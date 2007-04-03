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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3601360236033604 Додано: Чет 01 тра, 2025 16:57 чик написав: у кого то была альпака ? 2000% на делистинге эта жесть у кого то была альпака ? 2000% на делистинге эта жесть

там народ в шорты позалетал и их поимели) там народ в шорты позалетал и их поимели) Олежан Повідомлень: 1378 З нами з: 01.12.20 Подякував: 23 раз. Подякували: 137 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 тра, 2025 17:14 Олежан написав: чик написав: у кого то была альпака ? 2000% на делистинге эта жесть у кого то была альпака ? 2000% на делистинге эта жесть

там народ в шорты позалетал и их поимели) там народ в шорты позалетал и их поимели)

Не встречал, тех кто на ней заработал. По суточным ликвидациям обогнала биток и эфир.

Не встречал, тех кто на ней заработал. По суточным ликвидациям обогнала биток и эфир. Игорь

Повідомлень: 1185 З нами з: 23.01.16 Подякував: 6293 раз. Подякували: 1443 раз. Профіль 1 1 3 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 тра, 2025 15:01 Re: Криптовалюта, ринок криптовалют Ну що, це вже все? Туземун? Або ще є шанс сходити на 50К? airmax78 Повідомлень: 42861 З нами з: 25.10.12 Подякував: 985 раз. Подякували: 5345 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 тра, 2025 23:51 airmax78

та х.з. но никто в чате дж не захотел спорить на 100баксов шо в этом годе биток буде 150т. хотя куча уверенных шо впаде на 72. но чо то ни шортят, ни спорят

аппле одобрила покупку в приложухак своей продукции за крипту...

полазил па чатам и судя по всему большинство сидит в альте и ждут чуда, у мну 40% в битке па 60т. и похер... та х.з. но никто в чатене захотел спорить на 100баксов шо в этом годе биток буде 150т. хотя куча уверенных шо впаде на 72. но чо то ни шортят, ни спорятаппле одобрила покупку в приложухак своей продукции за крипту...полазил па чатам и судя по всему большинство сидит в альте и ждут чуда, у мну 40% в битке па 60т. и похер... чик

Повідомлень: 7536 З нами з: 03.01.09 Подякував: 6626 раз. Подякували: 1169 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 тра, 2025 11:34 чик написав: airmax78

та х.з. но никто в чате дж не захотел спорить на 100баксов шо в этом годе биток буде 150т. хотя куча уверенных шо впаде на 72. но чо то ни шортят, ни спорят

аппле одобрила покупку в приложухак своей продукции за крипту...

полазил па чатам и судя по всему большинство сидит в альте и ждут чуда, у мну 40% в битке па 60т. и похер... та х.з. но никто в чатене захотел спорить на 100баксов шо в этом годе биток буде 150т. хотя куча уверенных шо впаде на 72. но чо то ни шортят, ни спорятаппле одобрила покупку в приложухак своей продукции за крипту...полазил па чатам и судя по всему большинство сидит в альте и ждут чуда, у мну 40% в битке па 60т. и похер...



А чуда не будет (( Хотя, я всё же рискнул воспользоваться советами тут и заново перезашёл в эту скамину эфир. Получилось перезайти по цене около 1600. Было 16 эфиров, теперь 20. Немного снизил свою цену выхода в БУ. Хотел по 1000 перезайти, но долго мурыжили в апреле и не давали. Плюнул, и зашёл по 1600. Скорее всего, я пожалею об этом решении, но что сделано, то сделано. В мае могут и на 1200, и на 1000 пролить ("Sale in May and go Away" (c)). Но уже фиг с ним. Как будет, так будет. Кроме усталости и подавленности, уже нет ничего. Какая-то апатия... Везде кричат про альтсезон осенью, какие-то иксы... Как будто, люди из другой реальности. Понял, что с эфиром это надолго теперь. На несколько лет встрял точно. Но, уже просто спортивный интерес, выйти в БУ и всё. Проект загнивает и тихо скамится, но есть шанс, что еще сделают загон до 3000-3500. Где и планирую полностью выскочить. Но очень маленький шанс на такую цену. 2000-2300 скорее всего, дадут потрогать в этом году. Выше? ХЗ...

