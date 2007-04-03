ты должен доказать расходы выписками с банков, договорами купли-продажи
+ крипту ты должен перевести в грн при расчетах налога
даже если ты в юсдт и курс вырос с 40 до 60, то заплати 18%+5% налога с твоей прибыли в 20 грн
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 кві, 2025 11:21
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
ты должен доказать расходы выписками с банков, договорами купли-продажи
+ крипту ты должен перевести в грн при расчетах налога
даже если ты в юсдт и курс вырос с 40 до 60, то заплати 18%+5% налога с твоей прибыли в 20 грн
Додано: Чет 10 кві, 2025 11:31
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Хтось на загальній системі пробував довести наявність витрат?
Наші податкові настільки мудаки, що навіть щоб довести комісії платіжних систем їм треба "завірену довідку".
Знаючи таку особливість податкової - тільки біржі, які будуть мати представництва в Україні і видавати "завірені довідки", будуть рятувати від оподаткування всієї суми доходу, отриманого при виводі з крипти.
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