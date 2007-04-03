Додано: Нед 27 кві, 2025 17:25

Игорь написав: Где Ося ? Ветка умерла без него.

Так сильно повлияло, то что люди обсасывают то, в чем два месяца назад разбирались ? Не беда. Историю пусть листают.

Там похоже началось. Какие мысли ? Мои альты поднимают голову. Где Ося ? Ветка умерла без него.Так сильно повлияло, то что люди обсасывают то, в чем два месяца назад разбирались ? Не беда. Историю пусть листают.Там похоже началось. Какие мысли ? Мои альты поднимают голову.

Игорек,спасибо за «беспокойство».Вы оказались единственным,кого этот вопрос заинтересовал.Но «Ося положил болт» на все ветки форума без исключения,не только на эту,потому что «Ося» чувствителен к справедливости,а из «Оси» некоторые пейсатые пользователи форума стараются склепать антисемита и модераторы форума,им в этом помогают изо всех сил,делая из "Оси" молчаливого терпилу и лишая «Осю» свободы слова и адекватного ответа,стирая его посты,но не трогая совершенно при этом посты «потерпевших»,лепя из «Оси дурня»на ровном месте..уж не первый раз.Вот поэтому,пусть модераторы со своими ущербными «подопечными»,сами в ветках и пишут…в том числе здесь. «Ося» и так в курсе темы рынка криптовалют и финансов и ему нахер не вперлось,терять свое время на ресурсе,где не дают выражать свое мнение и позицию в ответ,откровенно однобоко трактуя диалог и коверкая реальность,стирая тут же следом написанное исключительно одной стороны. "Ося" свободный,прямой и справедливый человек….Что видит-то пишет прямо,без мыслей кому то понравиться или нет.Но у разных людей-разные приоритеты.Поэтому «кина от Оси» больше не будет.Пойду Майн Камф почитаю лучшеГрафики-то второстепенное