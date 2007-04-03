От з цим 100% будуть боротися у всьому світі. А хочуть, щоб перевід йшов через рахунки біржі, як за акції через рахунки брокера.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 кві, 2025 12:38
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: Чет 10 кві, 2025 13:06
Крипта -- це ДЕцентралізований актив за визначенням.
Тобто щоби будь-яка держава наклала на нього лапу треба спочатку дати згоду державі на доступ до свого активу. А для чого таке надавати? Щоби держава ДОЗВОЛИЛА використовувати цей актив як (мої, не держави) гроші, як фіат... От на ту жменьку, що і потрібна буде криптану для фіату і буде надан дозвіл державі.
Інша справа, що так як крипта НЕ захищена державою, то і весь ризик володіння лежить на криптані. Ніякий закон, суд не доведе право власності, тільки блокчейн, тільки сід-фраза ))
Додано: Чет 10 кві, 2025 13:11
вот я именно о такой оплате и говорю и на самом деле оборот очень очень большой Для такой оплатьі крипта и создавалась єто ее как бьі основное назначение.
Переводит в настоящие деньги - не верно изначально , как микроскопом гвозди забивать
Додано: Чет 10 кві, 2025 13:19
Підпільно? Ну це ж порушення законодавства, навіть кримінал. Максимум, де це можливо без особливих наслідків -- обмін особистими речами між особами. Тобто це не товарні відносини, без чеків/квиташок та накладних, навіть без письмових договорів.
Ні дачу, ні машину так не купиш, бо право власності не підтвердиш ))
Хоча, може перевести всі Реєстри на смартконтракти, та роздати всім громадянам ЕЦП, то може і ДПС не знадобиться -- все автоматом буде фіксуватися, причому зразу на всій Землі
Додано: Чет 10 кві, 2025 13:39
Нуу, если от оборота в фиате всех мастей, то не такой уж и большой. В абсолютных числах по меркам пересичного, конечно, может ошеломить. Для ориентации: средней руки украинской конторе, которая скупает USDT за гривны, оплачивая СЭПом на юрика (понятное дело, что договор из назначения платежа фиктивный), контрагент становится хоть сколь-нибудь интересен с 8-10к USDT в месяц. Т.е. более-менее нормально торговать хотя бы на 100к. И это обмен. Чисто в USDT я даже боюсь представить какие обороты там, где надо.
Тут нужно определиться. Если крипта создана для оплаты, то она и есть "настоящие деньги". Одни из. Но и в переводе её в фиат и назад не вижу ничего не верного. Обычный валютообмен. Он, внезапно, не для того, чтобы на курсовой разнице зарабатывать, а потому, что в одни в качестве оплаты принимают только условно жёлуди, а другие - только ракушки и как-то их нужно между собой связать. И валютообмен между разными сортами крипты ничем не вернее, чем обмен между криптой и каким-то из фиатов.
Додано: Чет 10 кві, 2025 13:44
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
И вот тут начинает всплывать введение CBDC (например, в виде е-гривны), которое почему-то кажется интересным правительству и именно поэтому заставляет нервничать остальных
Додано: Чет 10 кві, 2025 13:51
Ну справедливость только снится ))
Поэтому я хотя бы за децентрализацию (и самоорганизацию). Но это -- смерть гос-ву, а оно этого не допустит
Додано: Чет 10 кві, 2025 15:24
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: Чет 10 кві, 2025 15:50
Налогообложение крипты.
Гетьманцев ещё вчера назвал Н…Ф и её матрицу детским садом. Сказал, что они поторопились с заявлениями, а сам Гетьманцев скоро подаст в Раду свою "взрослую" версию. Один налоговый консультант как-то поучал меня: "Не возбуждайся на проекты законов! Не заморачивайся раньше времени! Когда примут закон, тогда будем вчитываться и думать, что делать дальше". Пока никто ничего ещё не принял. Но факт остаётся фактом: государство обязательно рано или поздно запустит руку и в этот карман "пересічного". Как оно будет в конце концов – поживём-увидим. Мне тяжело представить, как можно перекрыть все лазейки, особенно децентрализованные и некастодиальные. С СЕХ и прочими официальными конечно проще. Binance без сомнения пойдёт на сотрудничество. А WhiteBit и подавно. Но DEXы, некастодиальные и холодные кошельки… Как украинское государство сможет заставить отчитываться их? Короче. Пока полёт нормальный. А дальше будет видно. Тем более, что основные пользователи крипты на сегодня – это именно чиновники разных рангов и мастей. Неужели они для себя не оставят бэкдоров?
Додано: Чет 10 кві, 2025 16:13
Проснитесь!Это уже произошло...И никто никакое государство спрашивать не стал...и не будет.Даже Байден с его карающим евреем Генслером(американским Гетьманцевым) ничего не смогли поделать,закручивая гайки до упора и накладывая миллиардные штрафы,сажая в тюрьмы и возбуждая уголовные дела по отмыванию и т.д..Трамп пришел-вообще все нахер отменил,а "потерпевших" прохиндеев помиловал.Не будет никакой смерти государств...От проституции-продажи наркотиков-оружия на триллионы баксов ежегодно-никто "не пострадал" до сих пор. А крипта это вообще мелочи...
Децентрализция!!Да-да...где то мы уже это слышали.Но почему то "контрольный" пакет монет или их "станок",как правило сосредоточен в руках разработчиков проекта и их инвесторов,а на остальных всегда нас рать.Уж я то знаю о чем говорю,пребывая в этой сфере с 2018г...
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