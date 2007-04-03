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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 кві, 2025 18:46
Американская фонда - новая крипта. Рыжий дед создает волатильность "Like never before"(c)
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airmax78
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Додано: Чет 10 кві, 2025 18:52
airmax78 написав:
Американская фонда - новая крипта. Рыжий дед создает волатильность "Like never before"(c)
Причем,жарит даже сам себя на -500млн активов в экстазе,я уже не говорю по Догофила картавого,который вложил несколько сот млн.баксов в предвыборную кампанию этого чма и теперь имеет порядка -30млрд "профита"
Цирк ненормальных уродцев-инвалидов.Украинские клоуны,завистливо курят в стороне
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osafly
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Додано: Чет 10 кві, 2025 19:49
osafly написав:
Цирк ненормальных уродцев-инвалидов.
Да уж! У америкосов нарисовались большие кадровые проблемы в их двухпартийной системе. Один терялся во времени и пространстве, другой потерял берега.
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ЯНаФоруме
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Додано: Чет 10 кві, 2025 20:12
osafly
читал трампфонд эфир сливает за чем то ?
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чик
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Додано: Чет 10 кві, 2025 20:55
чик написав:osafly
читал трампфонд эфир сливает за чем то ?
Не,не видел.Вечером на сон грядущий читаю телеграмм,чтоб крепко спать...или не спать
Еще не добрался до новостей.Они уже заколебали.Утомили эти шизики,реально...Не хочу даже внимание обращать на этих американских неадекватов.Этот момент,нужно просто пересидеть и переждать не дергаясь,пока демоны не успокоятся.Рынок все выправит своей железной рукой...Это управляемый дамп всего и вся...Дорвались к кормушке бизнесмены..
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osafly
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Додано: Чет 10 кві, 2025 21:09
osafly
Мне теперь кажется, что все просто по приколу продают Эфир, там где другая крипта стоит на месте, ETH продолжает падать, и я уже "задолбался" его покупать)
и
CoinTelegraph сообщает, что SEC одобрила запуск опционов на ETF Ethereum. Хотя стоит напомнить, что после запуска ETH ETF Эфир просел чуть ли не в два раза. Получается, Трамп утром не соврал, что наступило хорошее время для закупок).
P>S>
К слову фонд Трампа продает Эфир, сложно, очень сложно...
хрен поймёшь - действительно лучше переждать
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чик
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