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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3598359936003601
Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 19:44

Dr_English
вроде не так давно тему леджеров здесь долго мурыжили - поищи, если тебе важно или может кто ссылку кинет...
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 20:09

  чик написав:Dr_English
вроде не так давно тему леджеров здесь долго мурыжили - поищи, если тебе важно или может кто ссылку кинет...


Так я и мурыжил.И не надавно,а давненько уже..Но оно тут,как выяснилось и нафиг никому не надо,бо сего девайса бесовского,кроме меня и Витали никто не имел..Все свои 100 баксов,гордо хранят на биржах...им разбираться невдомек..А теперь,когда 100 баксов за зиму превратились в дырку от бублика,то и подавно... :mrgreen: тема не актуальна :lol: Все в печали..Разбрелись,плачут по углам
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 01:05

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Та на ту теслу дивитись як на коня - скакуна. хоча це була багато просіла, але вже підросла, хто наважився той заробив, я ні, нажаль, а хотілось.
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 01:06

  Dr_English написав:Прошу сообщество подсказать, что нужно предпринять, чтобы использовать приложение Ledger Live на смартфоне с помощью аппаратного кошелька Ledger Nano S (без Bluetooth) через оригинальный кабель (Micro-USB to USB Type-C). Мой смартфон Xiaomi Redmi Note 12 не реагирует на подключение этого аппаратного кошелька.

Про гаманці не в курсі, але, вірогідно, вам потрібен OTG кабель.
Бо стандартним ви підключаєте не гаманець до телефону, а телефон до гаманця :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 01:38

sergey_sryvkin Я купил набор из трёх разных кабелей "Ledger OTG Kit" напрямую у производителя Ledger, переведя деньги производителю во Францию. https://shop.ledger.com/products/ledger-otg-kit Кабель Micro-USB to USB Type-C соединяет смартфон с Ledger Nano S. Набор Ledger OTG совместим практически со всеми моделями смартфонов. Но не с моим смартфоном Xiaomi Redmi Note 12.
Dr_English
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 15:05

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Dr_English написав:Но не с моим смартфоном Xiaomi


https://youtu.be/5TYMVLnrW4c
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 15:43

sergey_sryvkin Спасибо! Но на смартфоне Xiaomi Redmi Note 12 такого переключателя функции OTG нет.
Dr_English
 
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