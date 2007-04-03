Dr_English
вроде не так давно тему леджеров здесь долго мурыжили - поищи, если тебе важно или может кто ссылку кинет...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 кві, 2025 19:44
Dr_English
вроде не так давно тему леджеров здесь долго мурыжили - поищи, если тебе важно или может кто ссылку кинет...
Додано: П'ят 11 кві, 2025 20:09
Так я и мурыжил.И не надавно,а давненько уже..Но оно тут,как выяснилось и нафиг никому не надо,бо сего девайса бесовского,кроме меня и Витали никто не имел..Все свои 100 баксов,гордо хранят на биржах...им разбираться невдомек..А теперь,когда 100 баксов за зиму превратились в дырку от бублика,то и подавно... тема не актуальна Все в печали..Разбрелись,плачут по углам
Додано: Суб 12 кві, 2025 01:04
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
del
Востаннє редагувалось BeneFuckTor в Суб 12 кві, 2025 01:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 12 кві, 2025 01:05
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Та на ту теслу дивитись як на коня - скакуна. хоча це була багато просіла, але вже підросла, хто наважився той заробив, я ні, нажаль, а хотілось.
Додано: Суб 12 кві, 2025 01:06
Про гаманці не в курсі, але, вірогідно, вам потрібен OTG кабель.
Бо стандартним ви підключаєте не гаманець до телефону, а телефон до гаманця
Додано: Суб 12 кві, 2025 01:38
sergey_sryvkin Я купил набор из трёх разных кабелей "Ledger OTG Kit" напрямую у производителя Ledger, переведя деньги производителю во Францию.
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