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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3601360236033604
Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 16:57

  чик написав:у кого то была альпака ? 2000% на делистинге эта жесть :mrgreen:

там народ в шорты позалетал и их поимели)
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 17:14

  Олежан написав:
  чик написав:у кого то была альпака ? 2000% на делистинге эта жесть :mrgreen:

там народ в шорты позалетал и их поимели)

Не встречал, тех кто на ней заработал. По суточным ликвидациям обогнала биток и эфир.
Зображення
Игорь
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 15:01

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Ну що, це вже все? Туземун? Або ще є шанс сходити на 50К?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 23:51

airmax78
та х.з. но никто в чате дж не захотел спорить на 100баксов шо в этом годе биток буде 150т. хотя куча уверенных шо впаде на 72. но чо то ни шортят, ни спорят :mrgreen:
аппле одобрила покупку в приложухак своей продукции за крипту...
полазил па чатам и судя по всему большинство сидит в альте и ждут чуда, у мну 40% в битке па 60т. и похер...
чик
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 11:34

  чик написав:airmax78
та х.з. но никто в чате дж не захотел спорить на 100баксов шо в этом годе биток буде 150т. хотя куча уверенных шо впаде на 72. но чо то ни шортят, ни спорят :mrgreen:
аппле одобрила покупку в приложухак своей продукции за крипту...
полазил па чатам и судя по всему большинство сидит в альте и ждут чуда, у мну 40% в битке па 60т. и похер...


А чуда не будет (( Хотя, я всё же рискнул воспользоваться советами тут и заново перезашёл в эту скамину эфир. Получилось перезайти по цене около 1600. Было 16 эфиров, теперь 20. Немного снизил свою цену выхода в БУ. Хотел по 1000 перезайти, но долго мурыжили в апреле и не давали. Плюнул, и зашёл по 1600. Скорее всего, я пожалею об этом решении, но что сделано, то сделано. В мае могут и на 1200, и на 1000 пролить ("Sale in May and go Away" (c)). Но уже фиг с ним. Как будет, так будет. Кроме усталости и подавленности, уже нет ничего. Какая-то апатия... Везде кричат про альтсезон осенью, какие-то иксы... Как будто, люди из другой реальности. Понял, что с эфиром это надолго теперь. На несколько лет встрял точно. Но, уже просто спортивный интерес, выйти в БУ и всё. Проект загнивает и тихо скамится, но есть шанс, что еще сделают загон до 3000-3500. Где и планирую полностью выскочить. Но очень маленький шанс на такую цену. 2000-2300 скорее всего, дадут потрогать в этом году. Выше? ХЗ...
Osafly спасибо за советы, но по 4000 эфир в этом году мы не увидим... Даже если биткоин при этом будет по 150-160к.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 13:35

vitaxa2006
Альтсезон и рост эфира должен быть, во всех циклах так было, и даже в этом цикле уже было два неплохих отскока. Настоящий альтсезон начнется тогда, когда начнется снижение доминации биткоина и цены золота. Вопрос только когда это произойдет. Люди, которые управляют этим рынком, вряд ли упустят возможность заработать на альте тоже.
Много раз уже ту или иную крипту хоронили, график был умирающий, а она потом выстреливала на много иксов. Помню, как такое было с XRP, с Cardano, с BCH, да и с тем же BTC в декабре 2022. И разворот происходил именно тогда, когда пессимизм был максимальный. Мне кажется, что мы близки к этой точке, что подтверждают и Ваши ощущения ))
Если есть опасения, что эфир сходит ниже 1500, может, стоило покупать не на всю котлету.
Но с большой вероятностью может и не сходить уже, тогда риск окажется оправданным.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 14:20

  ishvara написав:vitaxa2006
Альтсезон и рост эфира должен быть, во всех циклах так было, и даже в этом цикле уже было два неплохих отскока. Настоящий альтсезон начнется тогда, когда начнется снижение доминации биткоина и цены золота. Вопрос только когда это произойдет. Люди, которые управляют этим рынком, вряд ли упустят возможность заработать на альте тоже.
Много раз уже ту или иную крипту хоронили, график был умирающий, а она потом выстреливала на много иксов. Помню, как такое было с XRP, с Cardano, с BCH, да и с тем же BTC в декабре 2022. И разворот происходил именно тогда, когда пессимизм был максимальный. Мне кажется, что мы близки к этой точке, что подтверждают и Ваши ощущения ))
Если есть опасения, что эфир сходит ниже 1500, может, стоило покупать не на всю котлету.
Но с большой вероятностью может и не сходить уже, тогда риск окажется оправданным.

Возможно, вы правы, что киты не упустят возможность заработать и сделают альтсезон. Вопрос в другом, все ждут этот альтсезон с начала года, и никто не устал ждать. Все блогеры, везде все кричат, что осенью 2025 будет. Сначала кричали, что в январе-феврале будет. Потом переобулись на эту весну. Сейчас уже топят за осень. В конце 2025 года начнуть топить, что весной 2026 года. Ну и так далее. Насколько я понимаю, альтсезон происходит тогда, когда его не ждут. А с таким терпением, как сейчас у хомяков, его будут постоянно ждать долгие годы. Значит, киты будут его всё откладывать и переносить дальше, пока все не перестанут ждать? Получается, игра, кто кого пересидит? Ну, я это так вижу со своей стороны. Или не так?
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 14:59

  vitaxa2006 написав:
  чик написав:airmax78
та х.з. но никто в чате дж не захотел спорить на 100баксов шо в этом годе биток буде 150т. хотя куча уверенных шо впаде на 72. но чо то ни шортят, ни спорят :mrgreen:
аппле одобрила покупку в приложухак своей продукции за крипту...
полазил па чатам и судя по всему большинство сидит в альте и ждут чуда, у мну 40% в битке па 60т. и похер...


А чуда не будет (( Хотя, я всё же рискнул воспользоваться советами тут и заново перезашёл в эту скамину эфир. Получилось перезайти по цене около 1600. Было 16 эфиров, теперь 20. Немного снизил свою цену выхода в БУ. Хотел по 1000 перезайти, но долго мурыжили в апреле и не давали. Плюнул, и зашёл по 1600. Скорее всего, я пожалею об этом решении, но что сделано, то сделано. В мае могут и на 1200, и на 1000 пролить ("Sale in May and go Away" (c)). Но уже фиг с ним. Как будет, так будет. Кроме усталости и подавленности, уже нет ничего. Какая-то апатия... Везде кричат про альтсезон осенью, какие-то иксы... Как будто, люди из другой реальности. Понял, что с эфиром это надолго теперь. На несколько лет встрял точно. Но, уже просто спортивный интерес, выйти в БУ и всё. Проект загнивает и тихо скамится, но есть шанс, что еще сделают загон до 3000-3500. Где и планирую полностью выскочить. Но очень маленький шанс на такую цену. 2000-2300 скорее всего, дадут потрогать в этом году. Выше? ХЗ...
Osafly спасибо за советы, но по 4000 эфир в этом году мы не увидим... Даже если биткоин при этом будет по 150-160к.

Нельзя так переживать из-за игры на крипторынке. Хотя душевное состояние мне очень знакомо. Когда ни о чем другом думать не можешь - только о своей просадке. Необходимо успокоиться и перестать пытаться срочно отыграться, усредниться, сделать XX на каком-то очередном скаме. Просто спокойно посидеть и подождать что будет, занимаясь в это время полезными делами.
airmax78
 
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