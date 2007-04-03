От з цим 100% будуть боротися у всьому світі. А хочуть, щоб перевід йшов через рахунки біржі, як за акції через рахунки брокера.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 кві, 2025 12:38
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: Чет 10 кві, 2025 13:06
Крипта -- це ДЕцентралізований актив за визначенням.
Тобто щоби будь-яка держава наклала на нього лапу треба спочатку дати згоду державі на доступ до свого активу. А для чого таке надавати? Щоби держава ДОЗВОЛИЛА використовувати цей актив як (мої, не держави) гроші, як фіат... От на ту жменьку, що і потрібна буде криптану для фіату і буде надан дозвіл державі.
Інша справа, що так як крипта НЕ захищена державою, то і весь ризик володіння лежить на криптані. Ніякий закон, суд не доведе право власності, тільки блокчейн, тільки сід-фраза ))
Додано: Чет 10 кві, 2025 13:11
вот я именно о такой оплате и говорю и на самом деле оборот очень очень большой Для такой оплатьі крипта и создавалась єто ее как бьі основное назначение.
Переводит в настоящие деньги - не верно изначально , как микроскопом гвозди забивать
Додано: Чет 10 кві, 2025 13:19
Підпільно? Ну це ж порушення законодавства, навіть кримінал. Максимум, де це можливо без особливих наслідків -- обмін особистими речами між особами. Тобто це не товарні відносини, без чеків/квиташок та накладних, навіть без письмових договорів.
Ні дачу, ні машину так не купиш, бо право власності не підтвердиш ))
Хоча, може перевести всі Реєстри на смартконтракти, та роздати всім громадянам ЕЦП, то може і ДПС не знадобиться -- все автоматом буде фіксуватися, причому зразу на всій Землі
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