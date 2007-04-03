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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3600360136023603
Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 17:25

  Игорь написав:Где Ося ? Ветка умерла без него.
Так сильно повлияло, то что люди обсасывают то, в чем два месяца назад разбирались ? Не беда. Историю пусть листают.
Там похоже началось. Какие мысли ? Мои альты поднимают голову.


Игорек,спасибо за «беспокойство».Вы оказались единственным,кого этот вопрос заинтересовал.Но «Ося положил болт» на все ветки форума без исключения,не только на эту,потому что «Ося» чувствителен к справедливости,а из «Оси» некоторые пейсатые пользователи форума стараются склепать антисемита и модераторы форума,им в этом помогают изо всех сил,делая из "Оси" молчаливого терпилу и лишая «Осю» свободы слова и адекватного ответа,стирая его посты,но не трогая совершенно при этом посты «потерпевших»,лепя из «Оси дурня»на ровном месте..уж не первый раз.
Вот поэтому,пусть модераторы со своими ущербными «подопечными»,сами в ветках и пишут…в том числе здесь. «Ося» и так в курсе темы рынка криптовалют и финансов и ему нахер не вперлось,терять свое время на ресурсе,где не дают выражать свое мнение и позицию в ответ,откровенно однобоко трактуя диалог и коверкая реальность,стирая тут же следом написанное исключительно одной стороны. "Ося" свободный,прямой и справедливый человек….Что видит-то пишет прямо,без мыслей кому то понравиться или нет.Но у разных людей-разные приоритеты.Поэтому «кина от Оси» больше не будет.

Пойду Майн Камф почитаю лучше :lol: Графики-то второстепенное :mrgreen:
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 18:48

  mulyoner написав:Помогите начинающему миллионеру) Хочу побаловаться в крипту на пару сотен.Ну,вдруг когда-то взлетит снова до небес) Хочу просто купить лотерейный билет за кеш без всяких бирж,регистраций и т.д.Кто-то может подсказать реально работающие оффлайн обменки в Одессе? Интернет просмотрел.Те,что там есть или мертвые,или курс какой-то невменяемый на малые суммы((

Беги отсюда, парень, беги.
Ты становишься на скользкую дорожку. Сейчас ты занесешь пару сотен, потом вынесешь из дому ковер и японский телевизор в ломбард, а потом возьмёшь в долг у бандитов, потому что в банке к тому времени ты будешь персоной нон грата.
"Побаловаться" как и любой уважающий себя начинающий миллионер ты можешь и без крипты, благо premium на xhamster еще доступен за фиат.
Ты заходишь в мир, где люди на опыте хотят завладеть твоими деньгами. Какой нахер лотерейный билет ? Пересмотрел "Спортлото 82" ?
Какой невменяемый курс на малые суммы, если ты собираешься поднимать иксы ? Ты уж определись.
Купи на эти пару сотен цветы маме или жене и красной рыбы - это обязательно для работы мозга
Игорь
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 20:28

Игорь И снова спасибо за советы.Все же "страна советов" неистребима из голов людей.Интересно,дождусь ли ответа на свой вопрос :?:
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 20:47

Игорь говорят лосось имеет много паразитов и прочее, а омега 3 есть и в другой рьібе , от бьічка кильки селедки ментая хека до тунца :idea:
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 00:33

osafly Ваши посты всегда вызывают большой интерес, содержательные и обоснованные. Не исчезайте, пожалуйста.
Dr_English
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 16:13

  The_Rebel написав:vitaxa2006
Повністю підтримую спостереження по ефіру. Я ж іще до цих пір не вийшов, хоча і сума була на порядок меншою. У порівнянні з бітком це ще той шіткоїн. Майже одночасно вклалися з другом на хаях, але я в ефір, а він в биток. Так биток впав максимум на 20% у нього, і вже більше половини відіграв. А це лайно якщо росте, то не більше за биток, а якщо падає то дуже різко - у 2-/3-кратному відношенні до битка. І потім важко відновлюється

У порівнянні з біткоїном - будь-що інше - це щіткоїни. Накамото обіцяв зробити мільйонерами тих хто повірив в біткоїн. Тих хто повірив в ефір чи будь-що інше ніхто мільйонерами зробити не обіцяв.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 18:37

  airmax78 написав:
  The_Rebel написав:vitaxa2006
Повністю підтримую спостереження по ефіру. Я ж іще до цих пір не вийшов, хоча і сума була на порядок меншою. У порівнянні з бітком це ще той шіткоїн. Майже одночасно вклалися з другом на хаях, але я в ефір, а він в биток. Так биток впав максимум на 20% у нього, і вже більше половини відіграв. А це лайно якщо росте, то не більше за биток, а якщо падає то дуже різко - у 2-/3-кратному відношенні до битка. І потім важко відновлюється

У порівнянні з біткоїном - будь-що інше - це щіткоїни. Накамото обіцяв зробити мільйонерами тих хто повірив в біткоїн. Тих хто повірив в ефір чи будь-що інше ніхто мільйонерами зробити не обіцяв.


Вірую, вірую, Отче! 🙏
Повідайте ж, коли вже чекати, що рідні 50μВТС зроблять мульйонером. Доляровим. 🤗
Bobua
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 05:54

  Dr_English написав:osafly Ваши посты всегда вызывают большой интерес, содержательные и обоснованные. Не исчезайте, пожалуйста.

та да. Зебра, Кучінеллі, тепер osafly... то вже буде мабуть кінець гілці
kotyk222
 
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