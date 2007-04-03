Додано: Чет 10 кві, 2025 12:23

Пока не будет понятных и простых прописных законов,повсеместное принятие и узаконивание крипты-вот х.р,большой такой х.р,а не налоги!Приняли закон о крипте,хотят ввести налогообложение,но при этом-банкам рекомендуется блочить и разрывать договора с пользователями,кто замечен в связях с криптовалютными операциями...Это как такое возможно,а главное-как эти операции точно идентифицировать,если переводы как правило P2P??? Это недоделанное государство,хоть в чем то может ответить прямо и понятно-разрешена криптовалюта или нет???Если разрешена-они хотят взимать налоги,а если банки блочат счета-то значит не разрешена получается?? А что Вы тогда собрались оподатковувать??Вы ж не опадотковуете продажу наркотиков,потому что они вне закона....И такое сплошь и рядом...Я помню времена,когда биткоин можно было купить в Приватбанке..а сейчас без вариантов-просто в сад пусть идут...На кого эта дичь рассчитана-ума не приложу.Те,у кого есть криптовалютный капитал,а не "поиграться в песочнице на пару сотен баксов" спокойно его не то что могут обналичить,а спокойно узаконить(обелить,легализовать) со всеми вытекающими в той же Португалии,а проще и дешевле в Грузии..есть и другие варианты с ОАЭ,Сингапуром,но далеко и дороже,да и законодательство кое где изменилось уже..Официально и законно за небольшой промежуток времени.А просто уйти в нал-проще простого...Даже Европа ничего с этим сделать не может и там были разговоры о том,чтобы официально запретить лицам вывод и перевод своих криптовалютных средств на криптовалютные кошельки холодного хранения с бирж...Вот это-как раз кощеева игла,от которой никто пока не придумал как избавиться и не придумают...Дурень думкою богатіє...