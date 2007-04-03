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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3599360036013602
Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 20:46

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Где Ося ? Ветка умерла без него.
Так сильно повлияло, то что люди обсасывают то, в чем два месяца назад разбирались ? Не беда. Историю пусть листают.
Там похоже началось. Какие мысли ? Мои альты поднимают голову.
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 12:41

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Вот смотрю все поперло вверх, Витаха мог бы сыграть на волнах, зря он пессимистично настроен по кефиру, по тысяче.
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 14:54

  Proofy написав:Вот смотрю все поперло вверх, Витаха мог бы сыграть на волнах, зря он пессимистично настроен по кефиру, по тысяче.

В мене висить ордер на продаж по 3600 :)
Наразі кефір 1800. Так шо до "поперло вгору" ще дуже далеко :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 15:17

  Proofy написав:Вот смотрю все поперло вверх, Витаха мог бы сыграть на волнах, зря он пессимистично настроен по кефиру, по тысяче.

Это локальный отскок, чтоб засадить ещё пассажиров в эфир и повезти на 1000. Соотношение пары ЕтнВтс достигло минимумов 2016 года, уже и 0,017 пробили. Обратите внимание на доминацию битка: летит вверх без остановок, уже 65% (а доминация эфира 7% и продолжает снижаться). И 70% увидим в этом году. Как, кто-то, тут на форуме написал "держат биткоин мёртвой хваткой и не отпускают". При текущем соотношении ЕтнВтс, чтоб эфир был хотя бы по 3000, битку нужно быть не меньше 150 тыс. Так что, "попёрло вверх" не совсем правильно в текущей ситуации. ETH вместе со своей пиз*обратией L2 тихо скамится (есть такое выражение "тихий скам").
Это не хейт, моя объективная оценка. На эфире можно будет заработать в этом году, я не спорю. Но для этого его нужно будет откупить ниже 1000 и может быть удастся продать на 2000-2500 (гарантированные 3х). Выше его не вытянут.
Много инфоцыган на ютубе сейчас вещают про эфир по 7-10к в этом году. Реально, смешно. Большой, тяжёлый, устаревший неповоротливый альткоин, закрывший возможность майнинга в 2022 году и навешавший себе камней на шею в виде L2. И постоянные переносы обновлений на 2-3 года от первоначальных дат. Сейчас даже безопаснее зайти в уже перегретые XRP, SOL, DOGE. Там от текущих цен точно минимум 2-3х будет. Просто посмотрите, как при локальных отскоках вверх битка, растет эфир и другие альткоины из топ-10. Растёт биток, эфир стоит на месте, биток стоит на месте, эфир падает, биток падает, эфир летит в пропасть.
Это мое мнение, у вас оно будет свое, как и у каждого. Просто поделился.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 16:57

  vitaxa2006 написав:При текущем соотношении ЕтнВтс, чтоб эфир был хотя бы по 3000, битку нужно быть не меньше 150 тыс.

150к по деду мы ещё в этом году увидим. Уже были бы на подходе, если бы не фокусы Трампа. Сэйлор и другие киты спокойно выкупают эту просадку. Бутериум теряет позиции на рынке, но рано его списывать, на нём многое завязано. 3к для него не проблема.

Что касается мудозвонов, которые звездели о бутериуме по 7к-10к, потом переобулись в сторону 1к, а сейчас свистят что-то типа "это локальный отскок, потом железно будет 1к" -- они вместе со стадом последователей заслуживают того, чтобы их поимели максимально противоестественным образом. Бутериум уже укатывали на 1к после перехода на PoS в 2022, его тогда тоже хоронили. А он нипочему сделал 2х в течение нескольких месяцев.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 12:05

vitaxa2006 С одного из тг-каналов:

"Это звучит как фантастика, но график ETH/BTC выглядит хорошо для дна.

Эфириум невероятно перепродан по отношению к биткоину. Самые низкие значения за долгие годы. Это место где ЕТН нужно показать силу.

Доминация ETH на минимальных значениях за 5 лет. Пара ETH/BTC вблизи значений 2019-2020 года, откуда состоялся сильный отскок в момент которого, альткоины мощно пропампились.

Основная часть роста (превосходство) ЕТН/BTC происходит в считанные месяцы, от 4 до 6 мес. Посмотрите на эти жирные, месячные, зеленые свечи на графике за два прошлых цикла. Это длится не долго.

ЕТН и альты уступают биткоину в течении нескольких лет, но когда в рамках цикла до них доходит очередь, рост взрывоопасный и не долгий.

Если золото упадет в этом году, чего я с нетерпением ожидаю, то по моему скромному мнению, мы увидим в момент этого ротацию в рискованные активы. Эфириум во время этой фазы в двух прошлых циклах безумно рос и на время превосходил биткоин (2017 и 2021 годы)".Зображення
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 13:02

vitaxa2006
Повністю підтримую спостереження по ефіру. Я ж іще до цих пір не вийшов, хоча і сума була на порядок меншою. У порівнянні з бітком це ще той шіткоїн. Майже одночасно вклалися з другом на хаях, але я в ефір, а він в биток. Так биток впав максимум на 20% у нього, і вже більше половини відіграв. А це лайно якщо росте, то не більше за биток, а якщо падає то дуже різко - у 2-/3-кратному відношенні до битка. І потім важко відновлюється
The_Rebel
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