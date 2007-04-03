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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 тра, 2025 16:57
чик написав:
у кого то была альпака ? 2000% на делистинге эта жесть
там народ в шорты позалетал и их поимели)
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 15:01
Ну що, це вже все? Туземун? Або ще є шанс сходити на 50К?
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