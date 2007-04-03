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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3594359535963597 Додано: Вів 08 кві, 2025 16:19 osafly написав: airmax78 написав: osafly написав: Вы не правы.Падение было отображено на графике...Не будь Трампа с его пошлинами,был бы другой триггер..График не перестраивается молниеносно и под кого либо,тем более,я освещал сигнал дневки....Это не 15 минут,где может все измениться в течении часов..Потому,тратить время не буду...Удачи! Вы не правы.Падение было отображено на графике...Не будь Трампа с его пошлинами,был бы другой триггер..График не перестраивается молниеносно и под кого либо,тем более,я освещал сигнал дневки....Это не 15 минут,где может все измениться в течении часов..Потому,тратить время не буду...Удачи!

Да 100%. Если бы графики работали - никто бы тут из тех кто ими руководствуется не становился инвестором поневоле. Да 100%. Если бы графики работали - никто бы тут из тех кто ими руководствуется не становился инвестором поневоле.



Есть хорошая поговорка по этому поводу-"Смотрю в книгу-вижу фигу" и еще одна- "Лох-это судьба" Объяснять не буду.Доверьтесь своей интуиции и "купите" еще биткоина...что Вы и делаете беспрерывно с 2019г...тут,на форуме Есть хорошая поговорка по этому поводу-"Смотрю в книгу-вижу фигу" и еще одна- "Лох-это судьба" Объяснять не буду.Доверьтесь своей интуициии "купите" еще биткоина...что Вы и делаете беспрерывно с 2019г...тут,на форуме

Именно это я и делал. И все должно было закончиться примерно 3Х на довольно приличной сумме, если бы не сраный etoro и моя природная лень и нерасторопность открыть счет и перезайти на нормальной бирже. При этом весь этот цирк у меня занимал 1 минуту в месяц в отличие от местных криптоманьяков. Именно это я и делал. И все должно было закончиться примерно 3Х на довольно приличной сумме, если бы не сраный etoro и моя природная лень и нерасторопность открыть счет и перезайти на нормальной бирже. При этом весь этот цирк у меня занимал 1 минуту в месяц в отличие от местных криптоманьяков. airmax78 Повідомлень: 42851 З нами з: 25.10.12 Подякував: 984 раз. Подякували: 5344 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 кві, 2025 17:32 airmax78 написав: Именно это я и делал. И все должно было закончиться примерно 3Х на довольно приличной сумме, если бы не сраный etoro и моя природная лень и нерасторопность открыть счет и перезайти на нормальной бирже. При этом весь этот цирк у меня занимал 1 минуту в месяц в отличие от местных криптоманьяков. Именно это я и делал. И все должно было закончиться примерно 3Х на довольно приличной сумме, если бы не сраный etoro и моя природная лень и нерасторопность открыть счет и перезайти на нормальной бирже. При этом весь этот цирк у меня занимал 1 минуту в месяц в отличие от местных криптоманьяков.



Вы какой в жизни "оригинал",такую и биржу выбрали..Неужели нельзя было купить Леджер за 50 баксов,если Вы тарите один биткоин,да еще на приличные суммы и обезопасить свои инвестиции,выводя покупки на кошелек и накапливая там,как делают собственно киты.Столько лет на этой ветке,а ума,простите,никак не нажили советами отсюда,заперев все,на какой то стремной кухне...Не на Байбит,не ОКХ,не Бинанс,не Битгет,не Бингс-Кукоин-Гейт...или разделить хотя бы все частями везде,если Леджер так "сложен".Нет! Еторо блд...Ну так,кто доктор? Я так и не понял..У Вас все там отобрали с конями??Или заставили продать,а стейблы разрешили вывести??Если последнее,то почему сразу же не откупили на них в другом месте?? Вы какой в жизни "оригинал",такую и биржу выбрали..Неужели нельзя было купить Леджер за 50 баксов,если Вы тарите один биткоин,да еще на приличные суммы и обезопасить свои инвестиции,выводя покупки на кошелек и накапливая там,как делают собственно киты.Столько лет на этой ветке,а ума,простите,никак не нажили советами отсюда,заперев все,на какой то стремной кухне...Не на Байбит,не ОКХ,не Бинанс,не Битгет,не Бингс-Кукоин-Гейт...или разделить хотя бы все частями везде,если Леджер так "сложен".Нет! Еторо блд...Ну так,кто доктор? Я так и не понял..У Вас все там отобрали с конями??Или заставили продать,а стейблы разрешили вывести??Если последнее,то почему сразу же не откупили на них в другом месте?? osafly

