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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3601360236033604
Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 16:57

  чик написав:у кого то была альпака ? 2000% на делистинге эта жесть :mrgreen:

там народ в шорты позалетал и их поимели)
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 17:14

  Олежан написав:
  чик написав:у кого то была альпака ? 2000% на делистинге эта жесть :mrgreen:

там народ в шорты позалетал и их поимели)

Не встречал, тех кто на ней заработал. По суточным ликвидациям обогнала биток и эфир.
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Игорь
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 15:01

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Ну що, це вже все? Туземун? Або ще є шанс сходити на 50К?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 23:51

airmax78
та х.з. но никто в чате дж не захотел спорить на 100баксов шо в этом годе биток буде 150т. хотя куча уверенных шо впаде на 72. но чо то ни шортят, ни спорят :mrgreen:
аппле одобрила покупку в приложухак своей продукции за крипту...
полазил па чатам и судя по всему большинство сидит в альте и ждут чуда, у мну 40% в битке па 60т. и похер...
чик
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