
Чик,между прочим он сказал,если биткоин до 15 чи до 12 апреля удержится выше 75 чи 72тыс,вот не помню уже,время уплаты каких то там налогов,то у битка есть шанс показать ралли.Среди всей этой кагалы "экзпертов" разнокалиберных,к нему прислушиваться следует больше всего.Необычайно точен,по сравнению с другими.Не зря был сооснователем Битмекс и его СЕО и в крипте,явно шарит..тем более,сейчас сам активно трейдит,как в лонг,так и шорт.К нему в Твиттер стоит заглядывать регулярно и прислушиваться...из немногих шарящий реально.Думаю,у него по старым связям там инсайды какие то есть..Не зря Битмекс прославилась в свое время выбриванием трейдеров-плечевиков и неадекватными проливами,заканчивающихся ликвидациями...Жук еще тот