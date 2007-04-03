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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3595359635973598
Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 11:21

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Amethyst написав:Так це таки прибуток оподатковується! І як його буде рахувати ДорожнЬо-Патрульна Служба? Витрати хто їй підкаже, чи можно просто в Декларашці щось намалювати?
Ну давайте пограємся


ты должен доказать расходы выписками с банков, договорами купли-продажи
+ крипту ты должен перевести в грн при расчетах налога

даже если ты в юсдт и курс вырос с 40 до 60, то заплати 18%+5% налога с твоей прибыли в 20 грн :mrgreen:
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 11:31

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Хтось на загальній системі пробував довести наявність витрат?
Наші податкові настільки мудаки, що навіть щоб довести комісії платіжних систем їм треба "завірену довідку".
Знаючи таку особливість податкової - тільки біржі, які будуть мати представництва в Україні і видавати "завірені довідки", будуть рятувати від оподаткування всієї суми доходу, отриманого при виводі з крипти.
Дюрі-бачі
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