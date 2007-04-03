RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3598359936003601
Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 19:44

Dr_English
вроде не так давно тему леджеров здесь долго мурыжили - поищи, если тебе важно или может кто ссылку кинет...
чик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7534
З нами з: 03.01.09
Подякував: 6623 раз.
Подякували: 1169 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 20:09

  чик написав:Dr_English
вроде не так давно тему леджеров здесь долго мурыжили - поищи, если тебе важно или может кто ссылку кинет...


Так я и мурыжил.И не надавно,а давненько уже..Но оно тут,как выяснилось и нафиг никому не надо,бо сего девайса бесовского,кроме меня и Витали никто не имел..Все свои 100 баксов,гордо хранят на биржах...им разбираться невдомек..А теперь,когда 100 баксов за зиму превратились в дырку от бублика,то и подавно... :mrgreen: тема не актуальна :lol: Все в печали..Разбрелись,плачут по углам
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2178
З нами з: 29.05.14
Подякував: 205 раз.
Подякували: 1013 раз.
 
Профіль
 
17
6
Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 23:55

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Osafly, как видите монетку Tia? Вы ее ранее разбирали маленько, график не говорит, она уснула вечным сном или шансы таки имеются? Спасибо!
andrey076599
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 13.01.25
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 01:05

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Та на ту теслу дивитись як на коня - скакуна. хоча це була багато просіла, але вже підросла, хто наважився той заробив, я ні, нажаль, а хотілось.
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 328
З нами з: 21.11.19
Подякував: 246 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 01:06

  Dr_English написав:Прошу сообщество подсказать, что нужно предпринять, чтобы использовать приложение Ledger Live на смартфоне с помощью аппаратного кошелька Ledger Nano S (без Bluetooth) через оригинальный кабель (Micro-USB to USB Type-C). Мой смартфон Xiaomi Redmi Note 12 не реагирует на подключение этого аппаратного кошелька.

Про гаманці не в курсі, але, вірогідно, вам потрібен OTG кабель.
Бо стандартним ви підключаєте не гаманець до телефону, а телефон до гаманця :)
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2248
З нами з: 19.02.14
Подякував: 623 раз.
Подякували: 655 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 01:38

sergey_sryvkin Я купил набор из трёх разных кабелей "Ledger OTG Kit" напрямую у производителя Ledger, переведя деньги производителю во Францию. https://shop.ledger.com/products/ledger-otg-kit Кабель Micro-USB to USB Type-C соединяет смартфон с Ledger Nano S. Набор Ledger OTG совместим практически со всеми моделями смартфонов. Но не с моим смартфоном Xiaomi Redmi Note 12.
Dr_English
 
Повідомлень: 347
З нами з: 22.03.14
Подякував: 896 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 15:05

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Dr_English написав:Но не с моим смартфоном Xiaomi


https://youtu.be/5TYMVLnrW4c
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2248
З нами з: 19.02.14
Подякував: 623 раз.
Подякували: 655 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 15:43

sergey_sryvkin Спасибо! Но на смартфоне Xiaomi Redmi Note 12 такого переключателя функции OTG нет.
Dr_English
 
Повідомлень: 347
З нами з: 22.03.14
Подякував: 896 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 18:33

  Dr_English написав:sergey_sryvkin Спасибо! Но на смартфоне Xiaomi Redmi Note 12 такого переключателя функции OTG нет.

Телефон OTG підтримує, тому шукайте...
Або в меню, або серед іконок/перемикачів
Також наявність опції може залежати від того, чи підключено в цей час пристрій.
Або перемикача нема, бо все працює автоматично.
Також перевірте developer option, можливо це відео допоможе
https://www.youtube.com/watch?v=aGvEPdUH0LU

А далі не знаю.. Спробуйте звичайний, не французький :), OTG адаптер та перевірте звичайною USB мишкою/флешкою.
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2248
З нами з: 19.02.14
Подякував: 623 раз.
Подякували: 655 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 13 кві, 2025 02:34

sergey_sryvkin Спасибо! Благодаря этому видео я увеличил объём дополнительной оперативной памяти смартфона с 2 Гб до 4 Гб, поставил нужную галочку для передачи данных через USB, но OTG-соединение с Ledger Nano S не возникло.
Dr_English
 
Повідомлень: 347
З нами з: 22.03.14
Подякував: 896 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 3598359936003601
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 11859, 11860, 11861
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
118609 257929077
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 кві, 2025 15:05
Ірина_
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23325886
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52
6 116926
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 18:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8307)
14.04.2025 18:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.