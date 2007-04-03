Додано: Вів 08 кві, 2025 18:38

airmax78 написав: osafly Конечно ничего у меня не отобрали. Они просто решили что с гражданами Украины больше не работают и просто закрыли все мои позиции по тогдашнему рынку без предупреждения. Деньги я вывел в течение недели на свой счет в банке. Но перезавести на бинанс поленился. А через неделю началось ралли которого ждали 2+ года.

Если бы они меня предупредили - я бы все вывел на холодный кошелек. Но получилось что однажды я зашел проверить счет, а там вместо крипты - баланс в долларах. Конечно ничего у меня не отобрали. Они просто решили что с гражданами Украины больше не работают и просто закрыли все мои позиции по тогдашнему рынку без предупреждения. Деньги я вывел в течение недели на свой счет в банке. Но перезавести на бинанс поленился. А через неделю началось ралли которого ждали 2+ года.Если бы они меня предупредили - я бы все вывел на холодный кошелек. Но получилось что однажды я зашел проверить счет, а там вместо крипты - баланс в долларах.

Я такое первый раз слышу...Принудительно закрывают позиции на фьючах-марже..А так,обычно дают предписание вывести свои активы в течении двух-трех недель,под угрозой их заморозки..и хоть сразу уходите,либо есть время аппелировать и разбираться.Но перевести активы в баксы...Не прислать писем-уведомлений..."Де" Вы их нашли,на свою голову...Нормальными биржами надо пользоваться Макс,нормальными-проверенными.Вы ж знаете,чем меньше жук-тем больше он вонюч....Распылили бы все,да еще в стейкинг гибкий отправили на нескольких площадках и горя не знали.Перемудрили-откровенно перемудрили...Ну что теперь...Будете теперь серьезнее относиться к крипте и ее хранению.Сочувствую..Реально жаль.Радуйтесь что вообще не заморозили счет до нескончания веку и не реквизировали Ваши средства...Хоть не потеряли,это уже +...А могли запросто.Жалобы потом писать и аппеляции,разве что в лигу сексуальных меньшинств,как говорил Остап Бендер.