Osafly спасибо за советы, но по 4000 эфир в этом году мы не увидим... Даже если биткоин при этом будет по 150-160к. А чуда не будет (( Хотя, я всё же рискнул воспользоваться советами тут и заново перезашёл в эту скамину эфир. Получилось перезайти по цене около 1600. Было 16 эфиров, теперь 20. Немного снизил свою цену выхода в БУ. Хотел по 1000 перезайти, но долго мурыжили в апреле и не давали. Плюнул, и зашёл по 1600. Скорее всего, я пожалею об этом решении, но что сделано, то сделано. В мае могут и на 1200, и на 1000 пролить ("Sale in May and go Away" (c)). Но уже фиг с ним. Как будет, так будет. Кроме усталости и подавленности, уже нет ничего. Какая-то апатия... Везде кричат про альтсезон осенью, какие-то иксы... Как будто, люди из другой реальности. Понял, что с эфиром это надолго теперь. На несколько лет встрял точно. Но, уже просто спортивный интерес, выйти в БУ и всё. Проект загнивает и тихо скамится, но есть шанс, что еще сделают загон до 3000-3500. Где и планирую полностью выскочить. Но очень маленький шанс на такую цену. 2000-2300 скорее всего, дадут потрогать в этом году. Выше? ХЗ...Osafly спасибо за советы, но по 4000 эфир в этом году мы не увидим... Даже если биткоин при этом будет по 150-160к. vitaxa2006

Повідомлень: 253 З нами з: 25.01.18 Подякував: 625 раз. Подякували: 114 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 тра, 2025 13:35 vitaxa2006

Альтсезон и рост эфира должен быть, во всех циклах так было, и даже в этом цикле уже было два неплохих отскока. Настоящий альтсезон начнется тогда, когда начнется снижение доминации биткоина и цены золота. Вопрос только когда это произойдет. Люди, которые управляют этим рынком, вряд ли упустят возможность заработать на альте тоже.

Много раз уже ту или иную крипту хоронили, график был умирающий, а она потом выстреливала на много иксов. Помню, как такое было с XRP, с Cardano, с BCH, да и с тем же BTC в декабре 2022. И разворот происходил именно тогда, когда пессимизм был максимальный. Мне кажется, что мы близки к этой точке, что подтверждают и Ваши ощущения ))

Если есть опасения, что эфир сходит ниже 1500, может, стоило покупать не на всю котлету.

Но с большой вероятностью может и не сходить уже, тогда риск окажется оправданным. ishvara Повідомлень: 1711 З нами з: 09.12.12 Подякував: 328 раз. Подякували: 102 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 тра, 2025 14:20 ishvara написав: vitaxa2006

Альтсезон и рост эфира должен быть, во всех циклах так было, и даже в этом цикле уже было два неплохих отскока. Настоящий альтсезон начнется тогда, когда начнется снижение доминации биткоина и цены золота. Вопрос только когда это произойдет. Люди, которые управляют этим рынком, вряд ли упустят возможность заработать на альте тоже.

Много раз уже ту или иную крипту хоронили, график был умирающий, а она потом выстреливала на много иксов. Помню, как такое было с XRP, с Cardano, с BCH, да и с тем же BTC в декабре 2022. И разворот происходил именно тогда, когда пессимизм был максимальный. Мне кажется, что мы близки к этой точке, что подтверждают и Ваши ощущения ))

Если есть опасения, что эфир сходит ниже 1500, может, стоило покупать не на всю котлету.

Но с большой вероятностью может и не сходить уже, тогда риск окажется оправданным. Альтсезон и рост эфира должен быть, во всех циклах так было, и даже в этом цикле уже было два неплохих отскока. Настоящий альтсезон начнется тогда, когда начнется снижение доминации биткоина и цены золота. Вопрос только когда это произойдет. Люди, которые управляют этим рынком, вряд ли упустят возможность заработать на альте тоже.Много раз уже ту или иную крипту хоронили, график был умирающий, а она потом выстреливала на много иксов. Помню, как такое было с XRP, с Cardano, с BCH, да и с тем же BTC в декабре 2022. И разворот происходил именно тогда, когда пессимизм был максимальный. Мне кажется, что мы близки к этой точке, что подтверждают и Ваши ощущения ))Если есть опасения, что эфир сходит ниже 1500, может, стоило покупать не на всю котлету.Но с большой вероятностью может и не сходить уже, тогда риск окажется оправданным.

Возможно, вы правы, что киты не упустят возможность заработать и сделают альтсезон. Вопрос в другом, все ждут этот альтсезон с начала года, и никто не устал ждать. Все блогеры, везде все кричат, что осенью 2025 будет. Сначала кричали, что в январе-феврале будет. Потом переобулись на эту весну. Сейчас уже топят за осень. В конце 2025 года начнуть топить, что весной 2026 года. Ну и так далее. Насколько я понимаю, альтсезон происходит тогда, когда его не ждут. А с таким терпением, как сейчас у хомяков, его будут постоянно ждать долгие годы. Значит, киты будут его всё откладывать и переносить дальше, пока все не перестанут ждать? Получается, игра, кто кого пересидит? Ну, я это так вижу со своей стороны. Или не так? Возможно, вы правы, что киты не упустят возможность заработать и сделают альтсезон. Вопрос в другом, все ждут этот альтсезон с начала года, и никто не устал ждать. Все блогеры, везде все кричат, что осенью 2025 будет. Сначала кричали, что в январе-феврале будет. Потом переобулись на эту весну. Сейчас уже топят за осень. В конце 2025 года начнуть топить, что весной 2026 года. Ну и так далее. Насколько я понимаю, альтсезон происходит тогда, когда его не ждут. А с таким терпением, как сейчас у хомяков, его будут постоянно ждать долгие годы. Значит, киты будут его всё откладывать и переносить дальше, пока все не перестанут ждать? Получается, игра, кто кого пересидит? Ну, я это так вижу со своей стороны. Или не так? vitaxa2006

