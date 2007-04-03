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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3601360236033604
Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 16:57

  чик написав:у кого то была альпака ? 2000% на делистинге эта жесть :mrgreen:

там народ в шорты позалетал и их поимели)
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 17:14

  Олежан написав:
  чик написав:у кого то была альпака ? 2000% на делистинге эта жесть :mrgreen:

там народ в шорты позалетал и их поимели)

Не встречал, тех кто на ней заработал. По суточным ликвидациям обогнала биток и эфир.
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Игорь
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