Повідомлень: 2167 З нами з: 29.05.14 Подякував: 204 раз. Подякували: 1010 раз. Профіль 17 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 кві, 2025 17:53 osafly Конечно ничего у меня не отобрали. Они просто решили что с гражданами Украины больше не работают и просто закрыли все мои позиции по тогдашнему рынку без предупреждения. Деньги я вывел в течение недели на свой счет в банке. Но перезавести на бинанс поленился. А через неделю началось ралли которого ждали 2+ года.

Если бы они меня предупредили - я бы все вывел на холодный кошелек. Но получилось что однажды я зашел проверить счет, а там вместо крипты - баланс в долларах. airmax78 Повідомлень: 42851 З нами з: 25.10.12 Подякував: 984 раз. Подякували: 5344 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 кві, 2025 18:38 airmax78 написав: osafly Конечно ничего у меня не отобрали. Они просто решили что с гражданами Украины больше не работают и просто закрыли все мои позиции по тогдашнему рынку без предупреждения. Деньги я вывел в течение недели на свой счет в банке. Но перезавести на бинанс поленился. А через неделю началось ралли которого ждали 2+ года.

Если бы они меня предупредили - я бы все вывел на холодный кошелек. Но получилось что однажды я зашел проверить счет, а там вместо крипты - баланс в долларах. Конечно ничего у меня не отобрали. Они просто решили что с гражданами Украины больше не работают и просто закрыли все мои позиции по тогдашнему рынку без предупреждения. Деньги я вывел в течение недели на свой счет в банке. Но перезавести на бинанс поленился. А через неделю началось ралли которого ждали 2+ года.Если бы они меня предупредили - я бы все вывел на холодный кошелек. Но получилось что однажды я зашел проверить счет, а там вместо крипты - баланс в долларах.



Я такое первый раз слышу...Принудительно закрывают позиции на фьючах-марже..А так,обычно дают предписание вывести свои активы в течении двух-трех недель,под угрозой их заморозки..и хоть сразу уходите,либо есть время аппелировать и разбираться.Но перевести активы в баксы...Не прислать писем-уведомлений..."Де" Вы их нашли,на свою голову...Нормальными биржами надо пользоваться Макс,нормальными-проверенными.Вы ж знаете,чем меньше жук-тем больше он вонюч....Распылили бы все,да еще в стейкинг гибкий отправили на нескольких площадках и горя не знали.Перемудрили-откровенно перемудрили...Ну что теперь...Будете теперь серьезнее относиться к крипте и ее хранению.Сочувствую..Реально жаль.

Радуйтесь что вообще не заморозили счет до нескончания веку и не реквизировали Ваши средства...Хоть не потеряли,это уже +...А могли запросто.Жалобы потом писать и аппеляции,разве что в лигу сексуальных меньшинств,как говорил Остап Бендер. Я такое первый раз слышу...Принудительно закрывают позиции на фьючах-марже..А так,обычно дают предписание вывести свои активы в течении двух-трех недель,под угрозой их заморозки..и хоть сразу уходите,либо есть время аппелировать и разбираться.Но перевести активы в баксы...Не прислать писем-уведомлений..."Де" Вы их нашли,на свою голову...Нормальными биржами надо пользоваться Макс,нормальными-проверенными.Вы ж знаете,чем меньше жук-тем больше он вонюч....Распылили бы все,да еще в стейкинг гибкий отправили на нескольких площадках и горя не знали.Перемудрили-откровенно перемудрили...Ну что теперь...Будете теперь серьезнее относиться к крипте и ее хранению.Сочувствую..Реально жаль.Радуйтесь что вообще не заморозили счет до нескончания веку и не реквизировали Ваши средства...Хоть не потеряли,это уже +...А могли запросто.Жалобы потом писать и аппеляции,разве что в лигу сексуальных меньшинств,как говорил Остап Бендер. osafly

Повідомлень: 2167 З нами з: 29.05.14 Подякував: 204 раз. Подякували: 1010 раз. Профіль 17 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 3594359535963597 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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