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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3594359535963597
Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 16:19

  osafly написав:
  airmax78 написав:
  osafly написав:Вы не правы.Падение было отображено на графике...Не будь Трампа с его пошлинами,был бы другой триггер..График не перестраивается молниеносно и под кого либо,тем более,я освещал сигнал дневки....Это не 15 минут,где может все измениться в течении часов..Потому,тратить время не буду...Удачи!

Да 100%. Если бы графики работали - никто бы тут из тех кто ими руководствуется не становился инвестором поневоле.


Есть хорошая поговорка по этому поводу-"Смотрю в книгу-вижу фигу" и еще одна- "Лох-это судьба" Объяснять не буду.Доверьтесь своей интуиции :lol: и "купите" еще биткоина...что Вы и делаете беспрерывно с 2019г...тут,на форуме :mrgreen:

Именно это я и делал. И все должно было закончиться примерно 3Х на довольно приличной сумме, если бы не сраный etoro и моя природная лень и нерасторопность открыть счет и перезайти на нормальной бирже. При этом весь этот цирк у меня занимал 1 минуту в месяц в отличие от местных криптоманьяков.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 17:32

  airmax78 написав:Именно это я и делал. И все должно было закончиться примерно 3Х на довольно приличной сумме, если бы не сраный etoro и моя природная лень и нерасторопность открыть счет и перезайти на нормальной бирже. При этом весь этот цирк у меня занимал 1 минуту в месяц в отличие от местных криптоманьяков.


Вы какой в жизни "оригинал",такую и биржу выбрали..Неужели нельзя было купить Леджер за 50 баксов,если Вы тарите один биткоин,да еще на приличные суммы и обезопасить свои инвестиции,выводя покупки на кошелек и накапливая там,как делают собственно киты.Столько лет на этой ветке,а ума,простите,никак не нажили советами отсюда,заперев все,на какой то стремной кухне...Не на Байбит,не ОКХ,не Бинанс,не Битгет,не Бингс-Кукоин-Гейт...или разделить хотя бы все частями везде,если Леджер так "сложен".Нет! Еторо блд...Ну так,кто доктор? Я так и не понял..У Вас все там отобрали с конями??Или заставили продать,а стейблы разрешили вывести??Если последнее,то почему сразу же не откупили на них в другом месте??
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 17:53

osafly Конечно ничего у меня не отобрали. Они просто решили что с гражданами Украины больше не работают и просто закрыли все мои позиции по тогдашнему рынку без предупреждения. Деньги я вывел в течение недели на свой счет в банке. Но перезавести на бинанс поленился. А через неделю началось ралли которого ждали 2+ года.
Если бы они меня предупредили - я бы все вывел на холодный кошелек. Но получилось что однажды я зашел проверить счет, а там вместо крипты - баланс в долларах.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 18:38

  airmax78 написав:osafly Конечно ничего у меня не отобрали. Они просто решили что с гражданами Украины больше не работают и просто закрыли все мои позиции по тогдашнему рынку без предупреждения. Деньги я вывел в течение недели на свой счет в банке. Но перезавести на бинанс поленился. А через неделю началось ралли которого ждали 2+ года.
Если бы они меня предупредили - я бы все вывел на холодный кошелек. Но получилось что однажды я зашел проверить счет, а там вместо крипты - баланс в долларах.


Я такое первый раз слышу...Принудительно закрывают позиции на фьючах-марже..А так,обычно дают предписание вывести свои активы в течении двух-трех недель,под угрозой их заморозки..и хоть сразу уходите,либо есть время аппелировать и разбираться.Но перевести активы в баксы...Не прислать писем-уведомлений..."Де" Вы их нашли,на свою голову...Нормальными биржами надо пользоваться Макс,нормальными-проверенными.Вы ж знаете,чем меньше жук-тем больше он вонюч....Распылили бы все,да еще в стейкинг гибкий отправили на нескольких площадках и горя не знали.Перемудрили-откровенно перемудрили...Ну что теперь...Будете теперь серьезнее относиться к крипте и ее хранению.Сочувствую..Реально жаль.
Радуйтесь что вообще не заморозили счет до нескончания веку и не реквизировали Ваши средства...Хоть не потеряли,это уже +...А могли запросто.Жалобы потом писать и аппеляции,разве что в лигу сексуальных меньшинств,как говорил Остап Бендер.
osafly
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  #<1 ... 3594359535963597
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