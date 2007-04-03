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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3599360036013602
Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 20:46

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Где Ося ? Ветка умерла без него.
Так сильно повлияло, то что люди обсасывают то, в чем два месяца назад разбирались ? Не беда. Историю пусть листают.
Там похоже началось. Какие мысли ? Мои альты поднимают голову.
И да, снова пил, можешь подколоть.
Игорь
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 20:31

ну шо, Христос воскрес !!!
чик
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 20:48

  Игорь написав:Где Ося ? Ветка умерла без него.
Так сильно повлияло, то что люди обсасывают то, в чем два месяца назад разбирались ? Не беда. Историю пусть листают.
Там похоже началось. Какие мысли ? Мои альты поднимают голову.
И да, снова пил, можешь подколоть.

– Что значит – «нажрался»? – возразил Потоцкий. – Да, я выпил. Да, я несколько раскрепощен. Взволнован обществом прекрасной дамы. Но идейно я трезв...
Довлатов "Заповедник" :D
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 20:48

  чик написав:ну шо, Христос воскрес !!!

Воистину Воскресе!
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 11:50

  Игорь написав:Где Ося ? Ветка умерла без него.
Так сильно повлияло, то что люди обсасывают то, в чем два месяца назад разбирались ? Не беда. Историю пусть листают.
Там похоже началось. Какие мысли ? Мои альты поднимают голову.
И да, снова пил, можешь подколоть.

торгівля під градусом безперечно має свої переваги - і зайвих сумнівів нема, і майбутнє ясне і зрозуміле, і як влетиш (а це 100відсотково) - нема кого крім себе звинувачувати))))
kotyk222
 
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