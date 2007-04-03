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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3596359735983599
Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 12:38

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  osafly написав:.Это как такое возможно,а главное-как эти операции точно идентифицировать,если переводы как правило P2P???

От з цим 100% будуть боротися у всьому світі. А хочуть, щоб перевід йшов через рахунки біржі, як за акції через рахунки брокера.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 13:06

  Дюрі-бачі написав:
  osafly написав:.Это как такое возможно,а главное-как эти операции точно идентифицировать,если переводы как правило P2P???

От з цим 100% будуть боротися у всьому світі. А хочуть, щоб перевід йшов через рахунки біржі, як за акції через рахунки брокера.

Крипта -- це ДЕцентралізований актив за визначенням.
Тобто щоби будь-яка держава наклала на нього лапу треба спочатку дати згоду державі на доступ до свого активу. А для чого таке надавати? Щоби держава ДОЗВОЛИЛА використовувати цей актив як (мої, не держави) гроші, як фіат... От на ту жменьку, що і потрібна буде криптану для фіату і буде надан дозвіл державі.
Інша справа, що так як крипта НЕ захищена державою, то і весь ризик володіння лежить на криптані. Ніякий закон, суд не доведе право власності, тільки блокчейн, тільки сід-фраза ))
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 13:11

  moveton написав: Конечно, на практике подпольно платят и в долларах и в криптодолларах, но кто ж сознается-то?
вот я именно о такой оплате и говорю и на самом деле оборот очень очень большой :roll: Для такой оплатьі крипта и создавалась єто ее как бьі основное назначение.
Переводит в настоящие деньги - не верно изначально , как микроскопом гвозди забивать
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 13:19

  yama написав:
  moveton написав: Конечно, на практике подпольно платят и в долларах и в криптодолларах, но кто ж сознается-то?
вот я именно о такой оплате и говорю и на самом деле оборот очень очень большой :roll: Для такой оплатьі крипта и создавалась єто ее как бьі основное назначение.
Переводит в настоящие деньги - не верно изначально . как микроскопом гвозди забивать
Підпільно? Ну це ж порушення законодавства, навіть кримінал. Максимум, де це можливо без особливих наслідків -- обмін особистими речами між особами. Тобто це не товарні відносини, без чеків/квиташок та накладних, навіть без письмових договорів.
Ні дачу, ні машину так не купиш, бо право власності не підтвердиш ))

Хоча, може перевести всі Реєстри на смартконтракти, та роздати всім громадянам ЕЦП, то може і ДПС не знадобиться -- все автоматом буде фіксуватися, причому зразу на всій Землі 8)
Amethyst
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  #<1 ... 3596359735983599
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