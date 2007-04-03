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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3598359936003601
Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 19:44

Dr_English
вроде не так давно тему леджеров здесь долго мурыжили - поищи, если тебе важно или может кто ссылку кинет...
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 20:09

  чик написав:Dr_English
вроде не так давно тему леджеров здесь долго мурыжили - поищи, если тебе важно или может кто ссылку кинет...


Так я и мурыжил.И не надавно,а давненько уже..Но оно тут,как выяснилось и нафиг никому не надо,бо сего девайса бесовского,кроме меня и Витали никто не имел..Все свои 100 баксов,гордо хранят на биржах...им разбираться невдомек..А теперь,когда 100 баксов за зиму превратились в дырку от бублика,то и подавно... :mrgreen: тема не актуальна :lol: Все в печали..Разбрелись,плачут по углам
osafly
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  #<1 ... 3598359936003601
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