Додано: Чет 10 кві, 2025 13:39

yama написав: moveton написав: Конечно, на практике подпольно платят и в долларах и в криптодолларах, но кто ж сознается-то? Конечно, на практике подпольно платят и в долларах и в криптодолларах, но кто ж сознается-то? вот я именно о такой оплате и говорю и на самом деле оборот очень очень большой вот я именно о такой оплате и говорю и на самом деле оборот очень очень большой

yama написав: Для такой оплатьі крипта и создавалась єто ее как бьі основное назначение.

Переводит в настоящие деньги - не верно изначально , как микроскопом гвозди забивать Для такой оплатьі крипта и создавалась єто ее как бьі основное назначение.Переводит в настоящие деньги - не верно изначально , как микроскопом гвозди забивать

Нуу, если от оборота в фиате всех мастей, то не такой уж и большой. В абсолютных числах по меркам пересичного, конечно, может ошеломить. Для ориентации: средней руки украинской конторе, которая скупает USDT за гривны, оплачивая СЭПом на юрика (понятное дело, что договор из назначения платежа фиктивный), контрагент становится хоть сколь-нибудь интересен с 8-10к USDT в месяц. Т.е. более-менее нормально торговать хотя бы на 100к. И это обмен. Чисто в USDT я даже боюсь представить какие обороты там, где надо.Тут нужно определиться. Если крипта создана для оплаты, то она и есть "настоящие деньги". Одни из. Но и в переводе её в фиат и назад не вижу ничего не верного. Обычный валютообмен. Он, внезапно, не для того, чтобы на курсовой разнице зарабатывать, а потому, что в одни в качестве оплаты принимают только условно жёлуди, а другие - только ракушки и как-то их нужно между собой связать. И валютообмен между разными сортами крипты ничем не вернее, чем обмен между криптой и каким-то из фиатов.