ты должен доказать расходы выписками с банков, договорами купли-продажи
+ крипту ты должен перевести в грн при расчетах налога
даже если ты в юсдт и курс вырос с 40 до 60, то заплати 18%+5% налога с твоей прибыли в 20 грн
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 кві, 2025 11:21
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
ты должен доказать расходы выписками с банков, договорами купли-продажи
+ крипту ты должен перевести в грн при расчетах налога
даже если ты в юсдт и курс вырос с 40 до 60, то заплати 18%+5% налога с твоей прибыли в 20 грн
Додано: Чет 10 кві, 2025 11:31
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Хтось на загальній системі пробував довести наявність витрат?
Наші податкові настільки мудаки, що навіть щоб довести комісії платіжних систем їм треба "завірену довідку".
Знаючи таку особливість податкової - тільки біржі, які будуть мати представництва в Україні і видавати "завірені довідки", будуть рятувати від оподаткування всієї суми доходу, отриманого при виводі з крипти.
Додано: Чет 10 кві, 2025 11:34
ты сам ответил на свой вопрос)
Додано: Чет 10 кві, 2025 11:50
Додано: Чет 10 кві, 2025 11:51
Когда дойдёт до закона, тогда и увидим. Годика 4 назад, кажется, у Мони была инициатива в его приложении покупать крипту и в нём же и продавать. С образующейся разницы платить НДФЛ. Умерло потому, что законопроект, который бы такое позволял, тогда зарубили. Что-то мне подсказывает, что и сейчас ничего не примут.
Вроде, как ещё в школе учат, что госналоги - это не за то, что государство напрямую помогло получить эту конкретную прибыль, а сбрасывание в меру финансовой возможности в общак, который потом гражданам возвращается в виде "бесплатных" услуг или даже денег (пособие по безработице, пенсии). То, что на практике его частенько тратят на качели и барабаны - это отдельный вопрос, совсем не для этой темы. Как и например, почему был недавно в очередной раз провален законопроект, позволяющий легально купить отсрочку от мобилизации, хотя казалось бы в армии финансирование - это первое дело и странно превращать профицитного налогоплательщика в солдата, от которого одни убытки.
Это не священная корова Например, в США обкладывается. И по ставке далеко не 0.1%. Живут как-то.
Додано: Чет 10 кві, 2025 12:00
а якщо використовувати карти самих бірж ? і витрачати гроші з них розраховуючись через термінал, або онлайн ( купа платіжних сервісів приймають картки онлайн від way for pay до Pay pal .
Наприклад бінгх і байбіт податкова буде їх бачити ? Або той же Вайт біт Український.
Загалом напевно треба розраховуватися в крипті, а не переводити у фіатні гроші ( державні) . Хтось має такий досвід - поділіться.
Додано: Чет 10 кві, 2025 12:17
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Ну це ж інет, ВПН, блокчейн, ДЕКс як все це можна обмежити/зареєструвати, особливо для тих, хто цього не хоче
Тільки опосередковане оподаткування. Ото купив 3й Койот, то може таки і запитають на які гроші...або просто попросять і жіночці клерка з ДПС такий же купити
Востаннє редагувалось Amethyst в Чет 10 кві, 2025 12:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 10 кві, 2025 12:20
Совсем недавно уже ж тут постановили, что всё плохо.
Кому надо? Украинским законодателям? Не похоже.
Чем делиться-то? В Украине даже в фиатных долларах рассчитываться запрещено за редким исключением вещей типа валютных ОВГЗ. А крипта, в отличие от долларов, и деньгами не считается, хотя задекларировать наличие можно и почему-то нужно. Конечно, на практике подпольно платят и в долларах и в криптодолларах, но кто ж сознается-то? Легально платить криптой - это в Чехию, а лучше в Сальвадор. В Сальвадоре, правда, сложно с "не переводити у фіатні гроші ( державні)" потому, что там биток - это тоже можно сказать, что фиат
Востаннє редагувалось moveton в Чет 10 кві, 2025 12:24, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 10 кві, 2025 12:23
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Пока не будет понятных и простых прописных законов,повсеместное принятие и узаконивание крипты-вот х.р,большой такой х.р,а не налоги!Приняли закон о крипте,хотят ввести налогообложение,но при этом-банкам рекомендуется блочить и разрывать договора с пользователями,кто замечен в связях с криптовалютными операциями...Это как такое возможно,а главное-как эти операции точно идентифицировать,если переводы как правило P2P??? Это недоделанное государство,хоть в чем то может ответить прямо и понятно-разрешена криптовалюта или нет???Если разрешена-они хотят взимать налоги,а если банки блочат счета-то значит не разрешена получается?? А что Вы тогда собрались оподатковувать??Вы ж не опадотковуете продажу наркотиков,потому что они вне закона....И такое сплошь и рядом...Я помню времена,когда биткоин можно было купить в Приватбанке..а сейчас без вариантов-просто в сад пусть идут...На кого эта дичь рассчитана-ума не приложу.Те,у кого есть криптовалютный капитал,а не "поиграться в песочнице на пару сотен баксов" спокойно его не то что могут обналичить,а спокойно узаконить(обелить,легализовать) со всеми вытекающими в той же Португалии,а проще и дешевле в Грузии..есть и другие варианты с ОАЭ,Сингапуром,но далеко и дороже,да и законодательство кое где изменилось уже..Официально и законно за небольшой промежуток времени.А просто уйти в нал-проще простого...Даже Европа ничего с этим сделать не может и там были разговоры о том,чтобы официально запретить лицам вывод и перевод своих криптовалютных средств на криптовалютные кошельки холодного хранения с бирж...Вот это-как раз кощеева игла,от которой никто пока не придумал как избавиться и не придумают...Дурень думкою богатіє...
Додано: Чет 10 кві, 2025 12:35
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
В криптовалюте ничего запрещённого нет. Настолько нет, что в декларацию для НАЗК её наличие нужно вносить обязательно. А что банки за конверсию между ней и фиатом блочат - это больше в тему по финмону. За фиат тоже блочат, даже гривневый. Финмон в Украине да - бессмысленный и беспощадный.
Что до налогов, то вводить налогообложение не требуется - оно от рождения НКУ есть. Смысл новых законопроектов сделать эти налоги более адекватными. Конечно, при этом придётся и финмон ослаблять до разумного. И именно поэтому в очередной раз ничего и не примут - не в тренде. Но поговорить можно.
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