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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3600360136023603 Додано: Нед 27 кві, 2025 17:25 Игорь написав: Где Ося ? Ветка умерла без него.

Так сильно повлияло, то что люди обсасывают то, в чем два месяца назад разбирались ? Не беда. Историю пусть листают.

Там похоже началось. Какие мысли ? Мои альты поднимают голову. Где Ося ? Ветка умерла без него.Так сильно повлияло, то что люди обсасывают то, в чем два месяца назад разбирались ? Не беда. Историю пусть листают.Там похоже началось. Какие мысли ? Мои альты поднимают голову.



Игорек,спасибо за «беспокойство».Вы оказались единственным,кого этот вопрос заинтересовал.Но «Ося положил болт» на все ветки форума без исключения,не только на эту,потому что «Ося» чувствителен к справедливости,а из «Оси» некоторые пейсатые пользователи форума стараются склепать антисемита и модераторы форума,им в этом помогают изо всех сил,делая из "Оси" молчаливого терпилу и лишая «Осю» свободы слова и адекватного ответа,стирая его посты,но не трогая совершенно при этом посты «потерпевших»,лепя из «Оси дурня»на ровном месте..уж не первый раз.

Вот поэтому,пусть модераторы со своими ущербными «подопечными»,сами в ветках и пишут…в том числе здесь. «Ося» и так в курсе темы рынка криптовалют и финансов и ему нахер не вперлось,терять свое время на ресурсе,где не дают выражать свое мнение и позицию в ответ,откровенно однобоко трактуя диалог и коверкая реальность,стирая тут же следом написанное исключительно одной стороны. "Ося" свободный,прямой и справедливый человек….Что видит-то пишет прямо,без мыслей кому то понравиться или нет.Но у разных людей-разные приоритеты.Поэтому «кина от Оси» больше не будет.



Пойду Майн Камф почитаю лучше Графики-то второстепенное Игорек,спасибо за «беспокойство».Вы оказались единственным,кого этот вопрос заинтересовал.Но «Ося положил болт» на все ветки форума без исключения,не только на эту,потому что «Ося» чувствителен к справедливости,а из «Оси» некоторые пейсатые пользователи форума стараются склепать антисемита и модераторы форума,им в этом помогают изо всех сил,делая из "Оси" молчаливого терпилу и лишая «Осю» свободы слова и адекватного ответа,стирая его посты,но не трогая совершенно при этом посты «потерпевших»,лепя из «Оси дурня»на ровном месте..уж не первый раз.Вот поэтому,пусть модераторы со своими ущербными «подопечными»,сами в ветках и пишут…в том числе здесь. «Ося» и так в курсе темы рынка криптовалют и финансов и ему нахер не вперлось,терять свое время на ресурсе,где не дают выражать свое мнение и позицию в ответ,откровенно однобоко трактуя диалог и коверкая реальность,стирая тут же следом написанное исключительно одной стороны. "Ося" свободный,прямой и справедливый человек….Что видит-то пишет прямо,без мыслей кому то понравиться или нет.Но у разных людей-разные приоритеты.Поэтому «кина от Оси» больше не будет.Пойду Майн Камф почитаю лучшеГрафики-то второстепенное osafly

Повідомлень: 2179 З нами з: 29.05.14 Подякував: 205 раз. Подякували: 1014 раз. Профіль 17 6 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 кві, 2025 18:48 mulyoner написав: Помогите начинающему миллионеру) Хочу побаловаться в крипту на пару сотен.Ну,вдруг когда-то взлетит снова до небес) Хочу просто купить лотерейный билет за кеш без всяких бирж,регистраций и т.д.Кто-то может подсказать реально работающие оффлайн обменки в Одессе? Интернет просмотрел.Те,что там есть или мертвые,или курс какой-то невменяемый на малые суммы(( Помогите начинающему миллионеру) Хочу побаловаться в крипту на пару сотен.Ну,вдруг когда-то взлетит снова до небес) Хочу просто купить лотерейный билет за кеш без всяких бирж,регистраций и т.д.Кто-то может подсказать реально работающие оффлайн обменки в Одессе? Интернет просмотрел.Те,что там есть или мертвые,или курс какой-то невменяемый на малые суммы((

Беги отсюда, парень, беги.

Ты становишься на скользкую дорожку. Сейчас ты занесешь пару сотен, потом вынесешь из дому ковер и японский телевизор в ломбард, а потом возьмёшь в долг у бандитов, потому что в банке к тому времени ты будешь персоной нон грата.

"Побаловаться" как и любой уважающий себя начинающий миллионер ты можешь и без крипты, благо premium на xhamster еще доступен за фиат.

Ты заходишь в мир, где люди на опыте хотят завладеть твоими деньгами. Какой нахер лотерейный билет ? Пересмотрел "Спортлото 82" ?

Какой невменяемый курс на малые суммы, если ты собираешься поднимать иксы ? Ты уж определись.

Купи на эти пару сотен цветы маме или жене и красной рыбы - это обязательно для работы мозга Беги отсюда, парень, беги.Ты становишься на скользкую дорожку. Сейчас ты занесешь пару сотен, потом вынесешь из дому ковер и японский телевизор в ломбард, а потом возьмёшь в долг у бандитов, потому что в банке к тому времени ты будешь персоной нон грата."Побаловаться" как и любой уважающий себя начинающий миллионер ты можешь и без крипты, благо premium на xhamster еще доступен за фиат.Ты заходишь в мир, где люди на опыте хотят завладеть твоими деньгами. Какой нахер лотерейный билет ? Пересмотрел "Спортлото 82" ?Какой невменяемый курс на малые суммы, если ты собираешься поднимать иксы ? Ты уж определись.Купи на эти пару сотен цветы маме или жене и красной рыбы - это обязательно для работы мозга Игорь

Повідомлень: 1183 З нами з: 23.01.16 Подякував: 6292 раз. Подякували: 1429 раз. Профіль 1 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3600360136023603 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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