RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3601360236033604
Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 16:57

  чик написав:у кого то была альпака ? 2000% на делистинге эта жесть :mrgreen:

там народ в шорты позалетал и их поимели)
Олежан
 
Повідомлень: 1378
З нами з: 01.12.20
Подякував: 23 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 17:14

  Олежан написав:
  чик написав:у кого то была альпака ? 2000% на делистинге эта жесть :mrgreen:

там народ в шорты позалетал и их поимели)

Не встречал, тех кто на ней заработал. По суточным ликвидациям обогнала биток и эфир.
Зображення
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1185
З нами з: 23.01.16
Подякував: 6293 раз.
Подякували: 1443 раз.
 
Профіль
 
1
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 15:01

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Ну що, це вже все? Туземун? Або ще є шанс сходити на 50К?
airmax78
 
Повідомлень: 42860
З нами з: 25.10.12
Подякував: 985 раз.
Подякували: 5345 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 23:51

airmax78
та х.з. но никто в чате дж не захотел спорить на 100баксов шо в этом годе биток буде 150т. хотя куча уверенных шо впаде на 72. но чо то ни шортят, ни спорят :mrgreen:
аппле одобрила покупку в приложухак своей продукции за крипту...
полазил па чатам и судя по всему большинство сидит в альте и ждут чуда, у мну 40% в битке па 60т. и похер...
чик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7536
З нами з: 03.01.09
Подякував: 6626 раз.
Подякували: 1169 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 11:34

  чик написав:airmax78
та х.з. но никто в чате дж не захотел спорить на 100баксов шо в этом годе биток буде 150т. хотя куча уверенных шо впаде на 72. но чо то ни шортят, ни спорят :mrgreen:
аппле одобрила покупку в приложухак своей продукции за крипту...
полазил па чатам и судя по всему большинство сидит в альте и ждут чуда, у мну 40% в битке па 60т. и похер...


А чуда не будет (( Хотя, я всё же рискнул воспользоваться советами тут и заново перезашёл в эту скамину эфир. Получилось перезайти по цене около 1600. Было 16 эфиров, теперь 20. Немного снизил свою цену выхода в БУ. Хотел по 1000 перезайти, но долго мурыжили в апреле и не давали. Плюнул, и зашёл по 1600. Скорее всего, я пожалею об этом решении, но что сделано, то сделано. В мае могут и на 1200, и на 1000 пролить ("Sale in May and go Away" (c)). Но уже фиг с ним. Как будет, так будет. Кроме усталости и подавленности, уже нет ничего. Какая-то апатия... Везде кричат про альтсезон осенью, какие-то иксы... Как будто, люди из другой реальности. Понял, что с эфиром это надолго теперь. На несколько лет встрял точно. Но, уже просто спортивный интерес, выйти в БУ и всё. Проект загнивает и тихо скамится, но есть шанс, что еще сделают загон до 3000-3500. Где и планирую полностью выскочить. Но очень маленький шанс на такую цену. 2000-2300 скорее всего, дадут потрогать в этом году. Выше? ХЗ...
Osafly спасибо за советы, но по 4000 эфир в этом году мы не увидим... Даже если биткоин при этом будет по 150-160к.
vitaxa2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 252
З нами з: 25.01.18
Подякував: 624 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 3601360236033604
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaxa2006 і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 11877, 11878, 11879
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
118788 258354092
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 тра, 2025 13:30
Shaman
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23342482
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52
6 117611
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 18:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14086)
03.05.2025 11:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.