Додано: Суб 03 тра, 2025 15:24

vitaxa2006

Да, согласен, могут еще раз всех вытряхнуть или дальше испытывать терпение. Они видят динамику активов и действуют соответственно. С другой стороны у крупного игрока нет задачи забрать все монеты, у них есть свои конкретные цели в этой игре. Поэтому рост может начаться в любой момент, когда они решат, что пора.

Что касается доминирования мнений на рынке, то в конце 22-го года многие говорили, что биткоин достиг дна, и так оно и оказалось, и все, кто тогда покупал, заработали. Но заработали не так много, как могли, потому что на 40-50-60к многие вышли. Так может быть и с альтсезоном - при росте на 200-300% от текущих большинство выйдет, Альтсезона ждут аж с 23 года, это уже достаточно долго, и я уверен, что многие уже вышли или выходят из альты - посмотрите, какие комментарии на ютубе по поводу альтсезона. А при росте на 200% выйдет большинство.