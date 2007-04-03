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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3599360036013602
Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 20:46

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Где Ося ? Ветка умерла без него.
Так сильно повлияло, то что люди обсасывают то, в чем два месяца назад разбирались ? Не беда. Историю пусть листают.
Там похоже началось. Какие мысли ? Мои альты поднимают голову.
И да, снова пил, можешь подколоть.
Игорь
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