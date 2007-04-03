Где Ося ? Ветка умерла без него.
Так сильно повлияло, то что люди обсасывают то, в чем два месяца назад разбирались ? Не беда. Историю пусть листают.
Там похоже началось. Какие мысли ? Мои альты поднимают голову.
И да, снова пил, можешь подколоть.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 кві, 2025 20:46
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Где Ося ? Ветка умерла без него.
Так сильно повлияло, то что люди обсасывают то, в чем два месяца назад разбирались ? Не беда. Историю пусть листают.
Там похоже началось. Какие мысли ? Мои альты поднимают голову.
И да, снова пил, можешь подколоть.
Додано: Нед 20 кві, 2025 20:48
– Что значит – «нажрался»? – возразил Потоцкий. – Да, я выпил. Да, я несколько раскрепощен. Взволнован обществом прекрасной дамы. Но идейно я трезв...
Довлатов "Заповедник"
Додано: Вів 22 кві, 2025 11:50
торгівля під градусом безперечно має свої переваги - і зайвих сумнівів нема, і майбутнє ясне і зрозуміле, і як влетиш (а це 100відсотково) - нема кого крім себе звинувачувати))))
Додано: Сер 23 кві, 2025 12:41
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Вот смотрю все поперло вверх, Витаха мог бы сыграть на волнах, зря он пессимистично настроен по кефиру, по тысяче.
Додано: Сер 23 кві, 2025 14:54
Додано: Сер 23 кві, 2025 15:17
Это локальный отскок, чтоб засадить ещё пассажиров в эфир и повезти на 1000. Соотношение пары ЕтнВтс достигло минимумов 2016 года, уже и 0,017 пробили. Обратите внимание на доминацию битка: летит вверх без остановок, уже 65% (а доминация эфира 7% и продолжает снижаться). И 70% увидим в этом году. Как, кто-то, тут на форуме написал "держат биткоин мёртвой хваткой и не отпускают". При текущем соотношении ЕтнВтс, чтоб эфир был хотя бы по 3000, битку нужно быть не меньше 150 тыс. Так что, "попёрло вверх" не совсем правильно в текущей ситуации. ETH вместе со своей пиз*обратией L2 тихо скамится (есть такое выражение "тихий скам").
Это не хейт, моя объективная оценка. На эфире можно будет заработать в этом году, я не спорю. Но для этого его нужно будет откупить ниже 1000 и может быть удастся продать на 2000-2500 (гарантированные 3х). Выше его не вытянут.
Много инфоцыган на ютубе сейчас вещают про эфир по 7-10к в этом году. Реально, смешно. Большой, тяжёлый, устаревший неповоротливый альткоин, закрывший возможность майнинга в 2022 году и навешавший себе камней на шею в виде L2. И постоянные переносы обновлений на 2-3 года от первоначальных дат. Сейчас даже безопаснее зайти в уже перегретые XRP, SOL, DOGE. Там от текущих цен точно минимум 2-3х будет. Просто посмотрите, как при локальных отскоках вверх битка, растет эфир и другие альткоины из топ-10. Растёт биток, эфир стоит на месте, биток стоит на месте, эфир падает, биток падает, эфир летит в пропасть.
Это мое мнение, у вас оно будет свое, как и у каждого. Просто поделился.
Додано: Сер 23 кві, 2025 16:57
150к по деду мы ещё в этом году увидим. Уже были бы на подходе, если бы не фокусы Трампа. Сэйлор и другие киты спокойно выкупают эту просадку. Бутериум теряет позиции на рынке, но рано его списывать, на нём многое завязано. 3к для него не проблема.
Что касается мудозвонов, которые звездели о бутериуме по 7к-10к, потом переобулись в сторону 1к, а сейчас свистят что-то типа "это локальный отскок, потом железно будет 1к" -- они вместе со стадом последователей заслуживают того, чтобы их поимели максимально противоестественным образом. Бутериум уже укатывали на 1к после перехода на PoS в 2022, его тогда тоже хоронили. А он нипочему сделал 2х в течение нескольких месяцев.
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