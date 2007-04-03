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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Нед 27 кві, 2025 18:48
mulyoner написав:
Помогите начинающему миллионеру) Хочу побаловаться в крипту на пару сотен.Ну,вдруг когда-то взлетит снова до небес) Хочу просто купить лотерейный билет за кеш без всяких бирж,регистраций и т.д.Кто-то может подсказать реально работающие оффлайн обменки в Одессе? Интернет просмотрел.Те,что там есть или мертвые,или курс какой-то невменяемый на малые суммы((
Беги отсюда, парень, беги.
Ты становишься на скользкую дорожку. Сейчас ты занесешь пару сотен, потом вынесешь из дому ковер и японский телевизор в ломбард, а потом возьмёшь в долг у бандитов, потому что в банке к тому времени ты будешь персоной нон грата.
"Побаловаться" как и любой уважающий себя начинающий миллионер ты можешь и без крипты, благо premium на xhamster еще доступен за фиат.
Ты заходишь в мир, где люди на опыте хотят завладеть твоими деньгами. Какой нахер лотерейный билет ? Пересмотрел "Спортлото 82" ?
Какой невменяемый курс на малые суммы, если ты собираешься поднимать иксы ? Ты уж определись.
Купи на эти пару сотен цветы маме или жене и красной рыбы - это обязательно для работы мозга
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Игорь
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Додано: Нед 27 кві, 2025 20:28
Игорь
И снова спасибо за советы.Все же "страна советов" неистребима из голов людей.Интересно,дождусь ли ответа на свой вопрос
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mulyoner
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Додано: Нед 27 кві, 2025 20:47
Игорь
говорят лосось имеет много паразитов и прочее, а омега 3 есть и в другой рьібе , от бьічка кильки селедки ментая хека до тунца
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yama
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Додано: Пон 28 кві, 2025 00:33
osafly Ваши посты всегда вызывают большой интерес, содержательные и обоснованные. Не исчезайте, пожалуйста.
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Dr_English
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Додано: Пон 28 кві, 2025 16:13
The_Rebel написав:vitaxa2006
Повністю підтримую спостереження по ефіру. Я ж іще до цих пір не вийшов, хоча і сума була на порядок меншою. У порівнянні з бітком це ще той шіткоїн. Майже одночасно вклалися з другом на хаях, але я в ефір, а він в биток. Так биток впав максимум на 20% у нього, і вже більше половини відіграв. А це лайно якщо росте, то не більше за биток, а якщо падає то дуже різко - у 2-/3-кратному відношенні до битка. І потім важко відновлюється
У порівнянні з біткоїном - будь-що інше - це щіткоїни. Накамото обіцяв зробити мільйонерами тих хто повірив в біткоїн. Тих хто повірив в ефір чи будь-що інше ніхто мільйонерами зробити не обіцяв.
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airmax78
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Додано: Пон 28 кві, 2025 18:37
airmax78 написав: The_Rebel написав:vitaxa2006
Повністю підтримую спостереження по ефіру. Я ж іще до цих пір не вийшов, хоча і сума була на порядок меншою. У порівнянні з бітком це ще той шіткоїн. Майже одночасно вклалися з другом на хаях, але я в ефір, а він в биток. Так биток впав максимум на 20% у нього, і вже більше половини відіграв. А це лайно якщо росте, то не більше за биток, а якщо падає то дуже різко - у 2-/3-кратному відношенні до битка. І потім важко відновлюється
У порівнянні з біткоїном - будь-що інше - це щіткоїни. Накамото обіцяв зробити мільйонерами тих хто повірив в біткоїн.
Тих хто повірив в ефір чи будь-що інше ніхто мільйонерами зробити не обіцяв.
Вірую, вірую, Отче! 🙏
Повідайте ж, коли вже чекати, що рідні 50μВТС зроблять мульйонером. Доляровим. 🤗
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Bobua
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Додано: Вів 29 кві, 2025 05:54
Dr_English написав:osafly
Ваши посты всегда вызывают большой интерес, содержательные и обоснованные. Не исчезайте, пожалуйста.
та да. Зебра, Кучінеллі, тепер osafly... то вже буде мабуть кінець гілці
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kotyk222
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Додано: Вів 29 кві, 2025 20:39
kotyk222 Тем, кто чаще всего пишет комментарии и получает наибольшее количество плюсиков надо иногда дарить подарки, а не стирать их посты и блокировать.
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Dr_English
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Додано: Сер 30 кві, 2025 10:13
Друзі, розуміємо Ваше обурення та дякуємо за активність!
Користувачі, яких Ви згадали — справді дуже сильні в темі криптовалюти і багато зробили для розвитку наших обговорень. Ми це цінуємо.
Водночас, хочу наголосити: модерація стосується не конкретних людей, а конкретних порушень. У деяких випадках — мова йде не про крипто-гілку, а про політичні теми в інших розділах. Саме там виникали ситуації з порушенням правил (особисті образи, провокаційні вислови тощо).
Ми намагаємось тримати форум збалансованим, де кожен може висловитися, але в межах правил. Модерація — це не про «тиснути на когось», а про спробу зберегти якість і повагу в дискусіях.
Модератори не ідеальні, але ми реально стараємось тримати форум живим, а не перетворювати його на срач. Якщо є конструктив — завжди раді почути.
Щиро не хочемо втрачати цінних учасників — і завжди відкриті до діалогу!
З повагою, модераторська команда
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Ірина_
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