Повідомлень: 253 З нами з: 25.01.18 Подякував: 625 раз. Подякували: 114 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 тра, 2025 14:59 vitaxa2006 написав: чик написав: airmax78

та х.з. но никто в чате дж не захотел спорить на 100баксов шо в этом годе биток буде 150т. хотя куча уверенных шо впаде на 72. но чо то ни шортят, ни спорят

аппле одобрила покупку в приложухак своей продукции за крипту...

полазил па чатам и судя по всему большинство сидит в альте и ждут чуда, у мну 40% в битке па 60т. и похер... та х.з. но никто в чатене захотел спорить на 100баксов шо в этом годе биток буде 150т. хотя куча уверенных шо впаде на 72. но чо то ни шортят, ни спорятаппле одобрила покупку в приложухак своей продукции за крипту...полазил па чатам и судя по всему большинство сидит в альте и ждут чуда, у мну 40% в битке па 60т. и похер...



А чуда не будет (( Хотя, я всё же рискнул воспользоваться советами тут и заново перезашёл в эту скамину эфир. Получилось перезайти по цене около 1600. Было 16 эфиров, теперь 20. Немного снизил свою цену выхода в БУ. Хотел по 1000 перезайти, но долго мурыжили в апреле и не давали. Плюнул, и зашёл по 1600. Скорее всего, я пожалею об этом решении, но что сделано, то сделано. В мае могут и на 1200, и на 1000 пролить ("Sale in May and go Away" (c)). Но уже фиг с ним. Как будет, так будет. Кроме усталости и подавленности, уже нет ничего. Какая-то апатия... Везде кричат про альтсезон осенью, какие-то иксы... Как будто, люди из другой реальности. Понял, что с эфиром это надолго теперь. На несколько лет встрял точно. Но, уже просто спортивный интерес, выйти в БУ и всё. Проект загнивает и тихо скамится, но есть шанс, что еще сделают загон до 3000-3500. Где и планирую полностью выскочить. Но очень маленький шанс на такую цену. 2000-2300 скорее всего, дадут потрогать в этом году. Выше? ХЗ...

Osafly спасибо за советы, но по 4000 эфир в этом году мы не увидим... Даже если биткоин при этом будет по 150-160к. А чуда не будет (( Хотя, я всё же рискнул воспользоваться советами тут и заново перезашёл в эту скамину эфир. Получилось перезайти по цене около 1600. Было 16 эфиров, теперь 20. Немного снизил свою цену выхода в БУ. Хотел по 1000 перезайти, но долго мурыжили в апреле и не давали. Плюнул, и зашёл по 1600. Скорее всего, я пожалею об этом решении, но что сделано, то сделано. В мае могут и на 1200, и на 1000 пролить ("Sale in May and go Away" (c)). Но уже фиг с ним. Как будет, так будет. Кроме усталости и подавленности, уже нет ничего. Какая-то апатия... Везде кричат про альтсезон осенью, какие-то иксы... Как будто, люди из другой реальности. Понял, что с эфиром это надолго теперь. На несколько лет встрял точно. Но, уже просто спортивный интерес, выйти в БУ и всё. Проект загнивает и тихо скамится, но есть шанс, что еще сделают загон до 3000-3500. Где и планирую полностью выскочить. Но очень маленький шанс на такую цену. 2000-2300 скорее всего, дадут потрогать в этом году. Выше? ХЗ...Osafly спасибо за советы, но по 4000 эфир в этом году мы не увидим... Даже если биткоин при этом будет по 150-160к.

Нельзя так переживать из-за игры на крипторынке. Хотя душевное состояние мне очень знакомо. Когда ни о чем другом думать не можешь - только о своей просадке. Необходимо успокоиться и перестать пытаться срочно отыграться, усредниться, сделать XX на каком-то очередном скаме. Просто спокойно посидеть и подождать что будет, занимаясь в это время полезными делами. Нельзя так переживать из-за игры на крипторынке. Хотя душевное состояние мне очень знакомо. Когда ни о чем другом думать не можешь - только о своей просадке. Необходимо успокоиться и перестать пытаться срочно отыграться, усредниться, сделать XX на каком-то очередном скаме. Просто спокойно посидеть и подождать что будет, занимаясь в это время полезными делами. airmax78 Повідомлень: 42861 З нами з: 25.10.12 Подякував: 985 раз. Подякували: 5345 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3601360236033604 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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