osafly написав:Вы не правы.Падение было отображено на графике...Не будь Трампа с его пошлинами,был бы другой триггер..График не перестраивается молниеносно и под кого либо,тем более,я освещал сигнал дневки....Это не 15 минут,где может все измениться в течении часов..Потому,тратить время не буду...Удачи!
Да 100%. Если бы графики работали - никто бы тут из тех кто ими руководствуется не становился инвестором поневоле.
Есть хорошая поговорка по этому поводу-"Смотрю в книгу-вижу фигу" и еще одна- "Лох-это судьба" Объяснять не буду.Доверьтесь своей интуиции и "купите" еще биткоина...что Вы и делаете беспрерывно с 2019г...тут,на форуме
Именно это я и делал. И все должно было закончиться примерно 3Х на довольно приличной сумме, если бы не сраный etoro и моя природная лень и нерасторопность открыть счет и перезайти на нормальной бирже. При этом весь этот цирк у меня занимал 1 минуту в месяц в отличие от местных криптоманьяков.
airmax78 написав:Именно это я и делал. И все должно было закончиться примерно 3Х на довольно приличной сумме, если бы не сраный etoro и моя природная лень и нерасторопность открыть счет и перезайти на нормальной бирже. При этом весь этот цирк у меня занимал 1 минуту в месяц в отличие от местных криптоманьяков.
Вы какой в жизни "оригинал",такую и биржу выбрали..Неужели нельзя было купить Леджер за 50 баксов,если Вы тарите один биткоин,да еще на приличные суммы и обезопасить свои инвестиции,выводя покупки на кошелек и накапливая там,как делают собственно киты.Столько лет на этой ветке,а ума,простите,никак не нажили советами отсюда,заперев все,на какой то стремной кухне...Не на Байбит,не ОКХ,не Бинанс,не Битгет,не Бингс-Кукоин-Гейт...или разделить хотя бы все частями везде,если Леджер так "сложен".Нет! Еторо блд...Ну так,кто доктор? Я так и не понял..У Вас все там отобрали с конями??Или заставили продать,а стейблы разрешили вывести??Если последнее,то почему сразу же не откупили на них в другом месте??
osafly Конечно ничего у меня не отобрали. Они просто решили что с гражданами Украины больше не работают и просто закрыли все мои позиции по тогдашнему рынку без предупреждения. Деньги я вывел в течение недели на свой счет в банке. Но перезавести на бинанс поленился. А через неделю началось ралли которого ждали 2+ года. Если бы они меня предупредили - я бы все вывел на холодный кошелек. Но получилось что однажды я зашел проверить счет, а там вместо крипты - баланс в долларах.
airmax78 написав:osafly Конечно ничего у меня не отобрали. Они просто решили что с гражданами Украины больше не работают и просто закрыли все мои позиции по тогдашнему рынку без предупреждения. Деньги я вывел в течение недели на свой счет в банке. Но перезавести на бинанс поленился. А через неделю началось ралли которого ждали 2+ года. Если бы они меня предупредили - я бы все вывел на холодный кошелек. Но получилось что однажды я зашел проверить счет, а там вместо крипты - баланс в долларах.
Я такое первый раз слышу...Принудительно закрывают позиции на фьючах-марже..А так,обычно дают предписание вывести свои активы в течении двух-трех недель,под угрозой их заморозки..и хоть сразу уходите,либо есть время аппелировать и разбираться.Но перевести активы в баксы...Не прислать писем-уведомлений..."Де" Вы их нашли,на свою голову...Нормальными биржами надо пользоваться Макс,нормальными-проверенными.Вы ж знаете,чем меньше жук-тем больше он вонюч....Распылили бы все,да еще в стейкинг гибкий отправили на нескольких площадках и горя не знали.Перемудрили-откровенно перемудрили...Ну что теперь...Будете теперь серьезнее относиться к крипте и ее хранению.Сочувствую..Реально жаль. Радуйтесь что вообще не заморозили счет до нескончания веку и не реквизировали Ваши средства...Хоть не потеряли,это уже +...А могли запросто.Жалобы потом писать и аппеляции,разве что в лигу сексуальных меньшинств,как говорил Остап Бендер.
Китай только что ввел ответные пошлины в размере 84% на все амер товары с завтрашнего дня..Цирк продолжается.На деда пора надеть смирительную рубашку и отправить в дурдом,ну или хотя бы провести тесты на идиотию и старческий маразм как минимум.
osafly написав:Китай только что ввел ответные пошлины в размере 84% на все амер товары с завтрашнего дня..Цирк продолжается.На деда пора надеть смирительную рубашку и отправить в дурдом,ну или хотя бы провести тесты на идиотию и старческий маразм как минимум.
надо конституционно запретить балотироваться в президенты после 60 лет а то деменция, маразм, параноидальные страхи
osafly написав:Китай только что ввел ответные пошлины в размере 84% на все амер товары с завтрашнего дня..Цирк продолжается.На деда пора надеть смирительную рубашку и отправить в дурдом,ну или хотя бы провести тесты на идиотию и старческий маразм как минимум.
надо конституционно запретить балотироваться в президенты после 60 лет а то деменция, маразм, параноидальные страхи
Ну,после 60-ти может и нет,а вот после 70-ти,100% нужно если не и запретить,то прискіпливо проверять.Бо уже какая то преемственность прослеживается.После одного,не буйного-здоровающегося постоянно с невидимками на публике,теперь пришел откровенный, агрессивный психопат. А тем временем украинские мародеры в виде Гетьманцева и "его команды" никак не могут успокоиться,новости уже на Бинансе появились- https://www.binance.com/en/square/post/ ... 2950831386
В этом случае думаю, что правильнее читать хотя бы на родном для этого форума сайте. Один фиг на Банане больше перевод этой статьи. Правда, судя по количеству каментов, местных эта тема интересует никак.
А что там, собственно, нового? Вроде бы полезная для криптодержателей возможность при выводе крипты в фиат заплатить налог только с прибыли, а может даже и не 23%, а только 5%. Вместо нынешних требований в лучшем случае заплатить 23% со всей выводимой суммы, а в типичном (если поймают, конечно) залететь в список террористов и потерять всё. Что Гетьманцев мародёрит? Не первый год с идеей такой легализации носятся. Вроде, и законопроекты были.
Згідно з матрицею, об’єктом оподаткування є чистий дохід (дохід-витрати) або виручка.
Так це таки прибуток оподатковується! І як його буде рахувати ДорожнЬо-Патрульна Служба? Витрати хто їй підкаже, чи можно просто в Декларашці щось намалювати? Ну давайте пограємся
ПС. Я згоден платити 0.1% від доходу (брутто!). Ото біржа бере 0.1%. Хай і держава бере 0.1%, хоча не зрозуміло за що: ніяких торгових площадок, інструментів, фіч і тіпсов держава не надає. Тільки через те, що хочеться чинушам к̶у̶ш̶а̶т̶ь̶ жерти?
ППС. Ще раз нагадую, що СЬОГОДНІ виручка від валютообміну для фізосіб НЕ оподатковується