Додано: Сер 23 кві, 2025 15:17

Proofy написав: Вот смотрю все поперло вверх, Витаха мог бы сыграть на волнах, зря он пессимистично настроен по кефиру, по тысяче. Вот смотрю все поперло вверх, Витаха мог бы сыграть на волнах, зря он пессимистично настроен по кефиру, по тысяче.

Это локальный отскок, чтоб засадить ещё пассажиров в эфир и повезти на 1000. Соотношение пары ЕтнВтс достигло минимумов 2016 года, уже и 0,017 пробили. Обратите внимание на доминацию битка: летит вверх без остановок, уже 65% (а доминация эфира 7% и продолжает снижаться). И 70% увидим в этом году. Как, кто-то, тут на форуме написал "держат биткоин мёртвой хваткой и не отпускают". При текущем соотношении ЕтнВтс, чтоб эфир был хотя бы по 3000, битку нужно быть не меньше 150 тыс. Так что, "попёрло вверх" не совсем правильно в текущей ситуации. ETH вместе со своей пиз*обратией L2 тихо скамится (есть такое выражение "тихий скам").Это не хейт, моя объективная оценка. На эфире можно будет заработать в этом году, я не спорю. Но для этого его нужно будет откупить ниже 1000 и может быть удастся продать на 2000-2500 (гарантированные 3х). Выше его не вытянут.Много инфоцыган на ютубе сейчас вещают про эфир по 7-10к в этом году. Реально, смешно. Большой, тяжёлый, устаревший неповоротливый альткоин, закрывший возможность майнинга в 2022 году и навешавший себе камней на шею в виде L2. И постоянные переносы обновлений на 2-3 года от первоначальных дат. Сейчас даже безопаснее зайти в уже перегретые XRP, SOL, DOGE. Там от текущих цен точно минимум 2-3х будет. Просто посмотрите, как при локальных отскоках вверх битка, растет эфир и другие альткоины из топ-10. Растёт биток, эфир стоит на месте, биток стоит на месте, эфир падает, биток падает, эфир летит в пропасть.Это мое мнение, у вас оно будет свое, как и у каждого. Просто поделился.