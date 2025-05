Додано: Суб 03 тра, 2025 11:34

чик написав: airmax78

та х.з. но никто в чате дж не захотел спорить на 100баксов шо в этом годе биток буде 150т. хотя куча уверенных шо впаде на 72. но чо то ни шортят, ни спорят

аппле одобрила покупку в приложухак своей продукции за крипту...

А чуда не будет (( Хотя, я всё же рискнул воспользоваться советами тут и заново перезашёл в эту скамину эфир. Получилось перезайти по цене около 1600. Было 16 эфиров, теперь 20. Немного снизил свою цену выхода в БУ. Хотел по 1000 перезайти, но долго мурыжили в апреле и не давали. Плюнул, и зашёл по 1600. Скорее всего, я пожалею об этом решении, но что сделано, то сделано. В мае могут и на 1200, и на 1000 пролить ("Sale in May and go Away" (c)). Но уже фиг с ним. Как будет, так будет. Кроме усталости и подавленности, уже нет ничего. Какая-то апатия... Везде кричат про альтсезон осенью, какие-то иксы... Как будто, люди из другой реальности. Понял, что с эфиром это надолго теперь. На несколько лет встрял точно. Но, уже просто спортивный интерес, выйти в БУ и всё. Проект загнивает и тихо скамится, но есть шанс, что еще сделают загон до 3000-3500. Где и планирую полностью выскочить. Но очень маленький шанс на такую цену. 2000-2300 скорее всего, дадут потрогать в этом году. Выше? ХЗ...Osafly спасибо за советы, но по 4000 эфир в этом году мы не увидим... Даже если биткоин при этом будет по 150-160к.