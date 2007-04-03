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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3602360336043605
Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 15:24

vitaxa2006
Да, согласен, могут еще раз всех вытряхнуть или дальше испытывать терпение. Они видят динамику активов и действуют соответственно. С другой стороны у крупного игрока нет задачи забрать все монеты, у них есть свои конкретные цели в этой игре. Поэтому рост может начаться в любой момент, когда они решат, что пора.
Что касается доминирования мнений на рынке, то в конце 22-го года многие говорили, что биткоин достиг дна, и так оно и оказалось, и все, кто тогда покупал, заработали. Но заработали не так много, как могли, потому что на 40-50-60к многие вышли. Так может быть и с альтсезоном - при росте на 200-300% от текущих большинство выйдет, Альтсезона ждут аж с 23 года, это уже достаточно долго, и я уверен, что многие уже вышли или выходят из альты - посмотрите, какие комментарии на ютубе по поводу альтсезона. А при росте на 200% выйдет большинство.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 16:10

  ishvara написав:vitaxa2006
Да, согласен, могут еще раз всех вытряхнуть или дальше испытывать терпение. Они видят динамику активов и действуют соответственно. С другой стороны у крупного игрока нет задачи забрать все монеты, у них есть свои конкретные цели в этой игре. Поэтому рост может начаться в любой момент, когда они решат, что пора.
Что касается доминирования мнений на рынке, то в конце 22-го года многие говорили, что биткоин достиг дна, и так оно и оказалось, и все, кто тогда покупал, заработали. Но заработали не так много, как могли, потому что на 40-50-60к многие вышли. Так может быть и с альтсезоном - при росте на 200-300% от текущих большинство выйдет, Альтсезона ждут аж с 23 года, это уже достаточно долго, и я уверен, что многие уже вышли или выходят из альты - посмотрите, какие комментарии на ютубе по поводу альтсезона. А при росте на 200% выйдет большинство.

Тут согласен с вами. Я полностью выйду даже при росте +90% с текущей цены, мне не нужны никакие иксы. Просто выпустите и всё...
vitaxa2006
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