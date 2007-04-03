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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 кві, 2025 18:46
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Американская фонда - новая крипта. Рыжий дед создает волатильность "Like never before"(c)
Додано: Чет 10 кві, 2025 18:52
Причем,жарит даже сам себя на -500млн активов в экстазе,я уже не говорю по Догофила картавого,который вложил несколько сот млн.баксов в предвыборную кампанию этого чма и теперь имеет порядка -30млрд "профита" Цирк ненормальных уродцев-инвалидов.Украинские клоуны,завистливо курят в стороне
Додано: Чет 10 кві, 2025 19:49
Додано: Чет 10 кві, 2025 20:55
Не,не видел.Вечером на сон грядущий читаю телеграмм,чтоб крепко спать...или не спать Еще не добрался до новостей.Они уже заколебали.Утомили эти шизики,реально...Не хочу даже внимание обращать на этих американских неадекватов.Этот момент,нужно просто пересидеть и переждать не дергаясь,пока демоны не успокоятся.Рынок все выправит своей железной рукой...Это управляемый дамп всего и вся...Дорвались к кормушке бизнесмены..
Додано: Чет 10 кві, 2025 21:09
osafly
и
хрен поймёшь - действительно лучше переждать
Додано: П'ят 11 кві, 2025 00:01
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: П'ят 11 кві, 2025 15:26
Прошу сообщество подсказать, что нужно предпринять, чтобы использовать приложение Ledger Live на смартфоне с помощью аппаратного кошелька Ledger Nano S (без Bluetooth) через оригинальный кабель (Micro-USB to USB Type-C). Мой смартфон Xiaomi Redmi Note 12 не реагирует на подключение этого аппаратного кошелька.
Додано: П'ят 11 кві, 2025 18:28
Леджер отнести в церковь и покрестить,чтобы он стал православный.А с Xiaomi провести обряд по изгнанию бесов с помощью танца с бубном ровно в 3.00,наяривая в бубен и крича как можно громче,чтобы соседи обязательно услышали- "Изыди бесовское отродье из сего благочестивого гаджета! Заклинаю именем Сатоши,Я-Альфа и Омега"
Должно заработать.
Додано: П'ят 11 кві, 2025 19:31
Вот казалось бы,сколько времени прошло-всего две недели и внимание на скрин....Тесла пошла по второму сценарию с отскоком на 290$ и надо же-Бум,точно в цель...и вниз снова
Нвидия сразу приходила на 86$ надо же,в доллар ошибся....Имеем отскок,но ожидания 75(по пробою его) следующие-57-42$ в течении этого года..
Теслу на 180$...для начала.Все поклонники даунидзе-догофила должны страдать и быть обанкрочены! Только печатный станок изменит ситуацию...или изгнание этого мудоепа из компании ссаными тапками.
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