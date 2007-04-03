там народ в шорты позалетал и их поимели)
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 тра, 2025 16:57
Додано: Чет 01 тра, 2025 17:14
Додано: П'ят 02 тра, 2025 15:01
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Ну що, це вже все? Туземун? Або ще є шанс сходити на 50К?
Додано: П'ят 02 тра, 2025 23:51
airmax78
та х.з. но никто в чате дж не захотел спорить на 100баксов шо в этом годе биток буде 150т. хотя куча уверенных шо впаде на 72. но чо то ни шортят, ни спорят
аппле одобрила покупку в приложухак своей продукции за крипту...
полазил па чатам и судя по всему большинство сидит в альте и ждут чуда, у мну 40% в битке па 60т. и похер...
|