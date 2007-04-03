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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 кві, 2025 18:46
Американская фонда - новая крипта. Рыжий дед создает волатильность "Like never before"(c)
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airmax78
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Додано: Чет 10 кві, 2025 18:52
airmax78 написав:
Американская фонда - новая крипта. Рыжий дед создает волатильность "Like never before"(c)
Причем,жарит даже сам себя на -500млн активов в экстазе,я уже не говорю по Догофила картавого,который вложил несколько сот млн.баксов в предвыборную кампанию этого чма и теперь имеет порядка -30млрд "профита"
Цирк ненормальных уродцев-инвалидов.Украинские клоуны,завистливо курят в стороне
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osafly
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