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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3597359835993600
Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 18:46

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Американская фонда - новая крипта. Рыжий дед создает волатильность "Like never before"(c)
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 18:52

  airmax78 написав:Американская фонда - новая крипта. Рыжий дед создает волатильность "Like never before"(c)


Причем,жарит даже сам себя на -500млн активов в экстазе,я уже не говорю по Догофила картавого,который вложил несколько сот млн.баксов в предвыборную кампанию этого чма и теперь имеет порядка -30млрд "профита" :mrgreen: Цирк ненормальных уродцев-инвалидов.Украинские клоуны,завистливо курят в стороне :lol:
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 19:49

  osafly написав: Цирк ненормальных уродцев-инвалидов.

Да уж! У америкосов нарисовались большие кадровые проблемы в их двухпартийной системе. Один терялся во времени и пространстве, другой потерял берега. :lol:
ЯНаФоруме
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 20:12

osafly
читал трампфонд эфир сливает за чем то ?
чик
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 20:55

  чик написав:osafly
читал трампфонд эфир сливает за чем то ?


Не,не видел.Вечером на сон грядущий читаю телеграмм,чтоб крепко спать...или не спать :lol: Еще не добрался до новостей.Они уже заколебали.Утомили эти шизики,реально...Не хочу даже внимание обращать на этих американских неадекватов.Этот момент,нужно просто пересидеть и переждать не дергаясь,пока демоны не успокоятся.Рынок все выправит своей железной рукой...Это управляемый дамп всего и вся...Дорвались к кормушке бизнесмены..
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 21:09

osafly
Мне теперь кажется, что все просто по приколу продают Эфир, там где другая крипта стоит на месте, ETH продолжает падать, и я уже "задолбался" его покупать)
и
CoinTelegraph сообщает, что SEC одобрила запуск опционов на ETF Ethereum. Хотя стоит напомнить, что после запуска ETH ETF Эфир просел чуть ли не в два раза. Получается, Трамп утром не соврал, что наступило хорошее время для закупок).
P>S>
К слову фонд Трампа продает Эфир, сложно, очень сложно...

хрен поймёшь - действительно лучше переждать
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 00:01

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  osafly написав:Дорвались к кормушке бизнесмены


hang 'em high
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 15:26

Прошу сообщество подсказать, что нужно предпринять, чтобы использовать приложение Ledger Live на смартфоне с помощью аппаратного кошелька Ledger Nano S (без Bluetooth) через оригинальный кабель (Micro-USB to USB Type-C). Мой смартфон Xiaomi Redmi Note 12 не реагирует на подключение этого аппаратного кошелька.
Dr_English
 
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