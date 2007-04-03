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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3599360036013602
Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 20:46

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Где Ося ? Ветка умерла без него.
Так сильно повлияло, то что люди обсасывают то, в чем два месяца назад разбирались ? Не беда. Историю пусть листают.
Там похоже началось. Какие мысли ? Мои альты поднимают голову.
И да, снова пил, можешь подколоть.
Игорь
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 20:31

ну шо, Христос воскрес !!!
чик
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 20:48

  Игорь написав:Где Ося ? Ветка умерла без него.
Так сильно повлияло, то что люди обсасывают то, в чем два месяца назад разбирались ? Не беда. Историю пусть листают.
Там похоже началось. Какие мысли ? Мои альты поднимают голову.
И да, снова пил, можешь подколоть.

– Что значит – «нажрался»? – возразил Потоцкий. – Да, я выпил. Да, я несколько раскрепощен. Взволнован обществом прекрасной дамы. Но идейно я трезв...
Довлатов "Заповедник" :D
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 20:48

  чик написав:ну шо, Христос воскрес !!!

Воистину Воскресе!
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 11:50

  Игорь написав:Где Ося ? Ветка умерла без него.
Так сильно повлияло, то что люди обсасывают то, в чем два месяца назад разбирались ? Не беда. Историю пусть листают.
Там похоже началось. Какие мысли ? Мои альты поднимают голову.
И да, снова пил, можешь подколоть.

торгівля під градусом безперечно має свої переваги - і зайвих сумнівів нема, і майбутнє ясне і зрозуміле, і як влетиш (а це 100відсотково) - нема кого крім себе звинувачувати))))
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 12:41

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Вот смотрю все поперло вверх, Витаха мог бы сыграть на волнах, зря он пессимистично настроен по кефиру, по тысяче.
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 14:54

  Proofy написав:Вот смотрю все поперло вверх, Витаха мог бы сыграть на волнах, зря он пессимистично настроен по кефиру, по тысяче.

В мене висить ордер на продаж по 3600 :)
Наразі кефір 1800. Так шо до "поперло вгору" ще дуже далеко :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 15:17

  Proofy написав:Вот смотрю все поперло вверх, Витаха мог бы сыграть на волнах, зря он пессимистично настроен по кефиру, по тысяче.

Это локальный отскок, чтоб засадить ещё пассажиров в эфир и повезти на 1000. Соотношение пары ЕтнВтс достигло минимумов 2016 года, уже и 0,017 пробили. Обратите внимание на доминацию битка: летит вверх без остановок, уже 65% (а доминация эфира 7% и продолжает снижаться). И 70% увидим в этом году. Как, кто-то, тут на форуме написал "держат биткоин мёртвой хваткой и не отпускают". При текущем соотношении ЕтнВтс, чтоб эфир был хотя бы по 3000, битку нужно быть не меньше 150 тыс. Так что, "попёрло вверх" не совсем правильно в текущей ситуации. ETH вместе со своей пиз*обратией L2 тихо скамится (есть такое выражение "тихий скам").
Это не хейт, моя объективная оценка. На эфире можно будет заработать в этом году, я не спорю. Но для этого его нужно будет откупить ниже 1000 и может быть удастся продать на 2000-2500 (гарантированные 3х). Выше его не вытянут.
Много инфоцыган на ютубе сейчас вещают про эфир по 7-10к в этом году. Реально, смешно. Большой, тяжёлый, устаревший неповоротливый альткоин, закрывший возможность майнинга в 2022 году и навешавший себе камней на шею в виде L2. И постоянные переносы обновлений на 2-3 года от первоначальных дат. Сейчас даже безопаснее зайти в уже перегретые XRP, SOL, DOGE. Там от текущих цен точно минимум 2-3х будет. Просто посмотрите, как при локальных отскоках вверх битка, растет эфир и другие альткоины из топ-10. Растёт биток, эфир стоит на месте, биток стоит на месте, эфир падает, биток падает, эфир летит в пропасть.
Это мое мнение, у вас оно будет свое, как и у каждого. Просто поделился.
vitaxa2006
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