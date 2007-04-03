От з цим 100% будуть боротися у всьому світі. А хочуть, щоб перевід йшов через рахунки біржі, як за акції через рахунки брокера.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 кві, 2025 12:38
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: Чет 10 кві, 2025 13:06
Крипта -- це ДЕцентралізований актив за визначенням.
Тобто щоби будь-яка держава наклала на нього лапу треба спочатку дати згоду державі на доступ до свого активу. А для чого таке надавати? Щоби держава ДОЗВОЛИЛА використовувати цей актив як (мої, не держави) гроші, як фіат... От на ту жменьку, що і потрібна буде криптану для фіату і буде надан дозвіл державі.
Інша справа, що так як крипта НЕ захищена державою, то і весь ризик володіння лежить на криптані. Ніякий закон, суд не доведе право власності, тільки блокчейн, тільки сід-фраза ))
Додано: Чет 10 кві, 2025 13:11
вот я именно о такой оплате и говорю и на самом деле оборот очень очень большой Для такой оплатьі крипта и создавалась єто ее как бьі основное назначение.
Переводит в настоящие деньги - не верно изначально , как микроскопом гвозди забивать
Додано: Чет 10 кві, 2025 13:19
Підпільно? Ну це ж порушення законодавства, навіть кримінал. Максимум, де це можливо без особливих наслідків -- обмін особистими речами між особами. Тобто це не товарні відносини, без чеків/квиташок та накладних, навіть без письмових договорів.
Ні дачу, ні машину так не купиш, бо право власності не підтвердиш ))
Хоча, може перевести всі Реєстри на смартконтракти, та роздати всім громадянам ЕЦП, то може і ДПС не знадобиться -- все автоматом буде фіксуватися, причому зразу на всій Землі
Додано: Чет 10 кві, 2025 13:39
Нуу, если от оборота в фиате всех мастей, то не такой уж и большой. В абсолютных числах по меркам пересичного, конечно, может ошеломить. Для ориентации: средней руки украинской конторе, которая скупает USDT за гривны, оплачивая СЭПом на юрика (понятное дело, что договор из назначения платежа фиктивный), контрагент становится хоть сколь-нибудь интересен с 8-10к USDT в месяц. Т.е. более-менее нормально торговать хотя бы на 100к. И это обмен. Чисто в USDT я даже боюсь представить какие обороты там, где надо.
Тут нужно определиться. Если крипта создана для оплаты, то она и есть "настоящие деньги". Одни из. Но и в переводе её в фиат и назад не вижу ничего не верного. Обычный валютообмен. Он, внезапно, не для того, чтобы на курсовой разнице зарабатывать, а потому, что в одни в качестве оплаты принимают только условно жёлуди, а другие - только ракушки и как-то их нужно между собой связать. И валютообмен между разными сортами крипты ничем не вернее, чем обмен между криптой и каким-то из фиатов.
Додано: Чет 10 кві, 2025 13:44
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
И вот тут начинает всплывать введение CBDC (например, в виде е-гривны), которое почему-то кажется интересным правительству и именно поэтому заставляет нервничать остальных
Додано: Чет 10 кві, 2025 13:51
Ну справедливость только снится ))
Поэтому я хотя бы за децентрализацию (и самоорганизацию). Но это -- смерть гос-ву, а оно этого не допустит
Додано: Чет 10 кві, 2025 15:24
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
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