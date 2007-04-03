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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3597359835993600
Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 18:46

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Американская фонда - новая крипта. Рыжий дед создает волатильность "Like never before"(c)
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 18:52

  airmax78 написав:Американская фонда - новая крипта. Рыжий дед создает волатильность "Like never before"(c)


Причем,жарит даже сам себя на -500млн активов в экстазе,я уже не говорю по Догофила картавого,который вложил несколько сот млн.баксов в предвыборную кампанию этого чма и теперь имеет порядка -30млрд "профита" :mrgreen: Цирк ненормальных уродцев-инвалидов.Украинские клоуны,завистливо курят в стороне :lol:
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 19:49

  osafly написав: Цирк ненормальных уродцев-инвалидов.

Да уж! У америкосов нарисовались большие кадровые проблемы в их двухпартийной системе. Один терялся во времени и пространстве, другой потерял берега. :lol:
ЯНаФоруме
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 20:12

osafly
читал трампфонд эфир сливает за чем то ?
чик
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  #<1 ... 3597359835993600
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